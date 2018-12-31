Технологии способны на многое... Но как убедить голодного, что он сытый?Это есть предвыборная технология - окрасить суровый реальный мир в мифические краски всенародного благоденствия и счастья
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Додано: Чет 03 січ, 2019 16:58
makishin60
Технологии способны на многое... Но как убедить голодного, что он сытый?
Автор Зеленський - всі плюси та мінуси. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=4542934#p4542934
Додано: Чет 03 січ, 2019 17:20
Додано: Чет 03 січ, 2019 17:36
просто вырезка из "этого": Не имели возможности питаться в соответствии со своими вкусами 52% украинцев, а в 2018 году количество таких людей сократилось до 43%.
т.е. почти половина населения не может купить поесть то что хочет. если лепите туфту хоть мозг включайте что пишите и чем гордитесь.
Додано: Чет 03 січ, 2019 17:47
Re: За останні 23 роки українці відчувають себе...
Очевидно, опрос проводился среди граждан Украины в Канаде, США, Австралии, Германии, Франции, ..., Италии. Или-же под куполом ВР.
Додано: Чет 03 січ, 2019 17:51
Re: За останні 23 роки українці відчувають себе...
Через три месяца эти счастливые будут считать себя еще и богатыми.
Додано: Чет 03 січ, 2019 17:52
Им мало довести до такого состояния, им еще поиздеваться хочется.
Додано: Чет 03 січ, 2019 17:53
Полнейшая чушь. Вполне себе многие счастливы здесь. Смотрю вокруг -вижу огромное количество самодостаточных и счастливых людей, которые растят детей и радуются жизни, строят планы и т.д. И никуда валить не собираются - и здесь все очень даже неплохо. Да и перспективы у страны совсем неплохие -чего ехать куда-то ?!
Додано: Чет 03 січ, 2019 17:59
Попробуйте выйти из здания ВР.
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