Finance.ua: Як правильно бути клієнтом «Сільпо»

swan forever
Указываете примерный вес. В примечании пишете пожелания. Я написал 5 помидоров - столько и положили.
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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 08 кві, 2020 18:27
swan forever
Указываете примерный вес. В примечании пишете пожелания. Я написал 5 помидоров - столько и положили.
Додано: Сер 08 кві, 2020 18:45
Нововведення добре, якраз в дусі часу.
Але є деякі продукти, які краще обирати власноруч, наприклад свіже м'ясо, тут тільки треба дивитись на місці. Ну значить можно окремо зайти і вибрати, а інше вже буде зібрано і чекати оплати.
http://lx4.me/c/zivumwLT - до +200грн за Коко-Кард від Форвардбанка. Бажаю успіхів.
Додано: Сер 08 кві, 2020 21:20
вот и положат или мятых, или дубово-зелёных.
ну или высохший кокос подгонят, гнилой лимон и так далее. Это же наши люди!
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
Додано: Сер 08 кві, 2020 21:35
swan forever
Не понравится - вернёте. Какие проблемы? В комментариях пишите какого вида товар вы хотите видеть - зелёный, красный, серо-буро-малиновый и т.д.
Додано: Сер 08 кві, 2020 21:45
часто пользуемся доставками метро, фоззи, сборщики всегда перезванивают и, если товар не очень, сообщают об этом. всегда после доставки просят оставить отзыв о сборке.
Додано: Сер 08 кві, 2020 22:01
Чуть-чуть мягкий, но плотный в руке и запах с кислинкой -- эт меня так отправляют рыжий авакадо выбирать.
... делайте хоть что-нибудь!
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