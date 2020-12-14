|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 09 лис, 2025 21:40
А за мои статки,пан Фокс, вряд ли ваш прогноз сбудется. Нельзя потерять то,чего и так нет. Я нищий как церковная мышь.
то вы под абырвалга(топикстартер) на максималках косите
типа нищий и вбогий, но киевских бетонометров очень хочецца
полистал седня обьявы
первая перепеугала - 3к кирпич 69м в начале трещины папиисят
ну видно очень нужно продать
а по печерску и русановке цены действительно как приподнялись
Додано: Пон 10 лис, 2025 10:12
Господар Вельзевула написав:
Нельзя потерять то,чего и так нет. Я нищий как церковная мышь.
Я теж живу під мостом, в картонній коробці з-під холодильника.
Людині мало потрібно, насправді
Додано: Пон 10 лис, 2025 11:49
Frant написав: Господар Вельзевула написав:
Нельзя потерять то,чего и так нет. Я нищий как церковная мышь.
Я теж живу під мостом, в картонній коробці з-під холодильника.
Людині мало потрібно, насправді
фамильный хрущик сдаете пока ключница в ЕС?
годный дауншифтинг)
