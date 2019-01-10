Президент прогнозує Україні у 2019-му рекордне...

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AlifeSoft написав:так что 10% роста после уничтожения России, как единого государства, скорее всего будет.
Пропаганда продолжается?
Открою вам маленький секрет - кроме валового внутреннего продукта (ВВП) Госстат считает еще и валовый региональный продукт (ВРП).
Как ознакомитесь по ссылке, прокомментируйте, что СЕГОДНЯ МЕШАЕТ, например, Закарпатской области, удаленной от границы с РФ на тысячу километров, приближенной к границе европейских государств и сфокусированной на торговле с ними, а не РФ, расти на 10% в год, а не падать на 3%, что происходит по факту?
AlifeSoft написав:так что 10% роста после уничтожения России, как единого государства, скорее всего будет.
Пропаганда продолжается?
Открою вам маленький секрет - кроме валового внутреннего продукта (ВВП) Госстат считает еще и валовый региональный продукт (ВРП).
Как ознакомитесь по ссылке, прокомментируйте, что СЕГОДНЯ МЕШАЕТ, например, Закарпатской области, удаленной от границы с РФ на тысячу километров, приближенной к границе европейских государств и сфокусированной на торговле с ними, а не РФ, расти на 10% в год, а не падать на 3%, что происходит по факту?