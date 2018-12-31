За останні 23 роки українці відчувають себе...

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SMOKE написав:Полнейшая чушь. Вполне себе многие счастливы здесь. Смотрю вокруг -вижу огромное количество самодостаточных и счастливых людей, которые растят детей и радуются жизни, строят планы и т.д. И никуда валить не собираются - и здесь все очень даже неплохо. Да и перспективы у страны совсем неплохие -чего ехать куда-то ?!
Попробуйте выйти из здания ВР.
Хорошая шутка)) Большинство описанных мной людей занимают рядовые должности в компаниях или начальники отделов. Но на жизнь хватает и остается еще на планы на будущее. Просто не ноют, а работают и радуются жизни. И даже в мыслях не имеют никуда валить.))
Где? В Кропивницком, Херсоне, Тернополе, Ивано-Франковске,..., Белой Церкви?
Rainbow написав:Иногда лучше промолчать, чем такое писать. Мое мнение, что многие сейчас вообще не знают, оставаться в этой стране или уезжать.
Полнейшая чушь. Вполне себе многие счастливы здесь. Смотрю вокруг -вижу огромное количество самодостаточных и счастливых людей, которые растят детей и радуются жизни, строят планы и т.д. И никуда валить не собираются - и здесь все очень даже неплохо. Да и перспективы у страны совсем неплохие -чего ехать куда-то ?!
Глава Совета Национального банка с вами не согласен:
Богдан Данилишин 7 августа 2018 г. · Щодо питань трудової міграції ... Національний банк вже двічі цього року привертає увагу суспільства до наслідків трудової міграції для нашої країни. Так, в Інфляційному звіті НБУ за січень 2018 року зазначалося, що частка мігрантів у населенні віком 15-70 років становить 8%. Якщо вірити цим оцінкам, то справді масштаби трудової міграції в Україні державі набули загрозливо високих розмірів для майбутнього економічного процвітання країни. Що, до речі, і підкреслено в Інфляційному звіті за липень цього року.
Нова хвиля трудової міграції з України зумовлена багатьма факторами, найважливішими з яких є військова агресія, глибока і тривала економічна криза, безробіття. Природно, що українці шукають перспективи вищих заробітків та кращих систем соціального забезпечення.
Достатньо нагадати, що рівень безробіття серед економічно активного населення в 1 кварталі цього року склав 9,7% (методологія МОП), а серед населення працездатного віку - 10%. І хоча ці показники дещо краще, ніж за аналогічний період минулого року, все ж вони свідчать про те, що ситуація на вітчизняному ринку праці лишається напруженою. Отже, нинішня хвиля трудової міграції українців по суті є певним запобіжним клапаном в умовах низьких можливостей працевлаштування на достойні робочі місця на батьківщині. ... Однак, довгострокові наслідки виявляються набагато менш позитивними: по факту держава отримує менше населення працездатного віку, втрачає освічену молодь та кваліфікованих спеціалістів, відчутно зростає тиск на державні фінанси. Сильна зовнішня міграція, у тому числі висококваліфікованих працівників, разом із старінням населення, є значним викликом для держав з огляду на потребу підтримки конкурентоспроможної економіки. Приміром, «витік мізків», зокрема, означає: втрату державних ресурсів, вкладених в їх освіту; звуження промисловості; погіршення ділового середовища. ...
24.07.2017 Как показывают результаты соцопроса, проведенного компанией Research & Branding Group в июне 2017 года*, треть жителей Украины (33%) при возможности готовы навсегда покинуть Украину и переехать в другую страну на ПМЖ
15.09.2011 Миграционные настроения украинцев Относительно желания уехать на ПМЖ за границу мнения респондентов разделились на две части: - 51% украинцев утверждает, что не желает переезжать жить и работать в другую страну, а еще 8% — готовы при этом агитировать иностранцев переезжать жить в Украину. - Остальная часть респондентов хотели бы переехать жить за пределы Украины, но, при этом либо не имеют такой возможности (16%), либо хотят жить и работать в Украине и другой стране параллельно (10%), 8% опрошенных считают, что смогут жить в другой стране гораздо лучше.
65% респондентів вказали, що хотіли б виїхати з країни, з них – третина респондентів не мають можливості виїхати, 8% хотіли б виїхати тимчасово, поки ситуація не стабілізується, а 20% хотіли б виїхати закордон на постійне місце проживання.
"За офіційними даними Державної міграційної служби та Державної прикордонної служби на постійній основі за межами України працює 3,2 млн осіб. Непостійно - цифра коливається від 7 до 9 млн осіб", - сказав А.Рева під час підсумкової прес-конференції за результатами роботи в 2018 році в суботу в Києві.
SMOKE написав:Хорошая шутка)) Большинство описанных мной людей занимают рядовые должности в компаниях или начальники отделов. Но на жизнь хватает и остается еще на планы на будущее. Просто не ноют, а работают и радуются жизни. И даже в мыслях не имеют никуда валить.))
Где? В Кропивницком, Херсоне, Тернополе, Ивано-Франковске,..., Белой Церкви?
В первых трёх нет знакомых. А в Франеке и Белой Церкви все в порядке у вполне себе пересичных знакомых
SMOKE написав:Хорошая шутка)) Большинство описанных мной людей занимают рядовые должности в компаниях или начальники отделов. Но на жизнь хватает и остается еще на планы на будущее. Просто не ноют, а работают и радуются жизни. И даже в мыслях не имеют никуда валить.))
Где? В Кропивницком, Херсоне, Тернополе, Ивано-Франковске,..., Белой Церкви?
В первых трёх нет знакомых. А в Франеке и Белой Церкви все в порядке у вполне себе пересичных знакомых
Ок, писал не раз. Ивано-Франковская область, отец 70+ смотрит за домом, жена в Италии очень много лет, дочь в Бельгии, сын в США. Когда-то был директором строительной фирмы, но местные чинуши не выкачали все бабки. И многие знакомые этих знакомых в подобном положении. Белая Церковь...полгорода уехало и уезжает! Знаю! Вокруг нищие села. Знакомые купили родителям в селе 2-х этажный дом, кирпичный, с МПокнами, участок 20 соток, за 4,5 куе. Полсела пустые стоят. Выбирай дома- нехочу. Ясен пень, старые и разваленные дома никому не нужны. Просто стоят заброшенные.
rjkz написав:Ок, писал не раз. Ивано-Франковская область, отец 70+ смотрит за домом, жена в Италии очень много лет, дочь в Бельгии, сын в США. ... Выбирай дома- нехочу. Ясен пень, старые и разваленные дома никому не нужны. Просто стоят заброшенные.