Президент прогнозує Україні у 2019-му рекордне...

Додано: П'ят 11 січ, 2019 19:33

zРадио написав: Как ознакомитесь по ссылке, прокомментируйте, что СЕГОДНЯ МЕШАЕТ, например, Закарпатской области, удаленной от границы с РФ на тысячу километров, приближенной к границе европейских государств и сфокусированной на торговле с ними, а не РФ, расти на 10% в год, а не падать на 3%, что происходит по факту? Как ознакомитесь по ссылке, прокомментируйте, что СЕГОДНЯ МЕШАЕТ, например, Закарпатской области, удаленной от границы с РФ на тысячу километров, приближенной к границе европейских государств и сфокусированной на торговле с ними, а не РФ, расти на 10% в год, а не падать на 3%, что происходит по факту?



Наверное то, что Закарпатской области приходится тратить средства на то чтобы фронт остался в Донецкой и Луганской областях, а не переместился под тот же Киев. Наверное то, что Закарпатской области приходится тратить средства на то чтобы фронт остался в Донецкой и Луганской областях, а не переместился под тот же Киев.

In Death we trust (c) Carlos Castaneda

С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.