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Як заощаджувати та економити
Додано: Нед 27 гру, 2020 10:47
Re: Finance.ua: Як правильно бути клієнтом «Сільпо»
Додано: Сер 10 лют, 2021 17:18
Додано: Сер 10 лют, 2021 18:19
Колеги, поділіьться будь ласка досвідом хто вже зайшов-пройшов поточну акцію 10 000 балів за покупку онлайн, а саме -
мене цікавить момент - чи можна не власне мастер-картою, а сільпо-додатком+QR код розплатитись (за яким схована мастер-карта)
таким чином ще ++ дістати
ось цей пункт наче натякає що можна..
>>оплатити замовлення карткою Mastercard – онлайн на сайті shop.silpo.ua при замовленні, на платіжному терміналі кур’єра, або на касі (якщо обрана опція самовивіз);
Додано: Сер 10 лют, 2021 19:26
Забирал самовывозом много раз (не по этой акции) - оплатить "додатком" можно.
Кроме редких случаев, когда глючит или мастерпас, или восток. Такой случай может быть 1 на 100 оплат, грубо говоря.
Или вопрос о другом?
Додано: Сер 10 лют, 2021 19:38
Вкладчик1234
питання власне вбити 1 пострілом двох зайців
і в акцію зайти і QR кодом заплатити
а так є ризик що оплата QR кодом не зайде під правила акції
тому власне й цікавлюсь
PS теж 1 разу натрапив на глюк масерпаса - карта не підтягувалась десь годину
в додатку
Додано: Сер 10 лют, 2021 19:42
Додано: Сер 27 жов, 2021 19:23
Re: Finance.ua: Як правильно бути клієнтом «Сільпо»
У когось були проблеми з нарахуванням балів по пропозиціям? Та чи вирішували питання по зверненню до гарячої лінії?
Додано: Сер 27 жов, 2021 21:01
Re: Finance.ua: Як правильно бути клієнтом «Сільпо»
Були. Писав в сапорт зі скрінами. Було, що відшкодовували додатковими пропозиціями, а було, поясняли, чого не так
Додано: Чет 28 жов, 2021 09:10
Faceless , зрозуміло. Цікаво дізнатися про механізм відшкодовування. Була пропозиція про нарахування балів після оформлення замовлення на сайті сільпо.шоп. Все це зробив, а у підсумку бали не були нараховані, тому що спрацювала інша пропозиція. І як завжди не на користь покупця.
Додано: Чет 28 жов, 2021 09:33
Finance.ua: Як правильно бути клієнтом «Сільпо»
_PORT_UA
мав пару кейсів по донарухванню балів
кроки були такі
- позвонити на ГЛ
- розповісти що трапилось
- попросити донарахувати бали
у всіх випаддках ГЛ просила інформацію із чеку Сільпо (я купую фізично на касах)
чи то дату чи то номер чеку просили
і через певний час донараховували (без відзвонки)
Ашан на противагу Сільпо завжди відзвонює і перепитує чи донараховано і тд (кращий сервіс)
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