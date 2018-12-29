Двом мільйонам українців підвищили пенсії (інфографіка)

EKO написав:
Знаю, что некоторым не понравится, но все же, не могу не высказаться...
Военным - пенсионерам с 23 годами стажа - примерно 4650 гривень, обычным пенсионерам с таким же стажем - 1650 гривень.
Насколько это все справедливо?
Кто такой военный
пенсионер? Это офицер, 20 лет и более, прослуживший (проработавший) в украинской армии и в 45 лет уже
имеющий право выхода на военную пенсию, в то время как для обычных граждан этот возраст 60-62 года.
Почему такие льготы? Потому что, подразумевается, что служба в Армии это ответственная и потенциально
опасная для жизни и здоровья работа, ведь именно эти люди первыми должны защитить государство в случае любой внешней агрессии.
А что мы имеем? Получателей военной пенсии - 544 тысячи человек
(на июль 2018 г.), среди которых сотни генералов, тысячи разных полковников и куча прочих офицеров помельче. То есть, потенциально, в резерве "есть" сотни тысяч профессиональных военных.
Я не зря "есть" взял в кавычки.
Ведь, слово есть
имеет два значения. И вот здесь применимо скорее его второе. Вся эта армия ̶г̶о̶л̶о̶д̶н̶ы̶х̶ ̶р̶т̶о̶в̶ 25 лет занималась тем, что "ела". 25 лет проедала те деньги, которые обычные люди зарабатывали и платили через налоги на армию(чтобы армия могла их защитить в случае внешней агрессии), а верхушка этой армии активно "пилила" военное имущество, оставшееся еще со времен ссср.
И вот, когда в 2014 году наступил момент Х, который и бывает то один раз в 50, а то и в 100 лет - по словам министра обороны
у нас вдруг оказалось, что боеспособных частей на всю страну 4000 человек. Это при 200 тысячной численности армии и полумиллионе военных в запасе
.
Оказалось, что профессионалов нет - и страну защищать пришлось Васе-трактористу, Пете-комбайнеру и Коле-програмисту в шлепанцах, так как даже сапоги эти "профессионалы" разокрали. Или кто то видел в феврале-марте 2014 года очереди из военных в военкоматы или слышал про десятки отрядов из добровольцев из отставников-военных? Я - нет.
Зато, пенсию себе и льготы - у страны, территорию которой они вовремя не защитили, ни в Крыму, ни на Донбасе (а ведь это их единственная
функция была), регулярно не забывают требовать.
А заслужили ли все эти "господа офицеры" что либо вообще?
К тому же, насколько цинично это выглядит все, если понимать, что 65 летний пенсионер с 35-40 летним стажем получает пенсию 1700 гривень, а здоровый 50-летний бык получает в три раза больше и все равно требует ЕЩЕ.
Вы меня извините, но если у нас, по словам президента, в стране идет война, то все профессионально обученные военному делу (ну так должно было бы быть) военные в возрасте до 60 лет - должны быть в армии, а не сидеть на пенсии и митинговать под Радой.
И вот только после этого, если будет не хватать личного состава, морально уже призывать в армию условного "Васю-тракториста".
Я так думаю