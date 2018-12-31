Про це заявила соціолог Ірина Бекешкіна.
Дивися повний текст За останні 23 роки українці відчувають себе найщасливішими - соціолог.
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Додано: Чет 03 січ, 2019 09:01
За останні 23 роки українці відчувають себе...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За останні 23 роки українці відчувають себе найщасливішими - соціолог.
Додано: Чет 03 січ, 2019 09:01
Лучший за все годы показатель “хватает на все необходимое”- у людей просто меньше потребности.
По моему это не счастье а деградация социологов.
Додано: Чет 03 січ, 2019 10:23
ватаны должны перманетно страдать. на зло пете
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Чет 03 січ, 2019 10:30
Re: За останні 23 роки українці відчувають себе...
Так відчуття щастя - це суб"єктивна штука , яка насправдя дуже багато про що говорить . Недарма є 2 ( два! ) абсолютно різних світових "індексів щастя" - просто почитайде для загального розуміння ... Оригінальні назви - Happy Planet Index та World Happiness Report . Про Бутан почитайте ...
Додано: Чет 03 січ, 2019 10:52
опрос проводили в верховной раде, кабмине, администрации президента......
Додано: Чет 03 січ, 2019 10:56
Ирина Бекешкина - сначала ударилась головой, потом посмотрела передачу Киселева, и по аналогии написала про Украину...
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
Додано: Чет 03 січ, 2019 11:05
А может люди из группы "не довольные" просто уехали на заработки в страны ЕС ? Переводы то из-за границе растут каждый год. Вот пропорция довольных/недовольных и изменилась ((
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