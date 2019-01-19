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Що турбує українців
найбільше (опитування)

Що турбує українців найбільше (опитування)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 10:21

Re: Що турбує українців найбільше (опитування)

  freeze написав:Можно подробнее про тему признания, желательно голые факты без личностной оценки.

https://www.radiosvoboda.org/a/news-tomos-ukrayina-pidpysy/29699352.html
А ось і детальніше про тему визнання.
https://www.radiosvoboda.org/a/29698153.html
jeugen
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