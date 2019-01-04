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Зеленський - всі плюси та мінуси.
Фінансовий прогноз, якщо З

Зеленський - всі плюси та мінуси. Фінансовий прогноз, якщо З
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  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 11:31

Re: Зеленський - всі плюси та мінуси. Фінансовий прогноз, як

  yanyura написав:По команде, если Зеленский станет Президентом. А вы не рассматриваете вариант, что на выборах в ВР 2019 партия "Слуга народа" наберет болше 226 голосов и ему не надо будет ни с кем договариваться, чтобы поставить "своего" премьер-министра и остальных членов КМ?

Если наберет. Если предположить, что Зеленский станет Президентом, и его первый год (до выборов в ВР) пройдет без собственной политсилы, почти никак он себя проявить не сможет, чтобы вывести свою ппартию в лидеры (кстати, а она вообще есть?). Во-вторых, кто будут эти 226 человек? Я практически уверен, что бОльшей частью это будут перебежчики из других, либо "новые лица" в ВР но не в политике - перебежчики, но с более низких уровней. А это ровным счетом та же ситуация.
  yanyura написав:Что значительного, на ваш взгляд, сделал Порошенко на всех своих госдолжностях
при Кучме:
- заместитель Председателя Совета Национального Банка Украины
при Ющенко:
- секретарь СНБОУ
- глава совета НБУ
- министр иностранных дел
при Януковиче:
- министр экономического развития и торговли
?

Во-первых, не веду их биографию.
Во-вторых, если подходить объективно. А что в принципе значительного можно ждать от должностей в Совете НБУ (не в Правлении) - членства в коллегиальном органе, который не осуществляет управления текущей деятельностью, а выполнят что-то вроде Набсовета в комбанке. Тем более, признаюсь, слабо представляю, какие вообще обязанности и полномочия секретаря СНБО, а тем более что там можно сделать значительного.
Как министр - поставим вопрос иначе: а были ли конкретные претензии к его работе на этом посту? Может, конкретные коррупционные скандалы?

Как бизнесмены и менеджеры в бизнесе - оба построили некий бизнес, оба занимали высокие должности. В совершенно разных отраслях, стартовых условиях, в разные периоды, но пусть тут паритет. Но это бизнес. Не всегда успешный бизнесмен может хотя бы приблизительно так же успешно проявить себя на госслужбе. Тут можно привести в примеры и Тигипко, и Черновецкого. А уж тем более если сразу со старта замахнуться на президентство.
Если уж сравнивать, то даже у Кличко в этом плане бекграунд лучше, чем у Зеленского, при всем неоднозначном к нему отношении.
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 12:56

  freeze написав:Мар‘ян Шарец, прем‘єр-міністр Словенії, країни-члена ЄС, лідер партії «Позитивна Словенія». До вересня цього року - відомий словенський комік і пародист.

Ай как не хорошо передёргивать информацию :)
У 2010 році на місцевих виборах, М.Шарец балотувався на посаду мера (жупана) міста Камнік, що розташоване у північно-центральній частині Словенії. Це рідкісний випадок, коли словенські ЗМІ підтримали новачка-політика, який намагався вступити у національну чи місцеву політику. Він посів дрге місце у першому турі цих виборів та неочікувано переміг у другому турі виборів мера[2]. Він був членом партії Зорана Янковича «Позитивна Словенія».

А вже у 2014 році М.Шарец пішов на місцеві вибори з власним політичним списком і був переобраний в першому турі, отримавши майже дві третини голосів[4]. Після того, як він став обраним посадовою особою, Шарет пішов з актрської професії і цілком віддавався роботі на посаді мера[5].

То есть про 2 его срока на посту мера вы скромно умолчали. Как и про то, что актером он перестал быть после того, как получил пост мера.
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