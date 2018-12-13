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Киянам почали приходити
позови за борги з комуналки

Киянам почали приходити позови за борги з комуналки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 16:50

Киянам почали приходити позови за борги з комуналки

Пропонуємо до обговорення:
У Києві на жителів Деснянського району почали подавати позови до суду через накопичені борги з комунальних послуг.

Дивися повний текст Киянам почали приходити позови за борги з комуналки.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 16:50

Лучше бы глава Деснянской РГА активно занимался не выбиванием долгов, а насущным проблемами жителей. Чмо еще и гордится этим.
nalim
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 16:57

Re: Киянам почали приходити позови за борги з комуналки

Есть оплата, значит есть добровольное изъявление желания оплачивать. Пусть это будет 100 грн, или 1000 не важно. После повышения тарифов, размер неплатежей резко увеличтся и не только по причине нежелания оплачивать, но и по причине невозможности и несоответствия доходов размерам тарифов. Субсидии не решают теперь положение дел, потому, как обязательный платеж + субсидия не равно сумме начисления. Подобное даже в платежка уже зафиксировано, что остаток не подлежащий погащению ни субсидией ни обязательным платежём субсидианта есть долгом субсидианта. Во такие они социальные нормы и социальная защита по-новому.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 17:45

  nalim написав:Лучше бы глава Деснянской РГА активно занимался не выбиванием долгов, а насущным проблемами жителей. Чмо еще и гордится этим.


будем прощать хитрозадым долги? пусть соседи платят?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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