А ось і детальніше про тему визнання.
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Додано: Пон 28 січ, 2019 10:21
Re: Що турбує українців найбільше (опитування)
А ось і детальніше про тему визнання.
Додано: Пон 28 січ, 2019 17:51
Если это так зачем Порошенко рвался в Иерусалиме встретиться с Феофилом III
А вообще меня,атеиста, оскорбляет то, что президент в функции которого не входит вмешательство в дела религии занимается этим в рабочее время за госсчет и размахивает этим как своим основным достижением за 5 лет.
У представителей других,не православных конфессий, живущих в Украине,по-моему, чувства будут посильнее хотя они и дипломатично молчат.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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