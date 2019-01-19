Що турбує українців найбільше (опитування)

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airmax78 написав:Зрадойопское радио уже слегонца достало. Радио, мы не виноваты, что большАя масса людей у нас в стране находится на уровне развития "ниже плинтуса", ходит в церкви и внемлет всему, что там им вливают в уши. Игнорировать это - означает проиграть противнику, который как раз и славится тем, что отлично умеет организовывать далпайопов на разного рода деструктив и мы очень хорошо это видим в Дыре. РПЦ МП - мощнейший инструмент в руках врага. Обезвредить его - наша задача.
Давай ты, плинтусом тоже не сильно вышедший, раз позволяешь себе оскорбления, прежде, чем делать поспешные выводы, внимательно почитаешь, ладно?!
Я говорил, КАК нужно было бороться с московскими попами! Забрать у них все бесконечные государственные льготы, которые доступны им по сей день - они не платят налоги, они не платят полную стоимость газа и электричества, они под видом гумпомощи ввозят импорт, освобожденный от пошлин.
Это все и позволяет им существовать и паразитировать. Но сделать это в отношении одной церкви нельзя - льготы придется забрать у всех. А это сделает электорат умнее - то, чего власть боится еще больше, чем влияния РПЦ!
Вот тебе и ответ, невежа
Ты отстал от ситуации. У церквей уже забрали льготы по коммуналке.
Вылезай из лужи и учи матчасть
Сегодня церкви покупают газ с дисконтом 31% (понижающий коэффициент = 0,6943).
Да, понижающий коэффициент постепенно уменьшается, но государство продолжает заигрывать с церковью.
Добавь к этому НДС 0% и налог на прибыль 0% (а прибыль там есть, и она сравнима с бюджетом Киева). Даже не говорю о беспошлинном ввозе "гуманитарки", куда проталкивают и айфоны, и гуччи, и кулинарные деликатесы...
То есть ты не имеешь понятия в чем заключаются командные функции Варфоломея?
Роди хотя бы одно предложение - Варфоломей может приказать то-то другим патриархиям, может назначить кого-то в другие патриархии. И диалог будет закончен. Открою тайну, ты ничего такого не сможешь найти.