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Итоги: Энергетика 02.01.19

Итоги: Энергетика 02.01.19
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Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.
Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 13:05

Итоги: Энергетика 02.01.19

Цены на нефть упали утром среды на фоне роста производства в США и слабых данных по Китаю.

Фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в феврале скинул 2,1% до $44,84 за баррель, а мартовский фьючерс на нефть сорта Brent снизился на 1,9% до $53,11 за баррель.

За 2018 год нефть WTI упала на 25%, что стало первым убыточным годом с 2015. Нефть также торгуется на 41% ниже четырехлетнего максимума в $77 за баррель, достигнутого в начале октября.

Нефть Brent потеряла 20% в 2018 году и упала на 39% ниже четырехлетнего максимума почти в $87 за баррель.

Управление энергетической информации (EIA) сообщило в понедельник, что в октябре добыча нефти в США выросла до рекордного уровня в 11,537 млн баррелей в сутки.

Не стоит недооценивать производителей сланцевой нефти и нефтяную промышленность США в целом. Слишком часто в этом году рынок опирался на слабость инфраструктуры (трубопроводы, бригады по добыче, водители грузовиков и т. д.), Однако добыча нефти в США выросла более чем на 2 миллиона баррелей в сутки за год.

Между тем, неутешительные экономические данные по Китаю также оказали давление на китайские акции.

Индекс деловой активности Caixin/Markit за декабрь упал до 49,7 с ноябрьских 50,2, что стало первым снижением за 19 месяцев.
Кроме того, значение показателя ниже 50 свидетельствует о снижении активности.
Это подтвердило тенденцию, зафиксированную в официальном отчете по деловой активности, который в понедельник отразил замедление до 49,4 в декабре.


В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://deposit.finance.ua/?mpl=co_ad&mp ... ogi_121218 , https://finance.ua/credits/all?mpl=co_a ... ogi_121218 , https://finance.ua/cards/all?mpl=co_ad& ... ogi_121218 , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/, http://www.dw.com, http://www.vedomosti.ru/ ,
http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html, http://oilgas.gov.tm/, http://www.bloomberg.com/news/articles, www.platts.com/latest-news/ , https://mind.ua/ru/publications, http://www.forbes.ru/biznes ,
https://www.svoboda.org/a/29244966.html
дядя Caша
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