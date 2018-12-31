За останні 23 роки українці відчувають себе...

Додано: П'ят 04 січ, 2019 14:17

jeugen написав: rjkz написав: Вы попались на удочку простой политтехнологии. Это примитивная схема - первую половину срока отжимаем по максимуму, вторую половину показываем "перемогамыздобулы". У народа короткая память.

Но сейчас Украина берет внешние валютные кредиты под 10% годовых, линяют офшоры - бабки заводятся под выборы. После выборов все это надо будет кому-то отдавать. Угадайте - Кому?

Народ - это просто дойная корова, которую ВЫГОДНО сейчас немного подкормить, а потом опять доить до полусмерти.

Или Вы думаете от хорошей жизни половина трудоспособного населения сбежала отсюда?

Да, оставшимся немного приподняли зп. Просто уже не особо есть кому работать. Вы попались на удочку простой политтехнологии. Это примитивная схема - первую половину срока отжимаем по максимуму, вторую половину показываем "перемогамыздобулы". У народа короткая память.Но сейчас Украина берет внешние валютные кредиты под 10% годовых, линяют офшоры - бабки заводятся под выборы. После выборов все это надо будет кому-то отдавать. Угадайте - Кому?Народ - это просто дойная корова, которую ВЫГОДНО сейчас немного подкормить, а потом опять доить до полусмерти.Или Вы думаете от хорошей жизни половина трудоспособного населения сбежала отсюда?Да, оставшимся немного приподняли зп. Просто уже не особо есть кому работать.

Яку вудочку? Ти ж цим висказуванням сам підтверджуєш результати дослідження. Про причини таких результатів ніхто нічого не каже, бо і так всим зрозуміло. І ніхто не каже, що ми живемо в шику. Адже, коли 42% населення, елементарно, не можуть дозволити собі їсти те, що хочуть. Про які відпочинки в Ізраелі взагалі може йти мова.

Якщо я кудись і поїду працювати - то це, скоріш за все, буде по робочій візі, або Грін Кард. Їхати за тисячі км, жити в халупі, щоб щомісячно висилати сім*ї по 1к євро/міс, не маючи жодного соц захисту і з ймовірністтю відмови на границі при наступній поїздці, навіть якщо вона буде дійсно для відпочинку?

Мене на коліна життя ще не поставило, аби їхати кудись працювати по турвізі.

І з іншої сторони - ситуація з з/п в Німеччині краще, ніж у наших сусідів. А якщо там приймуть закон про емігрантів - то цей варіант дійсно можна розглядати.

А що до відмов - то жодному моєму знайомому не відмовили і не завернули в аеропорту. Тому подібну інформацію, без отримання підтвердження від перевірених мною джерел - вважаю агітаційною. Яку вудочку? Ти ж цим висказуванням сам підтверджуєш результати дослідження. Про причини таких результатів ніхто нічого не каже, бо і так всим зрозуміло. І ніхто не каже, що ми живемо в шику. Адже, коли 42% населення, елементарно, не можуть дозволити собі їсти те, що хочуть. Про які відпочинки в Ізраелі взагалі може йти мова.Якщо я кудись і поїду працювати - то це, скоріш за все, буде по робочій візі, або Грін Кард. Їхати за тисячі км, жити в халупі, щоб щомісячно висилати сім*ї по 1к євро/міс, не маючи жодного соц захисту і з ймовірністтю відмови на границі при наступній поїздці, навіть якщо вона буде дійсно для відпочинку?Мене на коліна життя ще не поставило, аби їхати кудись працювати по турвізі.І з іншої сторони - ситуація з з/п в Німеччині краще, ніж у наших сусідів. А якщо там приймуть закон про емігрантів - то цей варіант дійсно можна розглядати.А що до відмов - то жодному моєму знайомому не відмовили і не завернули в аеропорту. Тому подібну інформацію, без отримання підтвердження від перевірених мною джерел - вважаю агітаційною.

Я что-то не нашел у себя никаких противоречий.Если речь об отказах по турпоездкам в Израиль, то осмелюсь напомнить - с Израилем безвиз. Масса людей еще до евробезвиза попользовались этой ситуацией для нелегальной работы. Билеты туда не такие уж дорогие. Не обязательно покупать путевку - достаточно билета. Про ситуацию с заворотами узнал от знакомой - она владелица турагентства.Про надежду ехать в США "по гринкард" или "рабочей визе" - как Вы надеетесь это добыть? Страна практически закрыта для легальной иммиграции, если у Вас нет "особых обстоятельств" типа муж-жена- граждане США. Лотерея гринкард? Вы в курсе вероятности выигрыша для Украины? Менее 0,5%. Точнее около 0,35%.Многие играют по 10-15 лет и безрезультатно. Но и выиграть - это еще не все. Потом ведь надо интервью пройти и доказать офицеру, что Вы не сядете на шею государству прямо с трапа самолета. А для этого надо иметь деньги и/или показать что Вы можете продать, чтобы выручить необходимую сумму. Но и это еще не все - желательно иметь образование и востребованную специальность, очень желательно владеть языком. Do you speak English?В противном случае, офицер просто не одобрит Вашу визу. С Н1В ситуация ненамного лучше, но надо быть суперпуперспецом и иметь оффер, а потом еще и выиграть в лотерее наподобии лотереи грин кард. Или иметь бизнес здесь и там и попытаться заполучить L1. Вполне реальная, но дико дорогостоящая затея, для которой все равно надо иметь в начале В1/В2 и несколько лет на все действия. Или Вы миллионер, готовый инвестировать от 500 куе в Штатах? Или Вы знаменитый спортсмен, певец, актер, писатель, ученый? Тогда Вам будет просто заполучить О, это единственный тип виз по которым недобор.Даже если у Вас есть нечто, что позволит Вам добыть Гринку, то этот путь займет не один год.