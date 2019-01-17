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на тему Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк

Додано: Чет 17 січ, 2019 13:16 Итоги: Валюта 17.01.19



По состоянию на 7.40 Киева цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на $2,25, или на 0,17%, до $1294,65 за унцию.



Цена мартовского фьючерса на серебро уменьшалась на 0,32% - до $15,58 за унцию.



Давление на стоимость золота в четверг оказывает курс доллара, который укрепляется по отношению к большинству мировых валют.



Индекс доллара USDX (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) растет на 0,13%, до 96,19 пункта.



Золото сильно выросло в цене в последнее время. Но курс доллара тоже довольно высокий, и это является противовесом, который удерживает стоимость драгоценного металла от резкого скачка.



«Итоги» напоминают, что уже пять недель цена драгметалла остается в довольно узком диапазоне и не может пробить уровень сопротивления в $1300 за унцию.



Консолидация продолжается. Для выраженной динамики рынка стоимость золота должна пробить отметку $1300 вверх или $1275 вниз.



Курс фунта стерлингов снижается по отношению к доллару в четверг утром на фоне сохраняющейся политической неопределенности в Великобритании.



По состоянию на 7.15 Киева курс фунта стерлингов к доллару снижался до $1,2868 с $1,2881 за фунт на предыдущем закрытии.



Курс евро к доллару снижался до $1,138 за евро с уровня предыдущего закрытия в $1,1397 за евро.



Курс доллара к иене опускался до ¥109 за доллар с уровня прошлого закрытия в ¥109,08 за доллар.



Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,13%, до 96,18 пункта.



Курс британского фунта снова оказался под давлением после краткосрочного роста в среду на фоне новостей о том, что парламент выразил доверие правительству Великобритании. Решение парламента означает, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй останется на своем посту и должна будет в понедельник представить новый план действий в связи с предстоящим 29 марта Brexit.



Голосование по вопросу доверия правительству прошло после того, как во вторник британские парламентарии отвергли предложенное Мэй соглашение о Brexit, открыв путь целому ряду возможных сценариев развития событий, в том числе самому жесткому выходу страны из ЕС или отмене Brexit в целом.



Маловероятно, что в план Мэй будут внесены существенные изменения, поэтому скорее всего парламент снова его отклонит.



Фьючерсы на золото в среду возобновили рост к психологически важной цене в $1300 за унцию, достигнув самого высокого уровня за почти две недели на фоне политической нестабильности в Великобритании и США.



По итогам торгов на СОМЕХ цены на золото с поставкой в феврале выросли на $5,40, или на 0,4%, до $1293,80 за унцию, в то время как мартовское серебро прибавило 1,8 цента или 0,1% до $15,638 за унцию.



Осторожность среди трейдеров усилилась «в преддверии голосования о недоверии правительству премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и другим геополитическим рискам, включая закрытие правительства США, которые очень важны для инвесторов», - сказал Марк О'Бирн, директор по исследованиям в GoldCore.

«Физический спрос на золотые монеты и слитки вырос в Великобритании и Ирландии из-за политической неопределенности в Великобритании и Великобритании», - добавил он.



«Я думаю, что внезапный рост золота связано с закрытием правительства США, особенно когда кажется, что демократы не заинтересованы во взаимодействии с президентом или компромиссах. Кроме того, поскольку частичное закрытие влияет на ВВП в первом квартале», - сказал Джефф Райт, исполнительный вице-президент GoldMining Inc.



Апрельская платина выросла на 1% до $807,90 за унцию.

Цены на палладий выросли после короткой паузы во вторник в долгосрочном ралли, которое теперь подняло цены фьючерсов выше цен на золото впервые за более чем 16 лет.

Мартовский палладий вырос на 3,2% до $1318,50 за унцию - это восьмой рекордный показатель за девять сессий.



Британский фунт немного вырос после того, как правительство премьер-министра Великобритании Терезы Мэй едва не пережило вотум недоверия, оказанный оппозицией в отношении плана по Brexit.



В то же время большинство других основных валют торговались в диапазоне.

Правительство Мэй победило только 19 голосами - за него проголосовали 325 законодателей и 306 депутатов проголосовали против.



Меж тем, голоса инвесторов и политических экспертов стали громче, что может потребоваться продление Статьи 50, в которой описывается процедура выхода из ЕС 29 марта.



Британский фунт практически не изменился в течение большей части среды, но вырос после голосования за недоверие, вечером среды торгуясь на $1,2877 против $1,2860. Во вторник валюта подскочила почти на 2% по отношению к доллару США. Аналитики связывают это с дальнейшим снижением риска жесткого Brexit.



Евро был слабее по отношению к фунту, торгуясь на уровне £0,8857 с потерей 0,2%.

Евро снизился против доллара США до $1,1401 по сравнению с $1,1415 в конце вторника.

Общая валюта пострадала во вторник после того, как президент Евроцентробанка Марио Драги заявил, что экономическая динамика в валютном блоке оказалась слабее, чем ожидалось.



Наихудшими среди валют G10 стали австралийский доллар и новозеландский доллар, оказавшись под давлением после слабых показателей потребительских расходов в декабре из Новой Зеландии.

Австралийский доллар упал на 0,4% до $0,7177, а новозеландский снизился на 0,5% до $0,6786.



Россия



Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 17 января понизился на 31,79 коп. и составил 66,4438 RUB/USD.



Украина



Торги валютного межбанка в секторе доллара в четверг стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,05/28,08 UAH/USD UAH/UD виртуально, без сделок.



Не успели толком начаться торги «зеленым» безналом, как стало известно, что гривневая ликвидность, сменив тренд, продемонстрировала признаки своего сжатия. На это указывало снижение с уровня 60 450,6 млн. грн. к отметке 54 648,5 млн. грн. объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.



Динамика гривневой ликвидности, которая, по всей видимости, отражает последствия последнего размещения Минфином Украины гривневых и валютных ОВГЗ, а также сезонного роста расходов в нацвалюте, дает шанс пролонгации «медвежьего» тренда на рынке безналичного «американца».



Выйдя в реальную сферу около 10.05, котировки доллара, «отрабатывая» сжатие гривневого ресурса, просели к уровню 28,03/28,07 UAH/USD на фоне преобладания оферов СКВ.



К 10.18, сохранив нисходящий тренд, котировки доллара на межбанке понизились и растянули спред до цифры 27,98/28,05 UAH/USD. «Торги на открытии сессии идут широко и вяло», - обрисовал ситуацию наш консультант.



Около 11.05 локальные низы долларовых цен на межбанке были выкуплены, приподняв более значимые биды к отметке 28,02/28,05 UAH/USD. Ликвидность пока оставляет желать лучшего.



Дополуденное «топтание» курса доллара на валютном межбанке на месте сопровождались признаками стабильности на рынке гривневого ресурса с точки зрения рынка Depo: ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo ограничились расширением спреда с уровня 16,00/17,00% к отметке 16,00/18,00% годовых.



Эта застывшая динамика показателя противоречит заметному снижению остатков в нацвалюте на коррсчетах регулятора.



Спустя 40 минут, на 11.48 котировки «американца», сузив спред, консолидировались на отметке 28,02/28,04 UAH/USD. «На межбанке относительная стабильность, масштабные покупки СКВ отсутствуют, регулятор пока «безмолвствует», - заметил наш консультант.



По состоянию на 12.13 котировки безналичного доллара, заметно сузив спред, оказались на отметке 28,025/28,035 UAH/USD. Со слов непосредственных участников сессии, на моменте равновесие покупок и продаж.



Вскоре стал известен справочный курс доллара, который составил 28,0365 UAH/USD, прибавив 3,23 коп.



На 13.00 котировки безналичного «американца» консолидировались на отметке 28,03/28,04 UAH/USD.



Около 13.02 цены доллара на межбанке не покинули эту цифру, а в указанное время участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 17 января с уровней: доллар – 27,75/28,15 UAH/USD, евро – 31,45/32,20 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,424 UAH/RUB.



По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению не претерпел изменений.



Евро по сравнению с 16 января по обеим позициям не изменился.



Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 16 января по спросу и по предложению не претерпел изменений.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг понизилось до отметки $1,1397, опустившись до $1,1377 на закрытии азиатской сессии форекса и снова приподнявшись до $1,1382 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 17 января показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,97-28,00/28,07-10 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос и офера прибавили по 2,0-5,0 коп.), евро – 31,90/32,10 UAH/EUR (по сравнению с открытием 16 января спрос офера не изменились), рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 50 пунктов, предложение прибавило 30 пунктов).



На открытии торгов 17 января в розничном сегменте наличного рынка Днепра наблюдалось равновесие покупок и продаж.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,97-28,00/28,07-10 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос и офера прибавили по 2,0-5,0 коп.), евро – 31,90/32,10 UAH/EUR (по сравнению с открытием 16 января спрос офера не изменились), рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 50 пунктов, предложение прибавило 30 пунктов).



На старте торгов 17 января в оптовом сегменте рынка Днепра редкие реальные оптовые сделки шли в балансе спроса и предложения.



На 11.53 столичные валютчики-оптовики «неформалы» констатировали заметное снижение действующих цен в парах доллар-гривня и евро-гривня: доллар - 27,97-98/28,00-03 UAH/USD, евро – 31,85/32,00 UAH/EUR. На моменте в столице равновесие спроса и предложения, обороты низкие.



По состоянию на 12.00 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении на местном рынке незначительного преобладания клиентского «приноса», способствовавшего коррекции действующих цен к отметке: 27,95/28,05 UAH/USD, евро – 31,90/32,05 UAH/EUR, рубль 0,414/0,418 UAH/RUB. Объемы сделок – розничные.



Около 12.00 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня повысились, отреагировав на более активные офера валюты клиентами и настроения на межбанке: 27,98/28,05 UAH/USD, евро – 31,90/32,08 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность осталась на невысоком уровне, сопровождаясь равновесием покупок и продаж.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в четверг в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 17 января по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,02/28,09 UAH/USD, евро – 31,95/32,10 UAH/EUR, рубль - 0,414/0,418 UAH/RUB, Киев опт 28,03/28,10 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 28,03/28,10 UAH/USD, евро (опт) 31,90-95/32,05-10 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 31,90-95/32,05-10 UAH/EUR; Хмельницкий – 27,80/28,05 UAH/USD, евро – 31,50/32,00 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,415 RUB/USD, Одесса – опт 28,00/28,07 UAH/USD, розница – 27,95/28,10 UAH/USD; Запорожье – 28,00/28,10 UAH/USD; евро – 31,90/32,10 UAH/EUR, рубль - 0,414/0,418 RUB/USD.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://www.bloomberg.com , http://finance.ua , http://deposit.finance.ua/?mpl=co_ad&mp ... ogi_121218 , https://ubr.ua/news , http://www.forexite.com/ , https://finance.ua/credits/all?mpl=co_a ... ogi_121218 , http://www.forexpf.ru , https://finance.ua/cards/all?mpl=co_ad& ... ogi_121218 , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua,/ https://broker.vtb24.ru/analytics/currency/ Стоимость золота снижается в четверг утром на фоне роста курса доллара по отношению к большинству мировых валют.Курс фунта стерлингов снижается по отношению к доллару в четверг утром на фоне сохраняющейся политической неопределенности в Великобритании.Фьючерсы на золото в среду возобновили рост к психологически важной цене в $1300 за унцию, достигнув самого высокого уровня за почти две недели на фоне политической нестабильности в Великобритании и США.Британский фунт немного вырос после того, как правительство премьер-министра Великобритании Терезы Мэй едва не пережило вотум недоверия, оказанный оппозицией в отношении плана по Brexit.В то же время большинство других основных валют торговались в диапазоне.Правительство Мэй победило только 19 голосами - за него проголосовали 325 законодателей и 306 депутатов проголосовали против.Меж тем, голоса инвесторов и политических экспертов стали громче, что может потребоваться продление Статьи 50, в которой описывается процедура выхода из ЕС 29 марта.Британский фунт практически не изменился в течение большей части среды, но вырос после голосования за недоверие, вечером среды торгуясь на $1,2877 против $1,2860. Во вторник валюта подскочила почти на 2% по отношению к доллару США. Аналитики связывают это с дальнейшим снижением риска жесткого Brexit.Евро был слабее по отношению к фунту, торгуясь на уровне £0,8857 с потерей 0,2%.Евро снизился против доллара США до $1,1401 по сравнению с $1,1415 в конце вторника.Общая валюта пострадала во вторник после того, как президент Евроцентробанка Марио Драги заявил, что экономическая динамика в валютном блоке оказалась слабее, чем ожидалось.Наихудшими среди валют G10 стали австралийский доллар и новозеландский доллар, оказавшись под давлением после слабых показателей потребительских расходов в декабре из Новой Зеландии.Австралийский доллар упал на 0,4% до $0,7177, а новозеландский снизился на 0,5% до $0,6786.Торги валютного межбанка в секторе доллара в четверг стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,05/28,08 UAH/USD UAH/UD виртуально, без сделок.Не успели толком начаться торги «зеленым» безналом, как стало известно, что гривневая ликвидность, сменив тренд, продемонстрировала признаки своего сжатия. На это указывало снижение с уровня 60 450,6 млн. грн. к отметке 54 648,5 млн. грн. объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.Динамика гривневой ликвидности, которая, по всей видимости, отражает последствия последнего размещения Минфином Украины гривневых и валютных ОВГЗ, а также сезонного роста расходов в нацвалюте, дает шанс пролонгации «медвежьего» тренда на рынке безналичного «американца».Выйдя в реальную сферу около 10.05, котировки доллара, «отрабатывая» сжатие гривневого ресурса, просели к уровню 28,03/28,07 UAH/USD на фоне преобладания оферов СКВ.К 10.18, сохранив нисходящий тренд, котировки доллара на межбанке понизились и растянули спред до цифры 27,98/28,05 UAH/USD. «Торги на открытии сессии идут широко и вяло», - обрисовал ситуацию наш консультант.Около 11.05 локальные низы долларовых цен на межбанке были выкуплены, приподняв более значимые биды к отметке 28,02/28,05 UAH/USD. Ликвидность пока оставляет желать лучшего.Дополуденное «топтание» курса доллара на валютном межбанке на месте сопровождались признаками стабильности на рынке гривневого ресурса с точки зрения рынка Depo: ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo ограничились расширением спреда с уровня 16,00/17,00% к отметке 16,00/18,00% годовых.Эта застывшая динамика показателя противоречит заметному снижению остатков в нацвалюте на коррсчетах регулятора.Спустя 40 минут, на 11.48 котировки «американца», сузив спред, консолидировались на отметке 28,02/28,04 UAH/USD. «На межбанке относительная стабильность, масштабные покупки СКВ отсутствуют, регулятор пока «безмолвствует», - заметил наш консультант.По состоянию на 12.13 котировки безналичного доллара, заметно сузив спред, оказались на отметке 28,025/28,035 UAH/USD. Со слов непосредственных участников сессии, на моменте равновесие покупок и продаж.Вскоре стал известен справочный курс доллара, который составил 28,0365 UAH/USD, прибавив 3,23 коп.На 13.00 котировки безналичного «американца» консолидировались на отметке 28,03/28,04 UAH/USD.Около 13.02 цены доллара на межбанке не покинули эту цифру, а в указанное время участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 17 января с уровней: доллар – 27,75/28,15 UAH/USD, евро – 31,45/32,20 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,424 UAH/RUB.По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению не претерпел изменений.Евро по сравнению с 16 января по обеим позициям не изменился.Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 16 января по спросу и по предложению не претерпел изменений.Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг понизилось до отметки $1,1397, опустившись до $1,1377 на закрытии азиатской сессии форекса и снова приподнявшись до $1,1382 на открытии торгов в Европе.Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 17 января показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,97-28,00/28,07-10 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос и офера прибавили по 2,0-5,0 коп.), евро – 31,90/32,10 UAH/EUR (по сравнению с открытием 16 января спрос офера не изменились), рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 50 пунктов, предложение прибавило 30 пунктов).На открытии торгов 17 января в розничном сегменте наличного рынка Днепра наблюдалось равновесие покупок и продаж.Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,97-28,00/28,07-10 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос и офера прибавили по 2,0-5,0 коп.), евро – 31,90/32,10 UAH/EUR (по сравнению с открытием 16 января спрос офера не изменились), рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 50 пунктов, предложение прибавило 30 пунктов).На старте торгов 17 января в оптовом сегменте рынка Днепра редкие реальные оптовые сделки шли в балансе спроса и предложения.На 11.53 столичные валютчики-оптовики «неформалы» констатировали заметное снижение действующих цен в парах доллар-гривня и евро-гривня: доллар - 27,97-98/28,00-03 UAH/USD, евро – 31,85/32,00 UAH/EUR. На моменте в столице равновесие спроса и предложения, обороты низкие.По состоянию на 12.00 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении на местном рынке незначительного преобладания клиентского «приноса», способствовавшего коррекции действующих цен к отметке: 27,95/28,05 UAH/USD, евро – 31,90/32,05 UAH/EUR, рубль 0,414/0,418 UAH/RUB. Объемы сделок – розничные.Около 12.00 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня повысились, отреагировав на более активные офера валюты клиентами и настроения на межбанке: 27,98/28,05 UAH/USD, евро – 31,90/32,08 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность осталась на невысоком уровне, сопровождаясь равновесием покупок и продаж.В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в четверг в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 17 января по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,02/28,09 UAH/USD, евро – 31,95/32,10 UAH/EUR, рубль - 0,414/0,418 UAH/RUB, Киев опт 28,03/28,10 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 28,03/28,10 UAH/USD, евро (опт) 31,90-95/32,05-10 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 31,90-95/32,05-10 UAH/EUR; Хмельницкий – 27,80/28,05 UAH/USD, евро – 31,50/32,00 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,415 RUB/USD, Одесса – опт 28,00/28,07 UAH/USD, розница – 27,95/28,10 UAH/USD; Запорожье – 28,00/28,10 UAH/USD; евро – 31,90/32,10 UAH/EUR, рубль - 0,414/0,418 RUB/USD.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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