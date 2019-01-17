Итоги: Энергетика 17.01.19

Додано: Чет 17 січ, 2019 13:11

Участники торгов нефтяного рынка отыгрывают новые данные минэнерго США, согласно которым коммерческие запасы нефти в стране за предыдущую неделю уменьшились на 2,7 миллиона баррелей, хотя аналитики ожидали снижения запасов лишь на 1,32 миллиона баррелей. Таким образом, статистика по нефти оказалась лучше прогнозов, однако в центре внимания трейдеров оказались данные по запасам нефтепродуктов в США.



Так, запасы бензина за неделю выросли на 7,5 миллиона баррелей, или на 3%, до 255,6 миллиона баррелей. Ожидалось увеличение на 2,8 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов увеличились на 3 миллиона баррелей, или на 2,1%, составив 143 миллиона баррелей. Прогнозировался рост лишь на 1,6 миллиона баррелей.

Хотя запасы нефти в США снизились немного больше, чем ожидалось, сильно выросли запасы бензина. Это вызывало на рынке опасения относительно слабого спроса в США.



Управление по энергетической информации в среду сообщило о более значительном, чем ожидалось, сокращении запасов нефти, но это снижение также произошло «на фоне повышения показателей внутреннего производства - теперь до огромных высот в 11,9 миллионов баррелей в день.

В отчете также показано, что «большие изменения в нефтепродуктах, особенно с бензином, подняли запасы примерно на 6 процентов выше среднего показателя за пять лет.

Мировые цены на нефть в четверг утром снижаются на данных минэнерго США о недельном росте запасов нефтепродуктов в стране.Фьючерсы на нефть завершили торги слабым повышением в среду.Увеличение внутренней добычи нефти и значительный еженедельный рост запасов бензина снижали цены на протяжении большей части торговой сессии.Резко подскочившая добыча нефти в США вызвала падение цен на рынке.Данные Минэнерго США по запасам нефти за неделю, завершившуюся 11 января, показали следующие изменения:Запасы сырой нефти: -2,683 млн. баррелей прогноз: -2,500 млн. баррелей неделей ранее: -1,680 млн. баррелейЗапасы нефти в Кушинге: -0,743 млн. баррелей неделей ранее: +0,330 млн. баррелейЗапасы бензина: +7,503 млн. баррелей прогноз: +3,000 млн. баррелей неделей ранее: +8,066 млн. баррелейЗапасы дистиллятов: +2,967 млн. баррелей прогноз: +1,350 млн. баррелей неделей ранее: +10,611 млн. баррелейЗагруженность НПЗ: -1,50% прогноз: - 0,60% неделей ранее: - 0,10%Добыча нефти в США: +200 тыс баррелей в неделю до уровня 11,9 млн. баррелей в день.Стратегический резерв нефти: без изменений, 639,139 млн. баррелей.Импорт нефти в США: - 0,319 млн. баррелей в день до 7,527 млн. баррелей в деньПотребление нефти в США: - 0,343 млн. баррелей в день до 17,223 млн. баррелей в деньВышедшие в среду официальные данные Минэнерго вызвали небольшое снижение цен на нефть.Нефть: Доля ОПЕК на мировом рынке рухнула до исторического минимума.Рост добычи нефти в США в ближайший год продолжится со скоростью, превышающей увеличение глобального спроса: в результате традиционные производители из ОПЕК продолжат терять долю на мировом рынке. Такую оценку дает американскоеМинэнерго в январском краткосрочном прогнозе по рынку энергоносителей (STEO).За минувший год американские нефтяники нарастили производство на 1,8 млн. баррелей в сутки, тогда как глобальный спрос вырос на 1,7 млн. баррелей. В 2019-м добыча в США подскочит еще на 1,54 млн. баррелей в день при потребностях мировой экономики в 1,29 млн. баррелей.Израиль поборется с Россией за газовый рынок Европы.Израиль подтвердил планы по строительству новых подводных газопроводов в Египет и Италию.На данный момент Израиль уже экспортирует природный газ на Синайский полуостров через трубопровод EMG с пропускной способностью в 7 млрд. кубометров в год, и новый проект, являющийся частью десятилетнего $15-миллиардного соглашения между двумя странами, позволит заметно увеличить эти цифры.Министр энергетики Израиля Юваль Штайниц сообщил в интервью агентству Bloomberg, что это позволит «трансформировать Восточное Средиземноморье в энергетический хаб на пороге Европы».«Окончательное решение пока не принято, но мы ведем переговоры с Египтом, -отметил чиновник. - «Строительство газопровода, который свяжет израильские месторождения «Левиафан» и «Тамар» с египетскими перерабатывающими предприятиями, может начаться уже в следующем году».Данное интервью состоялось на полях каирского Восточно-Средиземноморского газового форума, в котором также приняли участие представители Греции, Египта, Кипра Иордании, Италии и Палестинской автономии. Новый форум состоится в апреле. Посещение этого форума стало первой поездкой министра энергетики Израиля в Египет с 2011 года, когда в результате «арабской революции» страна погрузилась в хаос и в какой-то момент даже возникла угроза мирному договору с Израилем.Чиновник также сообщил, что Израиль работает и над планами по строительству газопровода в Италию через Кипр и Грецию, который станет «самым длинным в мире». Первоначальная стоимость проекта оценивается в $7 млрд., а финансирование предоставят «частные компании и институциональные кредиторы». Его строительство может начаться уже в следующем году, а вся работа займет 5-6 лет.Таким образом, Израиль может стать серьезным конкурентом России, которая на настоящий момент контролирует около трети европейского газового рынка.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: