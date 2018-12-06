Якщо литовці не згодні, то з латишами домовитися і закуповувати цю нафту.
Дивися повний текст Лукашенко наказав шукати нафту у прибалтів.
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Додано: Чет 10 січ, 2019 19:27
Лукашенко наказав шукати нафту у прибалтів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Лукашенко наказав шукати нафту у прибалтів.
Додано: Чет 10 січ, 2019 19:28
Ох и умный! Есть пару специалистов, правда премии дорогие любят, но то такое, зато в словакии газ нашли. Пригласи батька они в прибалтике нефть полюбому найдут.
Додано: Чет 10 січ, 2019 19:30
Re: Лукашенко наказав шукати нафту у прибалтів
Нічому Вовочку Майдан не навчив. Дурником жив, дурником і помре.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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