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Cьогодні в Таїланді Настя Рибка
& Алекс Леслі були умовно за

Cьогодні в Таїланді Настя Рибка & Алекс Леслі були умовно за
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 21:47

Cьогодні в Таїланді Настя Рибка & Алекс Леслі були умовно за

Cьогодні в Таїланді Настя Рибка & Алекс Леслі були умовно засуджені.

Cьогодні в Таїланді Настя Рибка & Алекс Леслі були умовно засуджені. Вони будуть депортовані з країни слонів найближчим часом. Рибку & Леслі визнали винними у справі про надання послуг сексуального характеру.

- Рішення суду виявилося досить несподіваним, - розповів PI**OREZ.TV присутній на засіданні заступник почесного консула Російської Федерації в провінціях Чонбурі і Районг Федір Озаренов.


Настя Рибка & Алекс Леслі були затримані в лютому минулого року. Приводом стало проведення секс-тренінгів для іноземців, які нелегально перебували на території королівства. Цьому передував вихід розслідування Олексія Навального про відпочинок віце-прем'єра Сергія Приходько на яхті бізнесмена Олега Дерипаски. В основі цього розслідування стали інтернет-публікації Насті Рибки, яка також брала участь в тій подорожі.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
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proftpd66
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