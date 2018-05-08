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Finance.ua: Як
розмитнити «євробляху»

Finance.ua: Як розмитнити «євробляху»
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 11:12

Finance.ua: Як розмитнити «євробляху»

Пропонуємо до обговорення:
Історія одного автолюбителя
У листопаді 2018 року набрали чинності закони, що змінили порядок розмитнення авто з пробігом. Їх прийняття стало компромісом між державою і власниками авто на єврономерах, що заполонили українські дороги. Останнім дали півроку на те, щоб узаконити свої покупки. Драйвером процесу мала стати знижка на сплату акцизного збору в розмірі 50%, яка діє перші 90 днів. Я поспілкувалася з жителем Львівщини, який розповів про свій досвід розмитнення авто, і представниками громадських організацій, які пояснили, чому на митницях досі немає черг з «євробляхерів».

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D2
 
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