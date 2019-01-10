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В Україні зафіксували
погіршення торговельного балансу

В Україні зафіксували погіршення торговельного балансу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 11:50

В Україні зафіксували погіршення торговельного балансу

Пропонуємо до обговорення:
Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами в січні-листопаді 2018 року збільшилось на 66,6%.

Дивися повний текст В Україні зафіксували погіршення торговельного балансу.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 11:50

Все мильярды заробитчан потратили на импорт. Вселенская справедливость.
Skypups
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 11:53

Re: мильярды

свое мы и без заробитчан поиметь можем
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 12:39

Причина елементарно проста - світове подорожчання нафти і нафтопродуктів. Але це тимчасово: електромобіль прийде - порядок наведе.
Sharpe
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 13:17

  Sharpe написав:Причина елементарно проста - світове подорожчання нафти і нафтопродуктів. Але це тимчасово: електромобіль прийде - порядок наведе.

Причина проста - нам особливо нічого продавати в ЄС.
Електромобілі також потрібно купувати за валюту.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 13:37

В Украине отрицательное торговое сальдо - неизбежность. Европа жёстко ограничила экспорт товаров от нас, кстати в Европу Украина никогда много не экспортировала. Экспорт в Россию, даже после санкций, остаётся наибольшим среди других стран, хотя и значительно уменьшился.
С такой тенденцией гривна будет бесконечно обесцениваться...
Основа экспорта - сельхозпродукция. Так стыдно, что моя страна стала сельскохозяйственной попуасией(
priem_metalla86
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