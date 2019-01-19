Насчет народного тиску - тут у Украины огромный опыт - от мусорных баков до горящих шин.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 23 січ, 2019 12:47
Додано: Сер 23 січ, 2019 12:54
Re: Що турбує українців найбільше (опитування)
І шо, євробляхерам це допомогло, чи ночівля в палатці Саакашвілі антикорупціонерам?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Сер 23 січ, 2019 13:01
Re: Що турбує українців найбільше (опитування)
Я брал сумму только по физикам (домохозяйствам)
Такой статы по Украине с медианами нет в природе, чтобы Global Wealth Report ее использовал. Тут явно наложение ошибок - устаревшая/некорректная статистика и пр. У нас по итогам 2017 года ВВП на душу населения намного выше их цифры о "личном богатстве", а уж совокупное личное богатство - это и доходы и сбережения и имущество - никак не может быть меньше
Додано: Сер 23 січ, 2019 13:13
Re: Що турбує українців найбільше (опитування)
Вони ще віднімають борги, в тому числі і валовий борг України. Все одно, буде не $1.5к на душу, а десь $3-4к.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Сер 23 січ, 2019 13:28
Re: Що турбує українців найбільше (опитування)
Тоді Нідерланди (700% зовнішнього боргу до ВВП), Люксембург (3600%) та інші могли б взагалі в мінуса вийти
+
Elsewhere, markets rose by more than 20% in Tunisia and Colombia, and by a greater amount in Norway (33%), Egypt (48%), Vietnam (60%) and Ukraine (130%).
Додано: Сер 23 січ, 2019 14:39
Призываете здесь Вы. Не нужно ничего за меня додумывать. Я лишь констатирую текущее положение вещей, если подобное сложно рассмотреть из окна лимузина, то за черту выживания, большая часть населения, поставлена именно сейчас.
По аналогии, кто голосует за вымирание - тот просто обречен.
Где сейчас самые эффективные реформаторы Украины Деканоидзе, Яресько, Бальчун, Гонтарева, Яценюк?
Скоро и пенсию некому будет платить
п.с. Наверное и Госстат, в пример Global Wealth Report, в данном случае тоже не будет катироваться, тогда стоит просто съездить на кладбище.
Black Jack - White Business
Додано: Сер 23 січ, 2019 16:25
Увы, с демографией не просто плохо - все гораздо хуже, чем Вы написали
Природний рух населення у січні-листопаді 2018 року
Кількість живонароджень 312 603
Кількість смертей 535 104
Природний приріст, скорочення (–)-222 501
За год только за счет депопуляции население Украины уменьшится почти на четверть миллиона человек. Для страны с постоянным населением чуть более 35 млн. (примерно столько проживает на территории, по которой существует достоверная статистика, т.е без ЛНДР), такой уровень - 58 рожденных на 100 смертей, и такой уровень депопуляции МИНУС 7 на тысячу, уже превзошел критический и стал едва ли не самым высоким в мире. Едва ли не самое печальное - в 11 областях из 25-ти смертность вдвое превышает рождаемость.
Положение с демографией, скорее всего, не исправить
Додано: Сер 23 січ, 2019 16:57
По мнению апологетов президента это и есть основная реформа развития, не требующая решения и срочного вмешательства.
Black Jack - White Business
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