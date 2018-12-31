За останні 23 роки українці відчувають себе...

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ruvex написав:Соглашусь с этим, только с одним маленьким уточнением, в тех странах не было и нет подобного уровня коррупции во власти.
Не нарадуюсь на бизнес-способности нашего президента, что-то около 1,3 миллиарда гривен за прошлый год задекларировал дохода, просто молодец, еще бы население богатело такими быстрыми темпами, но нет большинство жалуется, а 70 процентов говорит не туда идем, или 80, а некоторые вообще за бугор пытаются улизнуть от трудностей.
ruvex написав:Соглашусь с этим, только с одним маленьким уточнением, в тех странах не было и нет подобного уровня коррупции во власти.
Не нарадуюсь на бизнес-способности нашего президента, что-то около 1,3 миллиарда гривен за прошлый год задекларировал дохода, просто молодец, еще бы население богатело такими быстрыми темпами, но нет большинство жалуется, а 70 процентов говорит не туда идем, или 80, а некоторые вообще за бугор пытаются улизнуть от трудностей.
Помнится, у януковоща спросили касательно бизнес-успехов саши-стоматолога, на что он ответил, что мол, да, такой талантливый предприниматель. У него еще и талантливый преемник.
Смотрю я на эту "идиллию" во власти и просто душа радуется - какими-же талантливыми становятся наши предприниматели, придя к власти. И ни разу ни благодаря коррупции.
"Верной дорогой идете, товарищи" (с) ЗЫ: Кстати, никто не обращал внимания на биг-борды :