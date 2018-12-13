Киянам почали приходити позови за борги з комуналки
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Faceless написав:Кто вам должен ДАТЬ работу, зарплату? Партия? И за ручку водить, кормить с ложечки, сопли вытирать?
Взагалі-то, початково держава була придумана за для захисту та забезпечення населення, яке утримує її. А вже при союзі слово держава почали плутати зі словом країна - а це зовсім інші терміни. І чомусь так виходить, що Польська, Чеська та Німецькі держави більше переживають за українців - ніж держава України.
nalim написав:Самое хитрозадое это государство. Правильно так: дать работу и достойную зарплату, потом заставлять платить за коммунальные услуги. А то так тарифы могут поднять до того уровня, что мы просто физически не сможем платить. А потом главы Деснянской и других РГА будут выбивать долги и отбирать собственность, хотя из первоначальная задача создавать условия для нормальной жизни, а потом выбивать долги. Он не с того начинает.
Кто вам должен ДАТЬ работу, зарплату? Партия? И за ручку водить, кормить с ложечки, сопли вытирать?
Ну от не треба - наша держава функціонує абсолютно не в інтересах "пересічного" . Все в ній побудоване для підтримки великого бізнесу та тих , хто цю підтримку забезпечує . Море народу є - які по якимсь нюансам юридичним не можуть оформити субсидії . Хтось не там прописаний , у когось чорна зарплата - зовсім невелика якщо подивитися за рік , у якогось пенсіонера діти прописані , але не живуть , у когось історично якесь не своє майно у власності - переоформляти довго і дорого . І т.п. Повинна бути правильна логіка і хоча б умовно справедливий поділ навантаження на громадян - і бідних і не дуже , і тим більше зовсім не бідних ...
Крамолу пишите. Админ, куда смотрите? Или Вы только мои посты удаляете?
Faceless написав:Кто вам должен ДАТЬ работу, зарплату? Партия? И за ручку водить, кормить с ложечки, сопли вытирать?
Взагалі-то, початково держава була придумана за для захисту та забезпечення населення, яке утримує її. А вже при союзі слово держава почали плутати зі словом країна - а це зовсім інші терміни. І чомусь так виходить, що Польська, Чеська та Німецькі держави більше переживають за українців - ніж держава України.
Это иллюзия, никто за нас не переживает. Они нам будут помогать только, если это поможет их борьбе с конкурентами.
nalim написав:Это иллюзия, никто за нас не переживает. Они нам будут помогать только, если это поможет их борьбе с конкурентами.
А я і не спорю з цього приводу. Але запропоновані ними умови в рази кращі за запропоновані нашим апаратом, який ми утримуємо. І не важливо якими і де заробленими грошима. Таке відчуття, що нас знову зливають в совок. Згадується історія часів кінця Богдана Хмельницького.
Самое хитрозадое это государство. Правильно так: дать работу и достойную зарплату, потом заставлять платить за коммунальные услуги. А то так тарифы могут поднять до того уровня, что мы просто физически не сможем платить. А потом главы Деснянской и других РГА будут выбивать долги и отбирать собственность, хотя из первоначальная задача создавать условия для нормальной жизни, а потом выбивать долги. Он не с того начинает.
Кто вам должен ДАТЬ работу, зарплату? Партия? И за ручку водить, кормить с ложечки, сопли вытирать?