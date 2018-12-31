За останні 23 роки українці відчувають себе...

Додано: Чет 03 січ, 2019 18:44

SMOKE написав: Rainbow написав: Иногда лучше промолчать, чем такое писать.

Мое мнение, что многие сейчас вообще не знают, оставаться в этой стране или уезжать. Иногда лучше промолчать, чем такое писать.Мое мнение, что многие сейчас вообще не знают, оставаться в этой стране или уезжать.

Полнейшая чушь. Вполне себе многие счастливы здесь. Смотрю вокруг -вижу огромное количество самодостаточных и счастливых людей, которые растят детей и радуются жизни, строят планы и т.д. И никуда валить не собираются - и здесь все очень даже неплохо. Да и перспективы у страны совсем неплохие -чего ехать куда-то ?! Полнейшая чушь. Вполне себе многие счастливы здесь. Смотрю вокруг -вижу огромное количество самодостаточных и счастливых людей, которые растят детей и радуются жизни, строят планы и т.д. И никуда валить не собираются - и здесь все очень даже неплохо. Да и перспективы у страны совсем неплохие -чего ехать куда-то ?!

Богдан Данилишин

7 августа 2018 г. ·

Щодо питань трудової міграції

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Національний банк вже двічі цього року привертає увагу суспільства до наслідків трудової міграції для нашої країни. Так, в Інфляційному звіті НБУ за січень 2018 року зазначалося, що частка мігрантів у населенні віком 15-70 років становить 8%. Якщо вірити цим оцінкам, то справді масштаби трудової міграції в Україні державі набули загрозливо високих розмірів для майбутнього економічного процвітання країни. Що, до речі, і підкреслено в Інфляційному звіті за липень цього року.



Нова хвиля трудової міграції з України зумовлена багатьма факторами, найважливішими з яких є військова агресія, глибока і тривала економічна криза, безробіття. Природно, що українці шукають перспективи вищих заробітків та кращих систем соціального забезпечення.



Достатньо нагадати, що рівень безробіття серед економічно активного населення в 1 кварталі цього року склав 9,7% (методологія МОП), а серед населення працездатного віку - 10%. І хоча ці показники дещо краще, ніж за аналогічний період минулого року, все ж вони свідчать про те, що ситуація на вітчизняному ринку праці лишається напруженою. Отже, нинішня хвиля трудової міграції українців по суті є певним запобіжним клапаном в умовах низьких можливостей працевлаштування на достойні робочі місця на батьківщині.

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Однак, довгострокові наслідки виявляються набагато менш позитивними: по факту держава отримує менше населення працездатного віку, втрачає освічену молодь та кваліфікованих спеціалістів, відчутно зростає тиск на державні фінанси. Сильна зовнішня міграція, у тому числі висококваліфікованих працівників, разом із старінням населення, є значним викликом для держав з огляду на потребу підтримки конкурентоспроможної економіки. Приміром, «витік мізків», зокрема, означає: втрату державних ресурсів, вкладених в їх освіту; звуження промисловості; погіршення ділового середовища.

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24.07.2017

Как показывают результаты соцопроса, проведенного компанией Research & Branding Group в июне 2017 года*, треть жителей Украины (33%) при возможности готовы навсегда покинуть Украину и переехать в другую страну на ПМЖ

15.09.2011

Миграционные настроения украинцев

Относительно желания уехать на ПМЖ за границу мнения респондентов разделились на две части:

- 51% украинцев утверждает, что не желает переезжать жить и работать в другую страну, а еще 8% — готовы при этом агитировать иностранцев переезжать жить в Украину.

- Остальная часть респондентов хотели бы переехать жить за пределы Украины, но, при этом либо не имеют такой возможности (16%), либо хотят жить и работать в Украине и другой стране параллельно (10%), 8% опрошенных считают, что смогут жить в другой стране гораздо лучше.

65% респондентів вказали, що хотіли б виїхати з країни, з них – третина респондентів не мають можливості виїхати, 8% хотіли б виїхати тимчасово, поки ситуація не стабілізується, а 20% хотіли б виїхати закордон на постійне місце проживання.

"За офіційними даними Державної міграційної служби та Державної прикордонної служби на постійній основі за межами України працює 3,2 млн осіб. Непостійно - цифра коливається від 7 до 9 млн осіб", - сказав А.Рева під час підсумкової прес-конференції за результатами роботи в 2018 році в суботу в Києві.

Маршалок (спікер) Сейму Польщі Марек Кухцінський вважає, що наразі в Польщі працює до 2 мільйонів українців.



Про це він заявив під час XI Форуму Європа-Україна у місті Жешув (Польща), повідомляє кореспондент "Європейської правди".



"За різними оцінками, в Польщі працюють 1,3-1,5 млн українців. Певний, що ця цифра вже більше – до 2 млн. Тільки віз минулого року було видано 3 млн",- заявив він.

Глава Совета Национального банка с вами не согласен:И не только он.За 6 лет до этого исследования они писали:(Компанія ТОВ «Тейлор Нельсон Софрез Україна» (TNS в Україні) – це представник світового лідера в галузі маркетингових досліджень – компанії TNS.)