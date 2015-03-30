Зеленський - всі плюси та мінуси. Фінансовий прогноз, якщо З

Faceless написав:

4543442:Molchyn"]Если бы сейчас были ответы на это, то рейтинг Зеленского был еще выше. Как я это вижу? Пример с Леней Черновецким. Да он своеобразный, но очень изобретательный. Так вот он набирал на должность начальников отделений банка выпускников ВУЗОВ, которые не имели опыта. Сумасшедшая идея? А на практике сработала! Задача начальника за месяц улучшить показатели предшественника! Не справился - уволен. У них не было опыта, но стимул и желание работать было. Итог - банк развивался (были и другие причины). Как Вам такой вариант?

Черновецкий как глава Правекса - это одна история. Как мер Киева - совсем другая.Зеленский как генпродюсер Интера, вполне возможно, очень неплохо справлялся. Но это ровным счетом ничего не говорит о том, как он будет на посту президента, и даже просто министра или мера.[quote="4543457:Nemo написав:если он становится Президентом Парламент обрезает его полномочия