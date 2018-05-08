Finance.ua: Як розмитнити «євробляху»

Історія одного автолюбителя
У листопаді 2018 року набрали чинності закони, що змінили порядок розмитнення авто з пробігом. Їх прийняття стало компромісом між державою і власниками авто на єврономерах, що заполонили українські дороги. Останнім дали півроку на те, щоб узаконити свої покупки. Драйвером процесу мала стати знижка на сплату акцизного збору в розмірі 50%, яка діє перші 90 днів. Я поспілкувалася з жителем Львівщини, який розповів про свій досвід розмитнення авто, і представниками громадських організацій, які пояснили, чому на митницях досі немає черг з «євробляхерів».
Дивися повний текст Як розмитнити «євробляху»