У Києві на жителів Деснянського району почали подавати позови до суду через накопичені борги з комунальних послуг.
Дивися повний текст Киянам почали приходити позови за борги з комуналки.
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Додано: Вів 15 січ, 2019 16:50
Киянам почали приходити позови за борги з комуналки
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Киянам почали приходити позови за борги з комуналки.
Додано: Вів 15 січ, 2019 16:50
Лучше бы глава Деснянской РГА активно занимался не выбиванием долгов, а насущным проблемами жителей. Чмо еще и гордится этим.
Додано: Вів 15 січ, 2019 16:57
Re: Киянам почали приходити позови за борги з комуналки
Есть оплата, значит есть добровольное изъявление желания оплачивать. Пусть это будет 100 грн, или 1000 не важно. После повышения тарифов, размер неплатежей резко увеличтся и не только по причине нежелания оплачивать, но и по причине невозможности и несоответствия доходов размерам тарифов. Субсидии не решают теперь положение дел, потому, как обязательный платеж + субсидия не равно сумме начисления. Подобное даже в платежка уже зафиксировано, что остаток не подлежащий погащению ни субсидией ни обязательным платежём субсидианта есть долгом субсидианта. Во такие они социальные нормы и социальная защита по-новому.
Black Jack - White Business
Додано: Вів 15 січ, 2019 17:45
будем прощать хитрозадым долги? пусть соседи платят?
главное оружие рашистов - ложь
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