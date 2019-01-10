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Президент прогнозує Україні
у 2019-му рекордне...

Президент прогнозує Україні у 2019-му рекордне...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 22:39

  AlifeSoft написав:так что 10% роста после уничтожения России, как единого государства, скорее всего будет.


Пропаганда продолжается?

Открою вам маленький секрет - кроме валового внутреннего продукта (ВВП) Госстат считает еще и валовый региональный продукт (ВРП).

Как ознакомитесь по ссылке, прокомментируйте, что СЕГОДНЯ МЕШАЕТ, например, Закарпатской области, удаленной от границы с РФ на тысячу километров, приближенной к границе европейских государств и сфокусированной на торговле с ними, а не РФ, расти на 10% в год, а не падать на 3%, что происходит по факту?

http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat ... ubl2_u.htm
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 22:43

  zРадио написав:
  AlifeSoft написав:так что 10% роста после уничтожения России, как единого государства, скорее всего будет.


Пропаганда продолжается?

Открою вам маленький секрет - кроме валового внутреннего продукта (ВВП) Госстат считает еще и валовый региональный продукт (ВРП).

Как ознакомитесь по ссылке, прокомментируйте, что СЕГОДНЯ МЕШАЕТ, например, Закарпатской области, удаленной от границы с РФ на тысячу километров, приближенной к границе европейских государств и сфокусированной на торговле с ними, а не РФ, расти на 10% в год, а не падать на 3%, что происходит по факту?

http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat ... ubl2_u.htm

Там своя глазурованная "правда" со вкусом ванили.
viewtopic.php?p=4549498#p4549498
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ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 23:03

Слова Петра переводятся так:
Пообещаю что пожелаете, только выберите меня.
priem_metalla86
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 02:47

Re: Президент прогнозує Україні у 2019-му рекордне...

  ruvex написав:как только уйдут, так и будет.
.. думаю он про март месяц и говорил.. как место освободит так рост и начнется... офшоркам панамским оно конечно печалька но что делать)).
Джон
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 09:28

Обещалкин,
наобещает "жити по новому" перед выборами, а люди верят, голосуют, потом живут в стране где даже в столице улицы в ямах и кривые (Тростянецкая, Драгоманова, Южный мост в дырах).
450 дармоедов народных и 0 предложений что бы их стало меньше.
СБУшник хатынку приватизировал служебную за 6 000 000 грн, вот это пацан в натуре почувствовал, что такое "жити по новому".
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 12:55

по прозвону предприятий упало производство в 2 раза. То что транслируют єто увеличенные налоги из-за зажатости системы, оборотные активы упали и деньги выводятся как вообщем и заводятся гастарбайтерами. В 2019 году улучшение может быть только за счет внешних факторов курс бакса сдерживать будут- гастрабайтеры, правовой страх в мировые элиты вселять будет Гаага, работать как всегда будет народ.ввп ? да всеравно какой он там будет, это косвенный и не совсем корреляционный параметр состояния экономики, да и статистика - третий вид лжи. У каждого есть шанс улучшить свою благость - или зарабатывать больше или отдавать меньше, поэтому торгуйтесь все и всегда, добивайтесь меньших налогов и отмены пдв, не работайте за низкие ЗП, а учитесь чтоб претендовать на большие ЗП.
golllmax
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 13:21

golllmax К сожалению всей картины не вижу, но сдаю в аренду офисы и наблюдаю непонятную картину. Раньше народ шнырял туда сюда, сейчас как будто новый год не прекращался с 2018. Несколько человек бродят и все. И это не одна контора, они разные у меня их 6 штук. И меня это скажем напрягает, так как аренда тоже поступает внсьма плохо и с перебоями. Ладно спишу на то что это мне так "повезло", экономический рост прошел мимо меня ;)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 13:34

  golllmax написав:по прозвону предприятий упало производство в 2 раза. То что транслируют єто увеличенные налоги из-за зажатости системы, оборотные активы упали и деньги выводятся как вообщем и заводятся гастарбайтерами. В 2019 году улучшение может быть только за счет внешних факторов курс бакса сдерживать будут- гастрабайтеры, правовой страх в мировые элиты вселять будет Гаага, работать как всегда будет народ.ввп ? да всеравно какой он там будет, это косвенный и не совсем корреляционный параметр состояния экономики, да и статистика - третий вид лжи. У каждого есть шанс улучшить свою благость - или зарабатывать больше или отдавать меньше, поэтому торгуйтесь все и всегда, добивайтесь меньших налогов и отмены пдв, не работайте за низкие ЗП, а учитесь чтоб претендовать на большие ЗП.

Есть объективные данные Госкомстата по промпроизводсту.
Индекс промислової продукції
2010=100, %
2006 XI 114.7%
2010 XI 101.7%
2018 XI 83.6%
http://www.ukrstat.gov.ua/
Т.е. в ноябре 18-го индекс составлял всего 73% от уровня 12-ти летней давности.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 14:39

Re: Президент прогнозує Україні у 2019-му рекордне...

Пусть еще отрапортует о поднятии заработных плат, только обязательно с условием повышения тарифов на газ, электроэнергию, соответственно холодную воду, канализацию и т.д. и объявит итоговую сумму на которую увеличилось благосостояние граждан страны президентом которой он является. Если все это уже не напоминает ему слепой траст.
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 18:07

Всемирный банк прогнозирует снижение темпов роста экономики Украины в 2019 году с 3,4 до 2,9%. "Они что у вас, газет не читают?" (с)
astatempo
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