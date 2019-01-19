А ось і детальніше про тему визнання.
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Додано: Пон 28 січ, 2019 10:21
Re: Що турбує українців найбільше (опитування)
А ось і детальніше про тему визнання.
Додано: Пон 28 січ, 2019 17:51
Если это так зачем Порошенко рвался в Иерусалиме встретиться с Феофилом III
А вообще меня,атеиста, оскорбляет то, что президент в функции которого не входит вмешательство в дела религии занимается этим в рабочее время за госсчет и размахивает этим как своим основным достижением за 5 лет.
У представителей других,не православных конфессий, живущих в Украине,по-моему, чувства будут посильнее хотя они и дипломатично молчат.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Пон 28 січ, 2019 20:30
(устраиваясь поудобнее)
С нетерпением жду рассказов о том, что Константинопольский патриархат ничего не решает в православном мире, а называется он Вселенским... у меня фантазии не хватает, подскажите пожалуйста.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Пон 28 січ, 2019 20:33
По ссылке же написано, кто рвался:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Пон 28 січ, 2019 20:55
Зачем вам убежденному атеисту эти ставропигии, экзархаты и литургии ?
Вы же в ясном уме и понимаете, что никаких Вселенских и Межгалактических патриархатов не бывает.
Все 14 православных церквей полностью независимы, в отличие от католиков, например, с Папой Римским. Всё их взаимодействие заключается, что они при богослужениях поминают друг друга, да раз в 3-5 лет собираются на собрание, где перетирают между собой различные богословские вопросы, как представитель самого первого из образованных, и соответственно старейшего, эти собрания ведет Патриарх Константинопольский.
Все остальные вопросы - финансовые, назначение святых, правила, кадровые назначение внутри патриархатов, всё это исключительно компетенция независимых патриархатов.
Додано: Пон 28 січ, 2019 21:16
Ну зачем так примитивно перевирать?
Президент Петр Порошенко, который во время недавнего визита в Израиль не смог встретиться с Иерусалимским патриархом Феофилом III, в пятницу поговорил с ним по телефону.
Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
Не смог это так украинский ресурс называет то, что другие, вражеские, называют по-другому -
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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