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У Києві підвищують квартплату:
скільки доведеться платити

У Києві підвищують квартплату: скільки доведеться платити
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  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 01:36

Re: У Києві підвищують квартплату: скільки доведеться платит

"Загалом, позитивна енергія Майдану повністю вичерпалася, вона залишилася тільки у стійкості фронтовиків, впертості волонтерів та затятості останніх "недобитих" представників реформаторської спільноти в органах влади."

https://biz.liga.net/ekonomika/all/opin ... hto-dalshe
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 14:44

Re: при доме

  SkyПердяй написав:впринципе какаято дичь считать плату за придомовую территорию исходя из количества квадратов в твоей квартире. Ну каким образом одно с другим вообще коррелируется?

Как вы предлагаете расчитывать плату за придомовую территорию?
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 14:53

Re: в подъезде

  kalinavalera1 написав:дворник приходит 1 раз в неделю на 1 час - и то, не всегда, то смысл платить зависимо от м2 утрачен давно. И за " уборку листьев вот не понятно почему каждый месяц платить 600 гр.? 100 гр - за час работы дворнику собрать 1 раз в неделю со всего дома - это максимум по 3 гр с квартиры 4 раза в месяц ( итого 12 гр. в месяц с квартиры) - и это более, чем достаточно - это оплата 800гр. за один полный рабочий день 8 часов- дворнику, у нас профессора столько не зарабатывают.

т.е. можно как за обслуживание домофона платить раз в квартал 36 грн. с комиссией с получателя
sal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 18:40

  sal написав:
  SkyПердяй написав:впринципе какаято дичь считать плату за придомовую территорию исходя из количества квадратов в твоей квартире. Ну каким образом одно с другим вообще коррелируется?

Как вы предлагаете расчитывать плату за придомовую территорию?
А придомовая территория ваша от куда и до куда.И бумаги есть какие-то что,она действительно Ваша?А если этого -нету,то и платить-нету!
chumakcm1430
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 11:16

Re: У Києві підвищують квартплату: скільки доведеться платит

  chumakcm1430 написав:А придомовая территория ваша от куда и до куда.И бумаги есть какие-то что,она действительно Ваша?А если этого -нету,то и платить-нету!

От тільки не переживайте, якщо і забору не буде
jeugen
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 12:01

  sal написав:
  kalinavalera1 написав:дворник приходит 1 раз в неделю на 1 час - и то, не всегда, то смысл платить зависимо от м2 утрачен давно. И за " уборку листьев вот не понятно почему каждый месяц платить 600 гр.? 100 гр - за час работы дворнику собрать 1 раз в неделю со всего дома - это максимум по 3 гр с квартиры 4 раза в месяц ( итого 12 гр. в месяц с квартиры) - и это более, чем достаточно - это оплата 800гр. за один полный рабочий день 8 часов- дворнику, у нас профессора столько не зарабатывают.

т.е. можно как за обслуживание домофона платить раз в квартал 36 грн. с комиссией с получателя


А за уборку подъезда мы так и платим сами. Раз в месяц по 15 гр. собираем - и платим по договоренности женщине. Так много лет уже. Подъезд очень чистый. Он у нас закрыт на код и мы сами не сорим. От ЖЭКа имеем только очень сомнительную "уборку придомовой территории" - изредка, которая нам не нужна - договориться можно частным путем и тут - и на много дешевле. При этом - мы будем иметь рычаг управления - своим дворником - он не будет хорошо работать - не будем платить, наймем другого. За чем мы содержим всю эту гоп-компанию из ЖЭО ?

Есть одно но, а именно- сантехник и электрик. Мы были вынуждены всегда приглашать людей с улицы. Это могли оказаться - кто-попало. Люди " с улицы" никакой ответственности не несут. Как правило не имеют допусков к таким работам возможны любые сюрпризы. Знаю много случаев очень серьезных. Поставил частник бойлер - бойлер ( сам не дешевый) оборвался на 2 день. Рухнул на хозяйку квартиры, его повесили над унитазом (?!) В итоге = тяжелые переломы. Скорая помощь. Соседей внизу залило водой - после дорогого ремонта. Огромные накладные расходы и потери. Соседи стали врагами. И вся эта сырость в доме - зимой. Простуды у всех пстрадавших.

Бывают грабежи под видом - сантехников с улицы - к вам проникают в дом воры.

Мне пришлось добиваться нормального сантехника - который где-то бы был зарегистрирован. И чтоб его можно было найти, ели напартачит что, и знать что у него есть допуск. Если он просто " с улицы " - то за все косяки сантехника - несет ответственность хозяин квартиры. Конечно такая " регистрация" никого не остановит, но будем иметь "установочный данные" на случай уголовщины - и его гарантированный допуск к сантехническим работам- а главное - создадим "сантехников с репутацией", и репутация будет давать им клиентов и заработок. Вы у сантехника с улицы - фамилию знаете, а домашний адрес ? ? Но за сам факт - регистрации где-то мало что дат - вполне может быть зарегистрирован - чей-то сынок - внучок - наркоман - только что с зоны, за взятку.

Единственно - что мне удалось добиться в нашем случае - во времена Януковича - к нам в ЖЭК взяли нормального сантехника - которого не страшно впустить в дом и который умет что-то делать. Уже хорошо. Это уже много. Это наша безопасность. Плохо - что он берет за все работы и детали " коммерческую цену", даже за то что должен ЖЭК делать совсем бесплатно. Например - замена стояков в подъезде обошлась нам ого-го сколько.
Платить ЖЭКу - только за символическую регистрацию сантехника - по 600гр. в месяц - полная дичь. Тем более что эта регистрация ничего не гарантирует тоже. Но все же людей с улицы - то, что вы знаете его адрес и фамилию - как-то ограничивает. Все же приводить людей с улицы в дом - доверять им свой водопровод - тоже полная дичь.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 12:12

Re: У Києві підвищують квартплату: скільки доведеться платит

  kalinavalera1 написав:Единственно - что мне удалось добиться - во времена Януковича - к нам в ЖЭК дали нормального сантехника - которого н страшно впустить в дом который усет что-то делать. Уже хорошо. Это наша безопасность. Плохо - что он берт за вс работы детали " коммерческую цену", даже за то что должен ЖЭК делать бесплатно. Например - замена стояков в подъезде обошлась нам ого-го сколько.

Якщо я вірно зрозумів - сантехнік числиться в ЖКХ, якому ви і так плотите по 600грн за утримування прибудинкової території по 600грн.
Але, за заміну прогнивших труб стояка, за який відповідає головою ЖКХ ви ще заплатили додаткові кошти?
Якщо так - то давайте я буду вашим ЖКХ. Ви звільнили голову ЖКХ від головної мороки про труби (а недай Бог цією зимою прорвуть - то керівник отримає по самі не можу), та ще й додатково гроші платите!
Це як? Чому так пасивно до цього відноситесь? Створіть ОСББ, чи ще якусь фігню, яка і буде керувати нанятим вами прибиральником, відкладати кошти на плановий та позаплановий ремонт...
jeugen
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 12:21

  jeugen написав:
  kalinavalera1 написав:Единственно - что мне удалось добиться - во времена Януковича - к нам в ЖЭК дали нормального сантехника - которого н страшно впустить в дом который усет что-то делать. Уже хорошо. Это наша безопасность. Плохо - что он берт за вс работы детали " коммерческую цену", даже за то что должен ЖЭК делать бесплатно. Например - замена стояков в подъезде обошлась нам ого-го сколько.

Якщо я вірно зрозумів - сантехнік числиться в ЖКХ, якому ви і так плотите по 600грн за утримування прибудинкової території по 600грн.
Але, за заміну прогнивших труб стояка, за який відповідає головою ЖКХ ви ще заплатили додаткові кошти?
Якщо так - то давайте я буду вашим ЖКХ. Ви звільнили голову ЖКХ від головної мороки про труби (а недай Бог цією зимою прорвуть - то керівник отримає по самі не можу), та ще й додатково гроші платите!
Це як? Чому так пасивно до цього відноситесь? Створіть ОСББ, чи ще якусь фігню, яка і буде керувати нанятим вами прибиральником, відкладати кошти на плановий та позаплановий ремонт...

До чого тут ОСББ та ви :shock: особисто? То ви як почули - що ми самі все робимо - та безкоштовно - бо для себе ж - робимо - то зараз же хочете на цьому гроші з нас зірвати ? Навіщо голову ОСББ підпорядкували виконкому міському ? - Досить нас дурити - це той же ЖЄК - тільки в профіль, та щей виконком не за що не відповідає вже, але всім керую - гроші тільки викачує ? Заспокойтися - голвою ОСББ був я не формальним та безкоштовно та вимушено - по необхідності. А ЖЄКУ платимо - чисто державний рекет.
kalinavalera1
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