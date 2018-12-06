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Лукашенко наказав
шукати нафту у прибалтів

Лукашенко наказав шукати нафту у прибалтів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 19:27

Лукашенко наказав шукати нафту у прибалтів

Пропонуємо до обговорення:
Якщо литовці не згодні, то з латишами домовитися і закуповувати цю нафту.

Дивися повний текст Лукашенко наказав шукати нафту у прибалтів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 19:28

Ох и умный! Есть пару специалистов, правда премии дорогие любят, но то такое, зато в словакии газ нашли. Пригласи батька они в прибалтике нефть полюбому найдут.
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 19:30

Re: Лукашенко наказав шукати нафту у прибалтів

Нічому Вовочку Майдан не навчив. Дурником жив, дурником і помре. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 20:38

  lapay написав:Нічому Вовочку Майдан не навчив. Дурником жив, дурником і помре. :)


Не знаю, кого и чему должен был научить Майдан, но я очень хорошо помню, что еще год с небольшим назад Лукашенко называли "последним диктатором Европы".
Даже специально полез поискал - вот, например

https://www.washingtonpost.com/news/dem ... g-everyone

а он свое время и по поводу секс-меньшинств проходился

https://www.reuters.com/article/us-bela ... T320120304

И вряд ли мнение о нем на Западе, сформированное за долгие годы, кардинально изменилось за последние месяцы.
PasserBy
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 20:49

Re: Лукашенко наказав шукати нафту у прибалтів

  PasserBy написав:И вряд ли мнение о нем на Западе, сформированное за долгие годы, кардинально изменилось за последние месяцы.

Захід хотів підписати Асоціацію з Януковичем, підпише і з Лукашенко. До речі, візи білорусам дають на ура.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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