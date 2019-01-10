Президент прогнозує Україні у 2019-му рекордне...

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Если бы путлер не напал, то порох президентом наверное бы и не стал. А так шоколадная команда благодаря карлику нанесла стране экономический урон гораздо больше чем все зелёные человечеки в крыму и лугандонии.
zРадио написав:Как ознакомитесь по ссылке, прокомментируйте, что СЕГОДНЯ МЕШАЕТ, например, Закарпатской области, удаленной от границы с РФ на тысячу километров, приближенной к границе европейских государств и сфокусированной на торговле с ними, а не РФ, расти на 10% в год, а не падать на 3%, что происходит по факту?
Наверное то, что Закарпатской области приходится тратить средства на то чтобы фронт остался в Донецкой и Луганской областях, а не переместился под тот же Киев.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
Ratatui написав:Если бы путлер не напал, то порох президентом наверное бы и не стал. А так шоколадная команда благодаря карлику нанесла стране экономический урон гораздо больше чем все зелёные человечеки в крыму и лугандонии.
Благодаря Порошенку принимаются европейские законы, в том числе антикоррупционные, которые дают бизнесу зеленый свет как в Европе. В отношении того же IT мы наблюдаем обратный отток разработчиков с Европы в Украину, так как налоги меньше, а бизнес-климат лучше.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
zРадио написав:Как ознакомитесь по ссылке, прокомментируйте, что СЕГОДНЯ МЕШАЕТ, например, Закарпатской области, удаленной от границы с РФ на тысячу километров, приближенной к границе европейских государств и сфокусированной на торговле с ними, а не РФ, расти на 10% в год, а не падать на 3%, что происходит по факту?
Наверное то, что Закарпатской области приходится тратить средства на то чтобы фронт остался в Донецкой и Луганской областях, а не переместился под тот же Киев.
Продолжаете рассказывать сказки?
Израиль тратит на оборону столько же, сколько и Украина в структуре ВВП - 5% (а в 1970-х тратил 25% ВВП!).
И это не помешало ему вырасти за последние 10 лет на 37%, в то время, как Украина упала на 14,5% (!!!)
PS: и в состоянии войны Израиль провел все прошедшее десятиление, а мы - половину.
Ratatui написав:Если бы путлер не напал, то порох президентом наверное бы и не стал. А так шоколадная команда благодаря карлику нанесла стране экономический урон гораздо больше чем все зелёные человечеки в крыму и лугандонии.
Благодаря Порошенку принимаются европейские законы, в том числе антикоррупционные, которые дают бизнесу зеленый свет как в Европе. В отношении того же IT мы наблюдаем обратный отток разработчиков с Европы в Украину, так как налоги меньше, а бизнес-климат лучше.
Цеголко это ты? А может тебя Марина зовут? Или это сам ПАПа?
zРадио написав:Израиль тратит на оборону столько же, сколько и Украина в структуре ВВП - 5% (а в 1970-х тратил 25% ВВП!). И это не помешало ему вырасти за последние 10 лет на 37%, в то время, как Украина упала на 14,5% (!!!) PS: и в состоянии войны Израиль провел все прошедшее десятиление, а мы - половину.
может это потому, что кто-то предпочитает форумы окопам? думается, что мобилизация в Израиле и в Украине это разные процессы. вряд ли там массово "косят" от призыва.
Волгарь написав:Индекс промислової продукції
вас же просили писать нормальным шрифтом? читать неудобно. пожалуйста. никто, кроме вас, такого не делает.