Президент прогнозує Україні у 2019-му рекордне...

Додано: П'ят 11 січ, 2019 12:55

по прозвону предприятий упало производство в 2 раза. То что транслируют єто увеличенные налоги из-за зажатости системы, оборотные активы упали и деньги выводятся как вообщем и заводятся гастарбайтерами. В 2019 году улучшение может быть только за счет внешних факторов курс бакса сдерживать будут- гастрабайтеры, правовой страх в мировые элиты вселять будет Гаага, работать как всегда будет народ.ввп ? да всеравно какой он там будет, это косвенный и не совсем корреляционный параметр состояния экономики, да и статистика - третий вид лжи. У каждого есть шанс улучшить свою благость - или зарабатывать больше или отдавать меньше, поэтому торгуйтесь все и всегда, добивайтесь меньших налогов и отмены пдв, не работайте за низкие ЗП, а учитесь чтоб претендовать на большие ЗП.