Що турбує українців найбільше (опитування)

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 26272829
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 18:19

  airmax78 написав:
  zРадио написав:
  airmax78 написав:Зрадойопское радио уже слегонца достало. Радио, мы не виноваты, что большАя масса людей у нас в стране находится на уровне развития "ниже плинтуса", ходит в церкви и внемлет всему, что там им вливают в уши. Игнорировать это - означает проиграть противнику, который как раз и славится тем, что отлично умеет организовывать далпайопов на разного рода деструктив и мы очень хорошо это видим в Дыре. РПЦ МП - мощнейший инструмент в руках врага. Обезвредить его - наша задача.


Давай ты, плинтусом тоже не сильно вышедший, раз позволяешь себе оскорбления, прежде, чем делать поспешные выводы, внимательно почитаешь, ладно?!

Я говорил, КАК нужно было бороться с московскими попами! Забрать у них все бесконечные государственные льготы, которые доступны им по сей день - они не платят налоги, они не платят полную стоимость газа и электричества, они под видом гумпомощи ввозят импорт, освобожденный от пошлин.

Это все и позволяет им существовать и паразитировать. Но сделать это в отношении одной церкви нельзя - льготы придется забрать у всех. А это сделает электорат умнее - то, чего власть боится еще больше, чем влияния РПЦ!

Вот тебе и ответ, невежа

Ты отстал от ситуации. У церквей уже забрали льготы по коммуналке.


Вылезай из лужи и учи матчасть :mrgreen:

Сегодня церкви покупают газ с дисконтом 31% (понижающий коэффициент = 0,6943).

Да, понижающий коэффициент постепенно уменьшается, но государство продолжает заигрывать с церковью.

Добавь к этому НДС 0% и налог на прибыль 0% (а прибыль там есть, и она сравнима с бюджетом Киева). Даже не говорю о беспошлинном ввозе "гуманитарки", куда проталкивают и айфоны, и гуччи, и кулинарные деликатесы...

https://www.irs.in.ua/index.php?option= ... 61&lang=ru
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 19:43

  Sommer написав:Прекрасный вопрос. Я думаю гундяевские попики дадут тебе подробный зрадофильский ответ.
Как там было "а сколько у папы дивизий?"


Понятно слив засчитан. Гугл пуст. По командным функциям Варфоломея буквы не находятся.
Учи матчасть, а не только троллингом пустым занимайся. Хотя может ты на оплате, хз.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 20:32

  freeze написав:
  Sommer написав:Прекрасный вопрос. Я думаю гундяевские попики дадут тебе подробный зрадофильский ответ.
Как там было "а сколько у папы дивизий?"


Понятно слив засчитан. Гугл пуст. По командным функциям Варфоломея буквы не находятся.
Учи матчасть, а не только троллингом пустым занимайся. Хотя может ты на оплате, хз.


Я тебе скинул ссылку на Википедию, это там у тебя "буквы не находятся"?

Попробуй найти буквы здесь:
http://www.ec-patr.org/athp/index.php?lang=en
или здесь:
https://www.patriarchate.org/a-brief-historical-note
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 20:43

  Sommer написав:
  freeze написав:
  Sommer написав:Прекрасный вопрос. Я думаю гундяевские попики дадут тебе подробный зрадофильский ответ.
Как там было "а сколько у папы дивизий?"


Понятно слив засчитан. Гугл пуст. По командным функциям Варфоломея буквы не находятся.
Учи матчасть, а не только троллингом пустым занимайся. Хотя может ты на оплате, хз.


Я тебе скинул ссылку на Википедию, это там у тебя "буквы не находятся"?

Попробуй найти буквы здесь:
http://www.ec-patr.org/athp/index.php?lang=en
или здесь:
https://www.patriarchate.org/a-brief-historical-note


То есть ты не имеешь понятия в чем заключаются командные функции Варфоломея?

Роди хотя бы одно предложение - Варфоломей может приказать то-то другим патриархиям, может назначить кого-то в другие патриархии. И диалог будет закончен.
Открою тайну, ты ничего такого не сможешь найти.
freeze
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