Итоги: Мировой фондовый рынок 08.01.19

Додано: Вів 08 січ, 2019 13:03

Индексы США на торгах 07-го выросли.Индекс S&P 500 продолжил рост на 3,4% в пятницу, когда сильные данные по занятости в США ослабил опасения в отношении экономики и комментарии представителей ФРС охладили нервозность инвесторов о том, что повышения процентных ставок может помешать экономическому росту.Опасения замедления мировой экономики привели к резкому откату на рынках в течение последних нескольких месяцев, и в оценках аналитиков по росту прибыли корпораций. После достижения 20-месячного минимума перед Рождеством, индекс S&P вырос выше 9%. 9 из 11 секторов S&P выросли. Наиболее сильный рост показал индекс акций товаров повседневного спроса, на 2,36%.Большая часть оптимизма понедельника было продолжением ралли пятницы.Индекс акций энергетических компаний в S&P вырос на 1,29%, так как цены на нефть выросли при поддержке сообщений о сокращении объёма добычи ОПЕК.Индекс компаний малой капитализации Russell 2000 вырос на 1,78%, доведя рост за две сессии до 5,60%.Индекс сектора энергетики и коммунального хозяйства снизился на 0,71%, не фоне снижения акций PG&E на 22% после сообщения о том, что калифорнийская компаний рассматривает возможность заявления о защите при банкротстве связанном с потенциальным ущербом от пожаров.Приближается сезон отчетности. Инвесторы ожидают замедления роста пробыли в IV квартале. Аналитики сейчас оценивают, что прибыли компаний S&P 500 на акцию вырастут на 15%. Три месяца назад ожидался рост 20%, согласно данным Refinitiv IBES.Оценивается, что рост прибыли в 2019 г. снизился до около 7-10%.Отношение выросших выпусков к снизившимся на NYSE было 3,69 к 1, на Nasdaq 3,05 к 1.Объем торговли на биржах США был 8,1 млрд. акций, по сравнению с 9,0 млрд. акций в среднем за 20 последних торговых дней.В понедельник в Пекине стартовали двусторонние переговоры КНР и США по торгово-экономическим вопросам. Официальный представитель МИД КНР Лу Кан отметил, что Китай надеется на разрешение торговых противоречий на основе равенства и взаимоуважения.Между тем, индекс деловой активности в сфере услуг США в декабре снизился до 57,6% с ноябрьского уровня в 60,7%, тогда как аналитики ожидали снижение индикатора только до 59,6%.Акции интернет-ритейлера Amazon в понедельник выросли на 3,34%, до 52,58, что позволило корпорации обогнать Microsoft и стать самой дорогой публичной компанией в США с капитализацией $797,967 млрд.Европейские фондовые рынки закрылись разнонаправленно.Европейский фондовый рынок в понедельник в основном снизился, после восстановления в конце прошлой недели, так как сохраняющиеся опасения в отношении экономики еврозоны, Brexit и частичного прекращения работы правительства США компенсировали надежды на соглашение между США и Китаем по внешней торговле.Общеевропейский фондовый индекс STOXX 600 закрылся со снижением на 0,15%, частично сдав сильный рост в пятницу после выхода сильных данных по занятости в США и «мягких» по тону комментарием председателя ФРС.Оптимизм в отношении смягчения трений между США и Китаем также улучшил настроение, и помог индексу показать самый высокий дневной рост с июня 2016 г.Быстрый разворот на отрицательную территорию утром в понедельник показывало хрупкость роста, так как другие опасения вернулись на первый план.Сектора, чувствительные к торговым трениям были среди немногих выросших в понедельник, акции сектора основных ресурсов выросли на 1%, акции технологического сектора выросли на 1,5%.Производители чипов также восстанавливаются после тяжелых потерь на прошлой недели после выхода прогноза Apple по выручке.Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник продемонстрировали разнонаправленные изменения: с одной стороны, участники рынка по-прежнему надеются на подвижки в ходе торговых переговоров США и Китая, с другой стороны, их напугали слабые прогнозы Samsung Electronics.Крупнейшая компания Южной Кореи во вторник сообщила инвесторам о первом снижении операционной прибыли за два года из-за слабого спроса на микросхемы, падение оказалось значительным - сразу на 29%, до 10,8 трлн. вон. Аналитики в среднем ожидали снижения до 13,2 трлн. вон. Samsung Electronics, как на прошлой неделе Apple, дала понять, что основным источником слабости является торможение китайской экономики.Вашингтон и Пекин, вероятно, достигнут хорошего соглашения по торговым вопросам, требующим неотложного решения, однако прийти к договоренности по структурным проблемам будет сложнее, заявил министр торговли США Уилбур Росс в интервью CNBC в понедельник.«Я думаю, есть очень хорошие шансы, что мы придем к разумному урегулированию с Китаем, с которым нам удастся жить и которое будет учитывать все ключевые вопросы. Для меня это вопросы, требующие немедленного решения. Их будет решить проще всего», - сказал У.Росс.Одним из сигналов о потеплении отношений стало увеличение закупок Китаем соя-бобов в США. Кроме того, во вторник министерство сельского хозяйства КНР впервые за 18 месяцев разрешило импорт ГМ-культур из США.Доверие потребителей к экономике Японии снизилось в декабре до минимума более чем за два года: индекс опустился до 42,7 пункта с 42,9 пункта в ноябре.Австралия в ноябре увеличила экспорт на 1% относительно предыдущего месяца, импорта - на 2%. Профицит австралийского торгового баланса сократился в позапрошлом месяце до 1,93 млрд австралийских долларов с 2,01 млрд в октябре.Южная Корея также столкнулась со снижением положительного сальдо торгового баланса в ноябре - до $7,97 млрд. с $11,46 млрд. за тот же месяц 2017 года.На торгах в Сеуле упали котировки Samsung Electronics - на 1,7%. Акции Taiwan Semiconductor подешевели на 0,9%.Курс акций SoftBank Group подскочил на 5,7%.По данным The Wall Street Journal, японская компания сократит инвестиции в американский стартап WeWork, объединяющий сеть коворкингов по всему миру, с $16 млрд. до $2 млрд.Акции Nissan подорожали на 0,2% после того, как экс-глава компании Карлос Гон на первых слушаниях во вторник заявил о своей невиновности. Его обвиняют в сокрытии части полученного от Nissan вознаграждения в регуляторной отчетности.Индекс РТС в ходе торгов в пятницу показал рост на 2,87%, до 1118 пунктов.Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18.00 Киева упал на 1,18%, до 67,83 RUB/USD, курс евро - на 1,34%, до 77,21 RUB/EUR.Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2019 года на бирже ICE в Лондоне вырос на 4,24% - до $58 за баррель.Бумаги Сбербанка подорожали на 2,1%, «Газпрома» — на 1,45%, «АЛРОСы» — на 1,33%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,82%. Акции Московской биржи просели в цене на 0,37%.Лидерами роста были бумаги «ФСК ЕЭС» (+1,9%) и Сбербанка (+1,67%).Благоприятная тенденция на валютном и фондовом рынке, наблюдаемая последние два дня, продолжится и в ближайший торговый день, который приходится на вторник, 08 января. Напомню, что в понедельник рынок будет закрыт в связи с празднованием Рождества в России.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: