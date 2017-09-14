У Києві підвищують квартплату: скільки доведеться платити

Додано: Вів 01 січ, 2019 14:59

SkyПердяй написав: Да вообще это впринципе какаято дичь считать плату за придомовую территорию исходя из количества квадратов в твоей квартире. Ну каким образом одно с другим вообще коррелируется? Ну вот допустим - при мизерной придомовой территории люди живут вдвоем в квартире на 120 квадратов. Почему они должны платить в три раза больше чем 4 человека живущих в 50 метровой квартире с придомовой территорией в 4 раза большей? Просто потому что они богаче а значит про определению должны тем кто беднее? Так вроде ж от совка ушли, или не? Да вообще это впринципе какаято дичь считать плату за придомовую территорию исходя из количества квадратов в твоей квартире. Ну каким образом одно с другим вообще коррелируется? Ну вот допустим - при мизерной придомовой территории люди живут вдвоем в квартире на 120 квадратов. Почему они должны платить в три раза больше чем 4 человека живущих в 50 метровой квартире с придомовой территорией в 4 раза большей? Просто потому что они богаче а значит про определению должны тем кто беднее? Так вроде ж от совка ушли, или не?

Никто и не думал - куда-то уходить от совка. Наоборот - в построенном при совке рабстве и убожестве - идет тотальное разграбление всего, что было создано в СССР.При СССР платили не за придомовую территорию, а за текущие и капитальные ремонты жилья, тогда должны были делать эти ремонты. Хотя делали редко, но такое случалось. Чаще - ремонт не делали , с подставной артелью заключали договор на ремонт, якобы он проведен, и обналичив так деньги - крали их. В договор об обслуживание ЖЭКом входила уборка подъезда в том числе, как входит и сейчас. Такой документ - как план текущих ремонтов - прятали , что бы никто не мог проверить наличие ремонта в реале. Сегодня , когда уж точно никто никакие ремонты не делает, подъезды не убирает, а дворник приходит 1 раз в неделю на 1 час - и то, не всегда, то смысл платить зависимо от м2 утрачен давно. И за " уборку листьев вот не понятно почему каждый месяц платить 600 гр.? 100 гр - за час работы дворнику собрать 1 раз в неделю со всего дома - это максимум по 3 гр с квартиры 4 раза в месяц ( итого 12 гр. в месяц с квартиры) - и это более, чем достаточно - это оплата 800гр. за один полный рабочий день 8 часов- дворнику, у нас профессора столько не зарабатывают.А то, что делают у нас - это чисто вымогалово. И когда вы говорит, что мы откуда-то ушли якобы ( типа " ушли от совка") - это вам внесли вирус в мозги. Не важно откуда мы ушли, важно - куда нас вели и привели за 27 лет.Вы видите куда мы пришли ? А привели нас к криминализму - к тотальной криминальной системе вымогательства и воровста- которое стало официальной политикой властей. У нас за это давно не сажают в тюрьму, это для нас давно норма. При "совке" за это сажали , и такой тотальной уголовщины не было.