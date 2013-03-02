Номинальная Дуополия или опровержение капитализма и либерали

Я разработал новую экономическую модель, новую систему права, новую методологию науки, новую теорию познания. Экономическую модель лишенную принципов бюрократизма. Отвечаю, что моя модель экономики, способна победить бюрократизм, организовать социальные лифты, убрать политиков от управления экономики, свернуть чиновничий аппарат, введя структурное разделение управленческого аппарата. Главное силой законодательного управления в моей модели стает бизнес, который уже без скрытого лобби, напрямую введен в систему управления экономикой. Но я добавлю, может я наивен, но в моей модели нет политиков, будут инициативные группы, которые будут определять роль СОЦИАЛЬНЫХ изменений, нужд в жизни общества, их в своей работе я назвал социальными аналитиками, они полностью лишены права применять экономические, фискальные, материальные законы, без согласия другой формы управления (системных аналитиков или бизнеса) которые имеют права изменять материальные законы общества, фактически то дуумвират. Выгода огромна, абстрактные лозунги перестают что либо значить перед лицом, материально высчитываемой разницы доходов. На пример, разрабатывая новую пенсионную реформу, затраты на содержание, допустим, 1 миллиона пенсионеров исключительно равны затратам на содержание 1 миллиона школьников, я имею ввиду разницу затрат, то бишь при повышении, либо понижении разницы обслуживания социальных, подчеркну, определенных социальных групп, каждый шаг прироста, равен для каждой социальной группы.(в моей системе исключен был бы факт прироста богатства чиновников выше уровня среднего роста богатства нации). Для системных аналитиков данное правило священно. Но при ограниченных ресурсах, социальные аналитики или сегодняшние политики, могут выбрать первую группу, которая получит материальную помощь. В моей системе, главную роль продолжают играть социальные аналитики, для недопущения блокировки работы власти, посредством системы вето. Я за мир без политики, экономику без полит экономии, систему управления без чиновников, экономику без кризисов ((моя модель бескризисная), протекционизм (СПЕЦИФИЧНЫЙ) экономики, цикличную экономику, в работе модернизированная система права (законов), которая из томов кодексов перерастает в логичную 6-ти уровневую систему права. Четкую систему анализа системы управления экономикой, даже в рыночных условиях. Финансовую систему имеющую уровни поддержки, в которой невозможен кризис. В системе рассмотрен особый, глубокий анализ, видов, структур проблем при приросте экономики, аналогов анализа нет. Экономическую модель без спекуляций. Систему соперничества и взаимовыручки, без страха быть задушенным «невидимой рукой». Надоел бред СМИ, политиков? Уверен что моя система заменит текущую балабольскую систему на справедливую социальную модель. https://yadi.sk/i/JiB7p1dRE6Wubg