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Зеленський - всі плюси та мінуси.
Фінансовий прогноз, якщо З

Зеленський - всі плюси та мінуси. Фінансовий прогноз, якщо З
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  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 17:54

Re: Зеленський - всі плюси та мінуси. Фінансовий прогноз, як

  Molchyn написав:Уверены? Или шансы как у ПАПы?

Я посилання на рейтинг давав.
Зеленський має рейтинг, поки мовчав. Почне казати, точніше, дискутувати з опонентами із незручними питаннями, я вже не кажу про якісь конкретні справи - рейтинг штука така, Савченко це добре знає.
  freeze написав:Мар‘ян Шарец, прем‘єр-міністр Словенії, країни-члена ЄС, лідер партії «Позитивна Словенія». До вересня цього року - відомий словенський комік і пародист.

Ну, вони можуть витримати і коміка, їм не треба робити непопулярні реформи і годувати армію, як нам. Навіть там, впевнений, його рейтинг рухне через пару років, як у Макрона.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 18:05

Re: Зеленський - всі плюси та мінуси. Фінансовий прогноз, як

  player написав:В президенты должны выбирать за заслуги перед Отечеством. ЗА ЗАСЛУГИ! А не за успехи на шоу подиуме.

За какие "заслуги перед Отечеством" был избран Порошенко?
Список его должностей в моем посте от "Чет 03 січ, 2019 14:35"


И о роли шоу.
Получать он будет тысячу гривен в день. (Смех в зале). Его жизнь будет застрахована и здоровье на один миллион гривен.

Вопрос из зала: А когда это будет?

Порошенко: Запиши! 26-го мая!

https://www.youtube.com/watch?v=g6tuoiOkRSM
Тысячу гривен в день солдаты-добровольцы (так они названы Порошенко в выступлении) не получают до сих пор. Не смешивать с "боевыми" выплатами, о них в выступлении ни слова.

Все обещания Порошенко
Опубликовано: 26 нояб. 2014 г.

https://www.youtube.com/watch?v=WzkUE7yxZpA

«Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку» (с)
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 18:20

Re: Зеленський - всі плюси та мінуси. Фінансовий прогноз, як

  yanyura написав:Все обещания Порошенко

Опубликовано: 26 нояб. 2014 г.


https://www.youtube.com/watch?v=WzkUE7yxZpA

«Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку» (с)

Таке можна нарити на любого Президента, і в любій країні. Політика однакова в усьому світі. І вона закономірна з'їсть або виплюне те, що не може перетравити - Трампа, Зеленського - всіх несистемних гравців.
Подивіться італійську комедію "Закону тут не місце", якщо не бачили.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 18:24

  Перес де Куэльяр написав:Molchyn
Єдиним кандидатом на посаду президента від "націоналістів" став Руслан Кошулинський

Партії ВО "Свобода, "Правий сектор", Організація українських націоналістів (ОУН), Конгрес українських націоналістів і організація "С14" заявили про підтримку "свободівця" Руслана Кошулинського як кандидата в президенти України на виборах 2019 року.

Згідно зі спільною заявою націоналістичних політсил, яку в понеділок поширила прес-служба "Свободи", підтримка Р.Кошулинського як кандидата в президенти зумовлена необхідністю "зупинити наступ реваншистських сил на президентських та парламентських виборах".

"2019 рік буде визначальним для України: або наша країна утвердиться як Українська самостійна соборна держава, або впаде в прірву реваншу промосковських сил. Надзвичайно важливими в цьому є президентські та парламентські вибори. На них треба дати вирішальний бій реваншистам, і лише націоналісти є тими, хто здатен зупинити агентуру Кремля", - йдеться в заяві.

Націоналістичні партії та організації також закликали інші національно-патріотичні сили та всіх українців підтримати кандидатуру Р.Кошулинського на посаду президента України.

Заяву підписали партія ВО "Свобода"(лідер - Олег Тягнибок), партія "Правий сектор" (голова партії - Андрій Тарасенко), Організація українських націоналістів (голова - Богдан Червак), Конгрес українських націоналістів (голова - Степан Брацюнь) та "С14" (лідер руху - Євген Карась).

У заяві також зазначено, що про підтримку Р.Кошулинського заявив лідер Національного руху "Дія", народний депутат України Дмитро Ярош.
Начебто цей кандидат сильніший, з досвідом чесної роботи третім спікером ВР, ветеран АТО і як на мене порядна людина.
Ніж обговорювати клоунів на обрання на посаду Президента в таку лиху годину - це самогубство для країни, інформаційно пропагадистськи з зовні нав*язане суспільству і підхоплене всіляко розкручують рейтинг в середині України. Які недалекоглядні.


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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 19:25

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у националистов нет рейтинга вообще
0,2-0,8%
Це думка хохла, а в українців інша.
Перес де Куэльяр
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