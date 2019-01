Итоги: Мировой фондовый рынок 03.01.19

Додано: Чет 03 січ, 2019 13:30

Во-первых, фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) падают в четверг вслед за котировками акций технологических компаний в связи с ухудшением прогноза квартальной выручки американской Apple Inc.



Гонконгский Hang Seng опустился в ходе торгов на 0,4%, китайский Shanghai Composite - 0,1%, южнокорейский KOSPI - на 0,8%, тайваньский TAIEX - на 0,7%. Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 1,4%.



Биржи Японии закрыты в четверг.



Акции южнокорейских Samsung Electronics и SK Hynix потеряли в цене соответственно 3% и 4,8%. Котировки бумаг поставщиков Apple - AAC и Sunny Optical - упали на 6,6% и 7,7%, Hon Hai Precision Industry и Taiwan Semiconductor - на 1,7% и 1,8%.



Apple понизила прогноз квартальной выручки впервые почти за два десятилетия, отметив более слабые, чем ожидалось, продажи iPhone, в том числе, в Китае.



«Мы прогнозировали некоторые проблемы на ключевых emerging markets, однако не ожидали такого масштаба замедления экономического роста, особенно в Большом Китае (КНР, Гонконг и Тайвань)», - заявил гендиректор Apple Тим Кук в обращении к акционерам.



Согласно новым оценкам компании, ее выручка в первом финансовом квартале, завершившемся 29 декабря, составила порядка $84 млрд. Ранее в компании прогнозировали этот показатель на уровне $89-93 млрд. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем оценивают выручку Apple за минувший квартал на уровне $91,3 млрд.



Статданные из Китая, опубликованные накануне, указали на первое с мая 2017 года снижение производственной активности.



Индекс производственной активности в КНР, рассчитываемый Caixin Media и Markit, в декабре опустился до 49,7 пункта по сравнению с 50,2 пункта месяцем ранее. Значение индикатора ниже 50 пунктов указывает на спад активности в производственном секторе.



Снижение индикатора активности в Китае указывает на ряд тревожных сигналов.

Это падение не стало большим сюрпризом, учитывая сложную ситуацию в мировой торговле, однако оно также является симптомом более существенного падения спроса.



«Мы наблюдаем "полет в качество" после серии негативных релизов в начале этого года, - отмечает аналитик IG Цзини Пань. - Ситуацию усугубило ухудшение прогноза выручки Apple».



Во–вторых, основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в четверг в основном в «красной зоне», инвесторы оценивали заявление главы корпорации Apple Тима Кука о замедлении темпов продаж смартфонов.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,04%, до 2464,36 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,8%, до 1246,37 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index уменьшился на 0,26%, до 25064,36 пункта, корейский KOSPI - на 0,81%, до 1993,7 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 1,36%, до 5633,4 пункта.



Биржи Японии были закрыты в четверг в связи с национальным праздником. По итогам предыдущих торгов японский Nikkei 225 опустился на 0,31% - до 20014,77 пункта.



Снижение азиатских рынков вторую торговую сессию подряд связано с пересмотром прогноза технологического гиганта Apple.



Глава Apple Тим Кук заявил в открытом письме инвесторам о том, что темпы продаж IPhone замедляются. В качестве главной причины он указал торговые войны между США и Китаем. Корпорация теперь ожидает доход в размере $84 миллиардов за последний квартал. Это ниже прогноза, опубликованного два месяца назад, когда компания прогнозировала доход от $89 до $93 миллиардов.



Фондовые индексы закрылись разнонаправленно в среду после бурной торговой сессии после того, как опасения по поводу глобального роста были компенсированы резким отскоком цен на нефть.Фондовый индекс S&P500 вырос на 3 пункта, или 0,1%, до 2,510.Индекс Dow Jones Industrial Average потерял 10 пунктов до 23 317 пункта.Индекс Nasdaq Composite вырос на 36 пунктов, или 0,6% до 6671 пункта.Неблагоприятные данные по индексам менеджеров по закупкам в промышленности в еврозоне и Азии вызвали опасения по поводу замедления мировой экономики. Тем не менее, рост цен на фьючерсы на нефть впоследствии оттолкнул акции от их сессионных минимумов.Что касается новостей компании, акции Tesla Inc. упали на 7% после того, как производитель электромобилей сообщил о поставках в IV квартале, которые оказались ниже ожиданий аналитиков.В лидерах роста среди компонентов индекса Dow Jones по итогам сегодняшних торгов были акции Goldman Sachs Group Inc, которые подорожали на $4,98 (2,98%), закрывшись на отметке в $172,03. Котировки Exxon Mobil Corp выросли на $1,50 (2,20%), завершив торги на уровне $69,69. Бумаги DowDuPont Inc выросли в цене на $1,04 (1,94%), закрывшись на отметке $54,52.Лидерами падения стали акции UnitedHealth Group Incorporated, цена которых упала на $5,63 (2,26%), завершив сессию на отметке $243,49. Акции The Travelers Companies Inc поднялись на $2,38 (1,99%), закрывшись на уровне $117,37, а Merck & Company Inc снизились в цене на $0,82 (1,07%) и завершили торги на отметке $75,59.В лидерах роста среди компонентов индекса S&P 500 по итогам торгов 02-го были акции Arconic Inc, которые подорожали на 10,08% до отметки $18,56, General Electric Company, которые набрали 6,34%, закрывшись на уровне $8,05, а также акции Coty Inc, которые повысились на 5,95%, завершив сессию на отметке $6,95.Лидерами падения стали акции Hologic Inc, которые снизились в цене на 6,52%, закрывшись на отметке $38,42. Акции компании Abbott Laboratories потеряли 3,91% и завершили сессию на уровне $69,50. Котировки NRG Energy Inc снизились в цене на 3,76% до отметки $38,11.В лидерах роста среди компонентов индекса NASDAQ Composite по итогам торгов среды были акции Synergy Pharmaceuticals Inc, которые подорожали на 93,15% до отметки $0,220, Aoxin Tianli Group Inc, которые набрали 46,24%, закрывшись на уровне $1,3600, а также акции Advaxis Inc, которые повысились на 55,26%, завершив сессию на отметке $0,29.Лидерами падения стали акции Francescas Holdings, которые снизились в цене на 22,02%, закрывшись на отметке $0,76. Акции компании Uxin Ltd потеряли 20,16% и завершили сессию на уровне $3,88. Котировки Draper Oakwood Technology Acquisition Inc Class A (NASDAQ:RBZ) снизились в цене на 17,31% до отметки $1,72.На Нью-Йоркской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (2185) превысило количество закрывшихся в минусе (910), а котировки 48 акций практически не изменились. На фондовой бирже NASDAQ бумаги 1950 компаний подорожали, 728 снизились, a 43 остались на уровне предыдущего закрытия.Индекс волатильности CBOE Volatility Index, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P 500, упал на 8,65% до отметки 23,22 пункта.Фьючерс на золото с поставкой в феврале прибавил 0,30%, или $3,85, достигнув отметки $1 285,15 за унцию.Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в феврале выросли на 2,64%, или $1,20, до $46,61 за баррель.Фьючерсы на нефть Brent с поставкой в марте подорожали на 2,34%, или 1,26, до отметки $55,06 за баррель.Меж тем на рынке forex пара евро-доллар снизилась на 1,03% до $1,1343, а котировки пары доллар-иена упали на 0,56%, достигнув отметки 109,09.Фьючерс на индекс доллара USDX вырос на 0,69% до 96,395 пункта.Европейский фондовый рынок в среду едва заметно вырос. Сдерживал рост негатив с азиатских рынков.Данные опроса показали ослабление в промышленности Китая. Это не было неожиданным при более трудных условиях для мировой торговли, но потенциально является симптомом уменьшения спроса.Кроме того, стало известно, что индекс деловой активности в промышленном секторе вырос до 6-ти месячного максимума. Данные за ноябрь были пересмотрены до 53,6 с 53,1.Новые промышленные заказы оказались на максимальном уровне с февраля.Но фунт сдержано отреагировал на эту новость, так как на первый план вышла тема Brexit. 