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Що турбує українців
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Що турбує українців найбільше (опитування)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 21222324
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 15:54

Re: Що турбує українців найбільше (опитування)

  yanyura написав:А вот и реальный результат его работы:

В Украине за 4 года продукты подорожали от 58% до 542%. Подешевела только гречка – на 6%.

https://news.finance.ua/ru/news/-/44263 ... y-pitaniya

Если будете утверждать, что экономика не входит (по Конституции) в его сферу деятельности, не стоит забывать, кто вносит кандидата на пост премьер-министра и чье большинство в ВР, которая его назначает.

Вже не раз коментував подібні викиди інформації. Це повний брєд. Якщо виконувати порівняння - то його треба виконувати в порівнюваних площинах і одиницях. А саме:
- порівнювати кінець з кінцем, наприклад грудень 2013 з груднем 2018;
- порівняння необхідно виконувати однакових одиницях, наприклад в долл.
Притримуючись цього підходу отримаємо:
- вартість курятини 2013 - 2,9 долл/кг; 2018 - 2,15 долл/кг;
- вартість свинини 2013 - 6,3 долл/кг; 2018 - 3,6 долл/кг;
- і так далі;
- середня з/п 2013 - 438 долл; 2018 - 340 долл;
- мінімальна з/п 123 долл; 2018 135 долл.

Невже так важко робити все об*єктивно? А не виділяти елементи, якими не думаючи граються політики.
jeugen
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 18:29

  jeugen написав:Вже не раз коментував подібні викиди інформації. Це повний брєд. Якщо виконувати порівняння - то його треба виконувати в порівнюваних площинах і одиницях. А саме:
- порівнювати кінець з кінцем, наприклад грудень 2013 з груднем 2018;
- порівняння необхідно виконувати однакових одиницях, наприклад в долл.
Притримуючись цього підходу отримаємо:
- вартість курятини 2013 - 2,9 долл/кг; 2018 - 2,15 долл/кг;
- вартість свинини 2013 - 6,3 долл/кг; 2018 - 3,6 долл/кг;
- і так далі;
- середня з/п 2013 - 438 долл; 2018 - 340 долл;
- мінімальна з/п 123 долл; 2018 135 долл.

Невже так важко робити все об*єктивно? А не виділяти елементи, якими не думаючи граються політики.


А как насчет пенсий ?
https://seosait.com/min-pensii-ukraine-2005-2019/
И квартплаты - https://strana.ua/news/106178-tseny-v-u ... jdana.html
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 19:05

  freeze написав:
jeugen написав:От цікаво, що станиться з цією обіцянкою?


Порошенко вроде обещал отменить неприкосновенность, пять лет у власти, правящая коалиция, у вас нет претензий по этому поводу к данному кандидату?


претензий к порошку вагон и тележка (моя самая большая - это ахметов). но это не повод же голосовать за медведчуковскую богиню зубажиння или за петрушку, финансируемого коломойским, верно?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 19:20

  trololo написав:о это не повод же голосовать за медведчуковскую богиню

Поэтому на второй срок он не пройдёт :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 19:28

  jeugen написав:
  yanyura написав:А вот и реальный результат его работы:

В Украине за 4 года продукты подорожали от 58% до 542%. Подешевела только гречка – на 6%.

https://news.finance.ua/ru/news/-/44263 ... y-pitaniya

Если будете утверждать, что экономика не входит (по Конституции) в его сферу деятельности, не стоит забывать, кто вносит кандидата на пост премьер-министра и чье большинство в ВР, которая его назначает.

Вже не раз коментував подібні викиди інформації. Це повний брєд. Якщо виконувати порівняння - то його треба виконувати в порівнюваних площинах і одиницях. А саме:
- порівнювати кінець з кінцем, наприклад грудень 2013 з груднем 2018;
- порівняння необхідно виконувати однакових одиницях, наприклад в долл.
Притримуючись цього підходу отримаємо:
- вартість курятини 2013 - 2,9 долл/кг; 2018 - 2,15 долл/кг;
- вартість свинини 2013 - 6,3 долл/кг; 2018 - 3,6 долл/кг;
- і так далі;
- середня з/п 2013 - 438 долл; 2018 - 340 долл;
- мінімальна з/п 123 долл; 2018 135 долл.

Невже так важко робити все об*єктивно? А не виділяти елементи, якими не думаючи граються політики.

Думать - это так сложно. Написано на strana.ua или откуда там этот перепост: "рост от 58% до 542%" - готовая информация. Осталось ее только пересказать под лозунгом: "Все пропало! Шоколадный барыга виноват!" После этого на сердце приятно и легко и в голове легкий звон. А вы предлагаете проверять, анализировать, считать... От такого начинает болеть голова. Нет приятного легкого звона.
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