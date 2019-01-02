Итоги: Энергетика 02.01.19

Управление энергетической информации (EIA) сообщило в понедельник, что в октябре добыча нефти в США выросла до рекордного уровня в 11,537 млн баррелей в сутки.



Не стоит недооценивать производителей сланцевой нефти и нефтяную промышленность США в целом. Слишком часто в этом году рынок опирался на слабость инфраструктуры (трубопроводы, бригады по добыче, водители грузовиков и т. д.), Однако добыча нефти в США выросла более чем на 2 миллиона баррелей в сутки за год.



Между тем, неутешительные экономические данные по Китаю также оказали давление на китайские акции.



Индекс деловой активности Caixin/Markit за декабрь упал до 49,7 с ноябрьских 50,2, что стало первым снижением за 19 месяцев.

Кроме того, значение показателя ниже 50 свидетельствует о снижении активности.

Это подтвердило тенденцию, зафиксированную в официальном отчете по деловой активности, который в понедельник отразил замедление до 49,4 в декабре.

