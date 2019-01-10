Президент прогнозує Україні у 2019-му рекордне...

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AlifeSoft написав:так что 10% роста после уничтожения России, как единого государства, скорее всего будет.
Пропаганда продолжается?
Открою вам маленький секрет - кроме валового внутреннего продукта (ВВП) Госстат считает еще и валовый региональный продукт (ВРП).
Как ознакомитесь по ссылке, прокомментируйте, что СЕГОДНЯ МЕШАЕТ, например, Закарпатской области, удаленной от границы с РФ на тысячу километров, приближенной к границе европейских государств и сфокусированной на торговле с ними, а не РФ, расти на 10% в год, а не падать на 3%, что происходит по факту?
AlifeSoft написав:так что 10% роста после уничтожения России, как единого государства, скорее всего будет.
Пропаганда продолжается?
Открою вам маленький секрет - кроме валового внутреннего продукта (ВВП) Госстат считает еще и валовый региональный продукт (ВРП).
Как ознакомитесь по ссылке, прокомментируйте, что СЕГОДНЯ МЕШАЕТ, например, Закарпатской области, удаленной от границы с РФ на тысячу километров, приближенной к границе европейских государств и сфокусированной на торговле с ними, а не РФ, расти на 10% в год, а не падать на 3%, что происходит по факту?
Обещалкин, наобещает "жити по новому" перед выборами, а люди верят, голосуют, потом живут в стране где даже в столице улицы в ямах и кривые (Тростянецкая, Драгоманова, Южный мост в дырах). 450 дармоедов народных и 0 предложений что бы их стало меньше. СБУшник хатынку приватизировал служебную за 6 000 000 грн, вот это пацан в натуре почувствовал, что такое "жити по новому".
по прозвону предприятий упало производство в 2 раза. То что транслируют єто увеличенные налоги из-за зажатости системы, оборотные активы упали и деньги выводятся как вообщем и заводятся гастарбайтерами. В 2019 году улучшение может быть только за счет внешних факторов курс бакса сдерживать будут- гастрабайтеры, правовой страх в мировые элиты вселять будет Гаага, работать как всегда будет народ.ввп ? да всеравно какой он там будет, это косвенный и не совсем корреляционный параметр состояния экономики, да и статистика - третий вид лжи. У каждого есть шанс улучшить свою благость - или зарабатывать больше или отдавать меньше, поэтому торгуйтесь все и всегда, добивайтесь меньших налогов и отмены пдв, не работайте за низкие ЗП, а учитесь чтоб претендовать на большие ЗП.
golllmax К сожалению всей картины не вижу, но сдаю в аренду офисы и наблюдаю непонятную картину. Раньше народ шнырял туда сюда, сейчас как будто новый год не прекращался с 2018. Несколько человек бродят и все. И это не одна контора, они разные у меня их 6 штук. И меня это скажем напрягает, так как аренда тоже поступает внсьма плохо и с перебоями. Ладно спишу на то что это мне так "повезло", экономический рост прошел мимо меня
golllmax написав:по прозвону предприятий упало производство в 2 раза. То что транслируют єто увеличенные налоги из-за зажатости системы, оборотные активы упали и деньги выводятся как вообщем и заводятся гастарбайтерами. В 2019 году улучшение может быть только за счет внешних факторов курс бакса сдерживать будут- гастрабайтеры, правовой страх в мировые элиты вселять будет Гаага, работать как всегда будет народ.ввп ? да всеравно какой он там будет, это косвенный и не совсем корреляционный параметр состояния экономики, да и статистика - третий вид лжи. У каждого есть шанс улучшить свою благость - или зарабатывать больше или отдавать меньше, поэтому торгуйтесь все и всегда, добивайтесь меньших налогов и отмены пдв, не работайте за низкие ЗП, а учитесь чтоб претендовать на большие ЗП.
Есть объективные данные Госкомстата по промпроизводсту. Индекс промислової продукції 2010=100, % 2006 XI 114.7% 2010 XI 101.7% 2018 XI 83.6% http://www.ukrstat.gov.ua/ Т.е. в ноябре 18-го индекс составлял всего 73% от уровня 12-ти летней давности.
Пусть еще отрапортует о поднятии заработных плат, только обязательно с условием повышения тарифов на газ, электроэнергию, соответственно холодную воду, канализацию и т.д. и объявит итоговую сумму на которую увеличилось благосостояние граждан страны президентом которой он является. Если все это уже не напоминает ему слепой траст.