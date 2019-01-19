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Що турбує українців
найбільше (опитування)

Що турбує українців найбільше (опитування)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 19202122
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 12:47

  lapay написав:А далі що? Ну, вийшли під Раду - хіба мало там мітингів? Механізм народного тиску який?


Насчет народного тиску - тут у Украины огромный опыт - от мусорных баков до горящих шин.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 12:54

Re: Що турбує українців найбільше (опитування)

  freeze написав:Насчет народного тиску - тут у Украины огромный опыт - от мусорных баков до горящих шин.

І шо, євробляхерам це допомогло, чи ночівля в палатці Саакашвілі антикорупціонерам?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 13:01

Re: Що турбує українців найбільше (опитування)

  BIGor написав:1. В БС не только физ. лица, но и юр. лица.

Я брал сумму только по физикам (домохозяйствам)
  BIGor написав:2. Тут проскакивала инфо о распределении вкладов. Около того,что 10% вкладчиками принадлежит 90% вкладов.

Возможно в Global Wealth Report считали медианные значения, а не как у нас принято - средние.

Такой статы по Украине с медианами нет в природе, чтобы Global Wealth Report ее использовал. Тут явно наложение ошибок - устаревшая/некорректная статистика и пр. У нас по итогам 2017 года ВВП на душу населения намного выше их цифры о "личном богатстве", а уж совокупное личное богатство - это и доходы и сбережения и имущество - никак не может быть меньше
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 13:13

Re: Що турбує українців найбільше (опитування)

  Faceless написав:Такой статы по Украине с медианами нет в природе, чтобы Global Wealth Report ее использовал. Тут явно наложение ошибок - устаревшая/некорректная статистика и пр. У нас по итогам 2017 года ВВП на душу населения намного выше их цифры о "личном богатстве", а уж совокупное личное богатство - это и доходы и сбережения и имущество - никак не может быть меньше

Вони ще віднімають борги, в тому числі і валовий борг України. Все одно, буде не $1.5к на душу, а десь $3-4к.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 13:28

Re: Що турбує українців найбільше (опитування)

  lapay написав:Вони ще віднімають борги, в тому числі і валовий борг України.

Тоді Нідерланди (700% зовнішнього боргу до ВВП), Люксембург (3600%) та інші могли б взагалі в мінуса вийти :mrgreen:
+
Elsewhere, markets rose by more than 20% in Tunisia and Colombia, and by a greater amount in Norway (33%), Egypt (48%), Vietnam (60%) and Ukraine (130%).
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 14:39

  airmax78 написав:Я понял, Рувекс призывает голосовать за кандидата, который пообщает не развитие, а просто выживание. Низкая коммуналка, дешевый газ, социальный хлеб, вот это все. Привет 90-е. 27 лет ничему не научили. Еще чуть-чуть и в ход пойдут коммунистические лозунги.
Рувекс, кто голосует за выживание - обречен выживать.

Призываете здесь Вы. Не нужно ничего за меня додумывать. Я лишь констатирую текущее положение вещей, если подобное сложно рассмотреть из окна лимузина, то за черту выживания, большая часть населения, поставлена именно сейчас.
По аналогии, кто голосует за вымирание - тот просто обречен.
Где сейчас самые эффективные реформаторы Украины Деканоидзе, Яресько, Бальчун, Гонтарева, Яценюк?
Скоро и пенсию некому будет платить Демографічна ситуація у січні–квітні 2018 року (Госстат)
п.с. Наверное и Госстат, в пример Global Wealth Report, в данном случае тоже не будет катироваться, тогда стоит просто съездить на кладбище.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 16:25

  ruvex написав:
  airmax78 написав:Я понял, Рувекс призывает голосовать за кандидата, который пообщает не развитие, а просто выживание. Низкая коммуналка, дешевый газ, социальный хлеб, вот это все. Привет 90-е. 27 лет ничему не научили. Еще чуть-чуть и в ход пойдут коммунистические лозунги.
Рувекс, кто голосует за выживание - обречен выживать.

Призываете здесь Вы. Не нужно ничего за меня додумывать. Я лишь констатирую текущее положение вещей, если подобное сложно рассмотреть из окна лимузина, то за черту выживания, большая часть населения, поставлена именно сейчас.
По аналогии, кто голосует за вымирание - тот просто обречен.
Где сейчас самые эффективные реформаторы Украины Деканоидзе, Яресько, Бальчун, Гонтарева, Яценюк?
Скоро и пенсию некому будет платить Демографічна ситуація у січні–квітні 2018 року (Госстат)
п.с. Наверное и Госстат, в пример Global Wealth Report, в данном случае тоже не будет катироваться, тогда стоит просто съездить на кладбище.

Увы, с демографией не просто плохо - все гораздо хуже, чем Вы написали
Природний рух населення у січні-листопаді 2018 року
Кількість живонароджень 312 603
Кількість смертей 535 104
Природний приріст, скорочення (–)-222 501
http://www.ukrstat.gov.ua/
За год только за счет депопуляции население Украины уменьшится почти на четверть миллиона человек. Для страны с постоянным населением чуть более 35 млн. (примерно столько проживает на территории, по которой существует достоверная статистика, т.е без ЛНДР), такой уровень - 58 рожденных на 100 смертей, и такой уровень депопуляции МИНУС 7 на тысячу, уже превзошел критический и стал едва ли не самым высоким в мире. Едва ли не самое печальное - в 11 областях из 25-ти смертность вдвое превышает рождаемость.
Положение с демографией, скорее всего, не исправить
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 16:57

  Волгарь написав:Положение с демографией, скорее всего, не исправить

По мнению апологетов президента это и есть основная реформа развития, не требующая решения и срочного вмешательства.
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ruvex
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  #<1 ... 19202122
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