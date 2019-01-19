Що турбує українців найбільше (опитування)

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А вообще меня,атеиста, оскорбляет то, что президент в функции которого не входит вмешательство в дела религии занимается этим в рабочее время за госсчет и размахивает этим как своим основным достижением за 5 лет. У представителей других,не православных конфессий, живущих в Украине,по-моему, чувства будут посильнее хотя они и дипломатично молчат.
Sommer написав:Который имеет исключительную юрисдикцию над всей православной диаспорой.
Откуда такая дремучая невежественность?
(устраиваясь поудобнее)
С нетерпением жду рассказов о том, что Константинопольский патриархат ничего не решает в православном мире, а называется он Вселенским... у меня фантазии не хватает, подскажите пожалуйста.
Зачем вам убежденному атеисту эти ставропигии, экзархаты и литургии ? Вы же в ясном уме и понимаете, что никаких Вселенских и Межгалактических патриархатов не бывает. Все 14 православных церквей полностью независимы, в отличие от католиков, например, с Папой Римским. Всё их взаимодействие заключается, что они при богослужениях поминают друг друга, да раз в 3-5 лет собираются на собрание, где перетирают между собой различные богословские вопросы, как представитель самого первого из образованных, и соответственно старейшего, эти собрания ведет Патриарх Константинопольский.
Все остальные вопросы - финансовые, назначение святых, правила, кадровые назначение внутри патриархатов, всё это исключительно компетенция независимых патриархатов.
Разговор, во время которого обсуждался вопрос поместной православной церкви в Украине, состоялся по инициативе Феофила.
Ну зачем так примитивно перевирать? Президент Петр Порошенко, который во время недавнего визита в Израиль не смог встретиться с Иерусалимским патриархом Феофилом III, в пятницу поговорил с ним по телефону. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
Разговор, во время которого обсуждался вопрос поместной православной церкви в Украине, состоялся по инициативе Феофила.
Ну зачем так примитивно перевирать? Президент Петр Порошенко, который во время недавнего визита в Израиль не смог встретиться с Иерусалимским патриархом Феофилом III, в пятницу поговорил с ним по телефону. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
Это недоработка министра Климкина, такие встречи должны согласовываться до деталей заранее, чтобы не было такого, что одна из сторон сказывается больной, и в этот же день в уже полном здравии встречается с другой делегацией. Там проблема была, что в составе делегации на встрече были представители ПЦУ, а этот Феофил не объявлял о признании ПЦУ, поэтому технически по протоколу не мог встречаться с представителем непризнанной им церкви. В принципе этот вопрос можно было бы утрясти и провести встречу без представителей ПЦУ, но Феофил предпочел сказаться больным. Восток дело тонкое, Петруха/c/
freeze написав:Всё их взаимодействие заключается, что они при богослужениях поминают друг друга, да раз в 3-5 лет собираются на собрание, где перетирают между собой различные богословские вопросы, как представитель самого первого из образованных, и соответственно старейшего, эти собрания ведет Патриарх Константинопольский.
Взагалі-то вони збираються 2 рази на рік. І Вселенський Патріарх обов*язав патріархів всих церков вважати ПЦУ 15-ою сестрою.
freeze написав:Там проблема была, что в составе делегации на встрече были представители ПЦУ, а этот Феофил не объявлял о признании ПЦУ, поэтому технически по протоколу не мог встречаться с представителем непризнанной им церкви.