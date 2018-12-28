Итоги: Энергетика 28.12.18

Додано: П'ят 28 гру, 2018 13:24

В четверг снижение стоимости Brent достигало 5%, WTI - 4%.



Удешевление нефти было вызвано снижением фондовых бирж США в ходе торгов четверга на фоне бюджетного кризиса в стране. Сенат США не стал рассматривать бюджет в четверг и соберется только 2 января, что автоматически продлевает приостановку работы ряда федеральных ведомств (шатдаун) без утвержденного финансирования.



В минувшую субботу на последнем заседании перед рождественскими праздниками демократы в сенате США не согласились утвердить вариант бюджета. Камнем преткновения является требование президента Дональда Трампа согласовать в рамках этого документа $5 миллиардов на строительство стены на границе с Мексикой. Демократы говорят, что стена не решает проблему, и отказываются согласовать выделение таких средств.



На данный момент фондовый рынок и нефтяной рынок будут перекликаться друг с другом.



При этом данные Американского института нефти (API) о неожиданном росте запасов «черного золота» в США за прошлую неделю не оказывают значительного давления на котировки.

Согласно данным API, за неделю по 21 декабря коммерческие запасы нефти в США неожиданно выросли на 6,9 миллиона баррелей. Позднее в пятницу станут известны официальные данные от министерства энергетики США. Аналитики полагают, что показатель сократился на 2,9 миллиона баррелей, или на 0,6%, до 438,6 миллиона баррелей.

Оба сорта снижались четыре из пяти последних сессий и семь из девяти последних.



Согласно данным Dow Jones Market Data, цены на нефть в США снижаются с начала месяца на 12,4% в месяц, что может стать самым резким падением с декабря 2014 года, когда нефть потеряла 19,5%.



Нефть Brent теряет 11,2% по сравнению с предыдущим месяцем, что является самым резким снижением с декабря 2015 года.



Нефть упала, так как фондовые индексы снизились на торгах в четверг, так как инвесторы боролись с растущими опасениями, что ухудшение аппетита к так называемым рисковым активам от нефти до акций сигнализирует об ослаблении экономического роста, что наводит на мысль о медвежьей среде спроса на нефть.



Аналитики из JBC Energy, венской консалтинговой компании, считают, что движущей силой являются динамика фондового рынка. По словам стратегов, «страх медвежьего рынка акций сохраняется, а приостановка работы правительства США не помогает».

«Я думаю, что мы вернулись к тандемному движению с акциями», - сказал Фил Флинн, старший рынок в Price Futures Group. Кроме того, он отметил «отрыв от фундаментальных данных», и вопрос в том, «с какого момента мы начнем фокусироваться на них».

Мировые цены на нефть в пятницу утром поднимаются на 2% в рамках коррекции после того, как днем ранее снижение котировок достигало 5% на фоне динамики бирж США.Нефть в четверг снижалась вслед за фондовым рынком.Цены на нефть в четверг резко упали, показав крупнейшее однодневное снижение за последние два года.API: запасы нефти в США выросли на 7 млн. баррелей.Американский институт нефти (API) опубликовал в пятницу 28 декабря статистику изменения запасов нефти и нефтепродуктов США. Согласно данным, за неделю до 21 декабря в баррелях:запасы сырой нефти: +6,92 млн.;запасы в Кушинге: +1,76 млн.запасы бензина: +3,67 млн.;запасы дистиллятов: -0,598 млн.Статистика API составляется на основе информации, которую предприятия предоставляют на добровольной основе. Она традиционно предшествует публикации Министерством энергетики США официальной еженедельной статистики, которая на текущей неделе будет представлена вниманию участников рынка в пятницу 28 декабря в 18.00 Киева.Согласно прогнозу экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, цифры этого ведомства покажут в четверг, что в США за отчетный период (в баррелях):запасы сырой нефти: -3,4 млн.;запасы бензина: +1,0 млн.;запасы дистиллятов: -1,0 млн.;запасы сырой нефти в Кушинге: +0,9 млн. (собственный прогноз Bloomberg).Котировки февральских фьючерсов на WTI первоначально отреагировали падением на цифры API. Негативная реакция была краткосрочной. Позже цены выросли до $46,22 за баррель.На 07. 45 Киева 28-го WTI торгуется в районе $45,60 за баррель, то есть на тех же уровнях, где и перед выходом отчета API.Сорт Brent на лондонской бирже ICE дорожает на 0,88% до $53,04 за баррель.Количество аварий на газопроводах в России подскочило вдвое.Увлеченный строительством трубопроводов в Европу и Китай «Газпром» резко сократил ремонтные работы внутри России.По итогам года число аварий в российской газотранспортной системе выросло вдвое, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные газовой монополии и отчеты Ростехнадзора.Всего было зафиксировано 8 эпизодов, пять из которых пришлись на выходные и праздничные дни.3 марта в Пильнинском районе Нижегородской области прорвало газопровод «Ямбург -Тула-1». Огонь взметнулся на высоту пятиэтажного дома.4 марта загорелся газопровод «Петровск – Новопсков» в Воронежской области. Микротрещины в сварном соединении привели к разрушению трубы, диагностика которой не проводилась с 2005 года.9 мая прорвало газопровод «Игрим - Серов - Нижний Тагил», построенный в 1966 году и поврежденных в ходе ремонтных работ.28 августа загорелся «Ухта-Торжок» 1976 года постройки, в котором средства в внутритрубной дефектоскопии отсутствуют в принципе.4 сентября почти на сутки без газа остался 84-тысячный город Железногорск и «Михайловский ГОК» - один из крупнейших промышленных активов Алишера Усманова. Отвод построен 1976 году и за все 42 года эксплуатации ни разу не проходил внутритрубную диагностику.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: