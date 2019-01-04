Зеленський - всі плюси та мінуси. Фінансовий прогноз, якщо З

Если наберет. Если предположить, что Зеленский станет Президентом, и его первый год (до выборов в ВР) пройдет без собственной политсилы, почти никак он себя проявить не сможет, чтобы вывести свою ппартию в лидеры (кстати, а она вообще есть?). Во-вторых, кто будут эти 226 человек? Я практически уверен, что бОльшей частью это будут перебежчики из других, либо "новые лица" в ВР но не в политике - перебежчики, но с более низких уровней. А это ровным счетом та же ситуация.
Во-первых, не веду их биографию.
Во-вторых, если подходить объективно. А что в принципе значительного можно ждать от должностей в Совете НБУ (не в Правлении) - членства в коллегиальном органе, который не осуществляет управления текущей деятельностью, а выполнят что-то вроде Набсовета в комбанке. Тем более, признаюсь, слабо представляю, какие вообще обязанности и полномочия секретаря СНБО, а тем более что там можно сделать значительного.
Как министр - поставим вопрос иначе: а были ли конкретные претензии к его работе на этом посту? Может, конкретные коррупционные скандалы?
Как бизнесмены и менеджеры в бизнесе - оба построили некий бизнес, оба занимали высокие должности. В совершенно разных отраслях, стартовых условиях, в разные периоды, но пусть тут паритет. Но это бизнес. Не всегда успешный бизнесмен может хотя бы приблизительно так же успешно проявить себя на госслужбе. Тут можно привести в примеры и Тигипко, и Черновецкого. А уж тем более если сразу со старта замахнуться на президентство.
Если уж сравнивать, то даже у Кличко в этом плане бекграунд лучше, чем у Зеленского, при всем неоднозначном к нему отношении.