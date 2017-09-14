У Києві підвищують квартплату: скільки доведеться платити
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makishin60 написав:Все реформы в Украине имеют однонаправленное действие - повышение оплаты на все для всех людей . Я жду реформы которая бы снизила или же убрала оплаты для людей и повысила их материальное состояние , интересно будут ли такие реформы ???
Если Вы не из "Семьи-2" - то нет. Если найдёте связи с "Семьёй-2" - то будет и бизнес без налогов, и дотации из бюджета, и субсидии, и кредиты под 0,01%
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
"Загалом, позитивна енергія Майдану повністю вичерпалася, вона залишилася тільки у стійкості фронтовиків, впертості волонтерів та затятості останніх "недобитих" представників реформаторської спільноти в органах влади."
kalinavalera1 написав:дворник приходит 1 раз в неделю на 1 час - и то, не всегда, то смысл платить зависимо от м2 утрачен давно. И за " уборку листьев вот не понятно почему каждый месяц платить 600 гр.? 100 гр - за час работы дворнику собрать 1 раз в неделю со всего дома - это максимум по 3 гр с квартиры 4 раза в месяц ( итого 12 гр. в месяц с квартиры) - и это более, чем достаточно - это оплата 800гр. за один полный рабочий день 8 часов- дворнику, у нас профессора столько не зарабатывают.
т.е. можно как за обслуживание домофона платить раз в квартал 36 грн. с комиссией с получателя