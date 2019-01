Форуми / Форуми Дяді Саші

Додано: Чет 17 січ, 2019 13:20 Итоги: Мировой фондовый рынок 17.01.19 США



Фондовые индексы США выросли вторую сессию подряд в среду, поскольку инвесторы приветствовали в основном положительные доходы от финансовых институтов, таких как Goldman Sachs Group и Bank of America Corp., даже несмотря на то, что Уолл-стрит продолжала бороться с неопределенностью из-за частичного закрытия правительства.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 141,57 пункта, или на 0,6%, до 24 207,16 пункта.



Индекс S&P500 поднялся на 5,80 пункта, или на 0,2%, до 2 616,10 пункта.



Индекс Nasdaq Composite вырос на 10,86 пункта, 0,2%, до 7034,69 пункта.



Инвесторов приветствовали квартальные результаты Goldman Sachs Group Inc., которые показали рост прибыль, которая превзошла ожидания на фоне здоровых слияний и поглощений.



Сильные результаты IV квартала, подкрепленные здоровым спросом на кредиты от Bank of America Corp. также способствовали положительным настроениям на рынке.



В среду внимание участников рынка было приковано к отчетам американских корпораций. Так, акции гиганта Bank of America Corp. (BofA) по итогам дня росли на 7,16% на фоне сообщения о росте прибыли по итогам четвертого квартала в три раза, до $7,278 миллиарда. Разводненная прибыль на акцию достигла $0,7 против $0,2 годом ранее. Аналитики ожидали показатель на уровне $0,63 на акцию.



Бумаги Goldman Sachs Group подскочили на 9,63% после того, как банк отчитался о квартальной прибыли в $2,538 миллиарда против убытка годом ранее. Квартальная выручка снизилась на 1% - до $8,08 миллиарда. Аналитики прогнозировали этот показатель на уровне $7,5 миллиарда.



Инвесторы также обратили внимание на комментарии ФРС. Согласно опубликованной в среду «Бежевой книге», прогнозы компаний США стали менее оптимистичными из-за политической и экономической неопределенности.



В начале сезона доходов корпорации выразили свою уверенность в росте внутреннего рынка в своих отчетах по перспективам.

Эта тенденция продолжилась в среду после того, как исполнительный директор Bank of America Брайан Мойнихан отметил в заявлении, сопровождающем отчет о доходах, что «мы видим, что здоровый потребительский и деловой климат стимулирует устойчивую экономику».



«Рынок находится там, где он должен быть», - сказал Боб Долл, старший стратег по акциям и портфельный менеджер Nuveen. - «Доходы до сих пор были неоднозначными, но колебались позитивно», - сказал он, добавив, что комментарии руководства пока «довольно оптимистичны».



Промышленный индекс Dow Jones повысился на 0,59% до уровня 24 207,16 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,22%, до 2 616,10 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ закрылся в «плюсе» на 0,15% до 7 034,70 пункта.



Европа



Европейский фондовый рынок в среду вырос.



Европейский фондовый рынок в среду вырос, проигрыш премьер-министра Великобритании в голосовании в парламенте по соглашению по Brexit дал поддержку континентальным банкам.



Аналитики и инвесторы оценили итог как позитивный для рынка, делающий более мягкий и более поздний Brexit более вероятным.



Индекс Euro Stoxx вырос на 0,5%. Большинство национальных индексов выросли, однако британский FTSE снизился, на фоне укрепление фунта.



FTSE 250, которые более ориентирован на внутренний рынок Великобритании, вырос на 0,3%, значительный рост показали акции застройщиков и ритейлеров.



Индекс акций банков еврозоны вырос сильнее остальных секторов — на 2,4% и достиг наиболее высокого уровня за месяц. Также ралли было в акциях итальянских банков, что помогло итальянскому индекс MIB опередит европейский рынок в целом.



Некоторые аналитики, однако, предупреждают, что появившийся оптимизм может быть краткосрочным.



Индекс Euro Stoxx вырос на 0,5%. Большинство национальных индексов выросли, однако британский FTSE снизился, на фоне укрепление фунта.



Британский FTSE 100 понизился по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 0,47% и составил 6 862,68 пункта.



Немецкий DAX вырос на 0,36% до 10 931,24 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «плюсе» на 0,51% — на отметке 4 810,74 пункта.



[b]Азия[/b]



Торги на биржах материкового Китая завершились снижением основных индексов.



Негативная динамика зафиксирована на биржевых площадках материкового Китая, где основные индексы к концу сессии в четверг пошли вниз после вчерашних торгов, которые закрылись в нулевой зоне на фоне информации о провале сделки между Лондоном и Брюсселем по Brexit. Об этом свидетельствуют статистические данные на сайтах фондовых бирж в Шанхае и Шэньчжэне.



Индекс Shanghai Composite, отражающий ситуацию на Шанхайской фондовой бирже, к закрытию торгов потерял 0,42% и опустился до отметки 2559,64 пункта. Снизились и котировки по большинству «голубых фишек».



Индекс SSE 50, отражающий торговлю акциями класса «А» 50 крупнейших и наиболее ликвидных на фондовом рынке компаний, снизился к концу торговой сессии на 0,41%.



В «минусе» закрылись торги и в Шэньчжэне. Ключевой индикатор деловой активности на этой торговой площадке Shenzhen Component опустился на 0,93%, до 7470,36 пункта.



Индекс CSI300, отражающий котировки наиболее крупных компаний на обеих площадках, также упал на 0,55%.



На этой неделе основные индексы на биржах материкового Китая несколько раз показывали значительный рост вслед за оптимизмом участников рынка, который был вызван заявлениями правительства Китая о намерении принять необходимые меры для поддержки экономики страны в условиях неблагоприятных прогнозов и вероятности замедления темпов ее роста.



Провал сделки по Brexit, полагают эксперты, несколько охладил торги, и инвесторы заняли выжидательную позицию в условиях сохраняющихся неопределенностей не только по ситуации в Европе, но и в отношении продолжающихся китайско-американских торговых переговоров, очередной раунд которых намечен на конец января.

На некоторое снижение котировок в четверг, считают аналитики, могла повлиять и информация о начале в США расследования в отношении Huawei по подозрению в хищении этой китайской компанией коммерческой информации у американских партнеров.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов в среду изменились разнонаправленно. Индекс Мосбиржи опустился на 0,2% - до 2434,60 пункта, РТС вырос на 0,43%, до 1152,99 пункта.



Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18.00 Киева снизился на 0,77%, до 66,99 RUB/USD, курс евро опустился на 0,96%, до 76,47 RUB/EUR.



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2019 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,08% - до $60,64 за баррель.



Бумаги Сбербанка подорожали на 1,55%, «АЛРОСы» — на 0,33%, Московской биржи — на 1,47%. Акции «Газпрома» уменьшились в цене на 1,21%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,53%.



Российский рынок в среду торговался без четкой идеи. С одной стороны, внешний фон совершенно спокоен, и это плюс. С другой — внутренних идей для покупок как не было, так и нет. Индекс Мосбиржи консолидируется в диапазоне 2 415—2 450 пунктов, этот же коридор актуален на четверг.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду 16 января понизился на 1,91 пункта или на 0,34% до уровня 556,29 пунктов.



Объем торгов за день составил 2,119 млрд. грн., акциями наторговали 1,77 млн. грн.



Как сообщалось, во вторник 15 января ПФТС-индекс понизился на 1,08 пункта или на 0,19% до уровня 558,20 пунктов.



С начала 2019 года ПФТС-индекс понизился на 3,07 пунктов или на 0,55% с 559,36 пункта.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 244,30 пунктов или на 77,54% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 16 января, сессия в ПФТС.



Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в среду преимущественным ростом индексов, поддержав оптимизм на американских площадках днем ранее.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 8 пунктов - до 2570,42 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - опустился на 0,12%, до 1321,52 пункта. Гонконгский Hang Seng Index увеличился на 0,27% - до 26902,1 пункта, корейский KOSPI - 0,43%, до 2106,1 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,35% - до 5835,2 пункта. Японский Nikkei 225 снизился на 0,55%, до 20442,75 пункта.



Участники торгов в Азии обратили внимание на то, что американские фондовые рынки закрыли торги вторника ростом индексов, достигавшим 1,7%. Это произошло, в частности, на фоне ожиданий принятия властями Китая мер для стимулирования экономики страны.



В то же время неопределенность перспектив роста китайской экономики на фоне торговой войны с США продолжает оказывать давление на настроения инвесторов. Во вторник китайские СМИ сообщили, что вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ принял приглашение американской стороны посетить США в этом месяце для переговоров по вопросу устранения торговых противоречий двух стран.



Китай и США в прошлом году провели несколько раундов взаимного повышения таможенных пошлин на ряд товаров объемом импорта в сотни миллиардов долларов в год. В начале декабря на полях саммита G20 в Аргентине лидеры двух стран договорились о «перемирии» в торговой войне.

На рынке Японии в среду произошла коррекция после роста почти на 1% в предыдущий день торгов.



В среду мы наблюдали некоторую фиксацию прибыли после ралли. Ключевым фактором остаются торговые переговоры США и Китая.



Индекс ПФТС по итогам торгов в среду снизился на 0,34% - до 556,29 пункта.



Торговый оборот на бирже составил 2,119 млрд. грн., в том числе акциями - 1,77 млн. грн.



Среди индексных бумаг подешевели акции Турбоатома (-3,85%) и Центрэнерго (-0,97%).



Номинальный индекс «Украинской биржи» остался неизменным на уровне 1710,65 пункта.



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду повысился на 1,07% - до 420,16 пункта при объеме торгов 596,64 тыс. злотых (4,5 млн. грн.).



В «индексной корзине» дорожали акции агрохолдинга ИМК (+4,91%), «Астарты» (+2,52%) и «Кернела» (+0,62%).

Отрицательную динамику демонстрировали акции «Агротона» (-1,01%).



К полудню четверга для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют преимущественно положительную динамику в четверг на фоне ожиданий мер властей Китая по поддержке экономики.



По состоянию на 6.55 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,46% - до 2582,19 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,02%, до 1321,77 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index повышался на 0,37% - до 27000,43 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,25%, до 2111,57 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднимался на 0,26% - до 5850,2 пункта.



Японский Nikkei 225 снижался на 0,03%, до 20436,14 пункта.



В центре внимания рынков остается экономика Китая и ее перспективы в свете торговой войны с США. Как стало известно накануне, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в среду заявил о том, что Китай увеличит инвестиции, в частности, в инфраструктуру, а также увеличит потребление и обеспечит экономический рост в разумных пределах в 2019 году.



Акции растут в цене на фоне ожиданий новых мер властей Китая по поддержке экономики, особенно после того, как премьер в очередной раз сказал о поддержке. Однако для того, чтобы меры показали свою эффективность, требуется время.



Во-вторых, торги на биржах материкового Китая завершились снижением основных индексов.



Негативная динамика зафиксирована на биржевых площадках материкового Китая, где основные индексы к концу сессии в четверг пошли вниз после вчерашних торгов, которые закрылись в нулевой зоне на фоне информации о провале сделки между Лондоном и Брюсселем по Brexit. Об этом свидетельствуют статистические данные на сайтах фондовых бирж в Шанхае и Шэньчжэне.



Индекс Shanghai Composite, отражающий ситуацию на Шанхайской фондовой бирже, к закрытию торгов потерял 0,42% и опустился до отметки 2559,64 пункта. Снизились и котировки по большинству «голубых фишек».



Индекс SSE 50, отражающий торговлю акциями класса «А» 50 крупнейших и наиболее ликвидных на фондовом рынке компаний, снизился к концу торговой сессии на 0,41%.



В «минусе» закрылись торги и в Шэньчжэне. Ключевой индикатор деловой активности на этой торговой площадке Shenzhen Component опустился на 0,93%, до 7470,36 пункта.



Индекс CSI300, отражающий котировки наиболее крупных компаний на обеих площадках, также упал на 0,55%.



На этой неделе основные индексы на биржах материкового Китая несколько раз показывали значительный рост вслед за оптимизмом участников рынка, который был вызван заявлениями правительства Китая о намерении принять необходимые меры для поддержки экономики страны в условиях неблагоприятных прогнозов и вероятности замедления темпов ее роста.



Провал сделки по Brexit, полагают эксперты, несколько охладил торги, и инвесторы заняли выжидательную позицию в условиях сохраняющихся неопределенностей не только по ситуации в Европе, но и в отношении продолжающихся китайско-американских торговых переговоров, очередной раунд которых намечен на конец января.

На некоторое снижение котировок в четверг, считают аналитики, могла повлиять и информация о начале в США расследования в отношении Huawei по подозрению в хищении этой китайской компанией коммерческой информации у американских партнеров.







В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



Фондовые индексы США выросли вторую сессию подряд в среду, поскольку инвесторы приветствовали в основном положительные доходы от финансовых институтов, таких как Goldman Sachs Group и Bank of America Corp., даже несмотря на то, что Уолл-стрит продолжала бороться с неопределенностью из-за частичного закрытия правительства.Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 141,57 пункта, или на 0,6%, до 24 207,16 пункта.Индекс S&P500 поднялся на 5,80 пункта, или на 0,2%, до 2 616,10 пункта.Индекс Nasdaq Composite вырос на 10,86 пункта, 0,2%, до 7034,69 пункта.Инвесторов приветствовали квартальные результаты Goldman Sachs Group Inc., которые показали рост прибыль, которая превзошла ожидания на фоне здоровых слияний и поглощений.Сильные результаты IV квартала, подкрепленные здоровым спросом на кредиты от Bank of America Corp. также способствовали положительным настроениям на рынке.В среду внимание участников рынка было приковано к отчетам американских корпораций. Так, акции гиганта Bank of America Corp. (BofA) по итогам дня росли на 7,16% на фоне сообщения о росте прибыли по итогам четвертого квартала в три раза, до $7,278 миллиарда. Разводненная прибыль на акцию достигла $0,7 против $0,2 годом ранее. Аналитики ожидали показатель на уровне $0,63 на акцию.Бумаги Goldman Sachs Group подскочили на 9,63% после того, как банк отчитался о квартальной прибыли в $2,538 миллиарда против убытка годом ранее. Квартальная выручка снизилась на 1% - до $8,08 миллиарда. Аналитики прогнозировали этот показатель на уровне $7,5 миллиарда.Инвесторы также обратили внимание на комментарии ФРС. Согласно опубликованной в среду «Бежевой книге», прогнозы компаний США стали менее оптимистичными из-за политической и экономической неопределенности.В начале сезона доходов корпорации выразили свою уверенность в росте внутреннего рынка в своих отчетах по перспективам.Эта тенденция продолжилась в среду после того, как исполнительный директор Bank of America Брайан Мойнихан отметил в заявлении, сопровождающем отчет о доходах, что «мы видим, что здоровый потребительский и деловой климат стимулирует устойчивую экономику».«Рынок находится там, где он должен быть», - сказал Боб Долл, старший стратег по акциям и портфельный менеджер Nuveen. - «Доходы до сих пор были неоднозначными, но колебались позитивно», - сказал он, добавив, что комментарии руководства пока «довольно оптимистичны».Европейский фондовый рынок в среду вырос.Европейский фондовый рынок в среду вырос, проигрыш премьер-министра Великобритании в голосовании в парламенте по соглашению по Brexit дал поддержку континентальным банкам.Аналитики и инвесторы оценили итог как позитивный для рынка, делающий более мягкий и более поздний Brexit более вероятным.Индекс Euro Stoxx вырос на 0,5%. Большинство национальных индексов выросли, однако британский FTSE снизился, на фоне укрепление фунта.FTSE 250, которые более ориентирован на внутренний рынок Великобритании, вырос на 0,3%, значительный рост показали акции застройщиков и ритейлеров.Индекс акций банков еврозоны вырос сильнее остальных секторов — на 2,4% и достиг наиболее высокого уровня за месяц. Также ралли было в акциях итальянских банков, что помогло итальянскому индекс MIB опередит европейский рынок в целом.Некоторые аналитики, однако, предупреждают, что появившийся оптимизм может быть краткосрочным.[/b]Торги на биржах материкового Китая завершились снижением основных индексов.Негативная динамика зафиксирована на биржевых площадках материкового Китая, где основные индексы к концу сессии в четверг пошли вниз после вчерашних торгов, которые закрылись в нулевой зоне на фоне информации о провале сделки между Лондоном и Брюсселем по Brexit. Об этом свидетельствуют статистические данные на сайтах фондовых бирж в Шанхае и Шэньчжэне.На этой неделе основные индексы на биржах материкового Китая несколько раз показывали значительный рост вслед за оптимизмом участников рынка, который был вызван заявлениями правительства Китая о намерении принять необходимые меры для поддержки экономики страны в условиях неблагоприятных прогнозов и вероятности замедления темпов ее роста.Провал сделки по Brexit, полагают эксперты, несколько охладил торги, и инвесторы заняли выжидательную позицию в условиях сохраняющихся неопределенностей не только по ситуации в Европе, но и в отношении продолжающихся китайско-американских торговых переговоров, очередной раунд которых намечен на конец января.На некоторое снижение котировок в четверг, считают аналитики, могла повлиять и информация о начале в США расследования в отношении Huawei по подозрению в хищении этой китайской компанией коммерческой информации у американских партнеров.Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18.00 Киева снизился на 0,77%, до 66,99 RUB/USD, курс евро опустился на 0,96%, до 76,47 RUB/EUR.Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2019 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,08% - до $60,64 за баррель.Бумаги Сбербанка подорожали на 1,55%, «АЛРОСы» — на 0,33%, Московской биржи — на 1,47%. Акции «Газпрома» уменьшились в цене на 1,21%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,53%.Российский рынок в среду торговался без четкой идеи. С одной стороны, внешний фон совершенно спокоен, и это плюс. С другой — внутренних идей для покупок как не было, так и нет. Индекс Мосбиржи консолидируется в диапазоне 2 415—2 450 пунктов, этот же коридор актуален на четверг.Как сообщалось, во вторник 15 января ПФТС-индекс понизился на 1,08 пункта или на 0,19% до уровня 558,20 пунктов.С начала 2019 года ПФТС-индекс понизился на 3,07 пунктов или на 0,55% с 559,36 пункта.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 244,30 пунктов или на 77,54% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 16 января, сессия в ПФТС.К полудню четверга для нашей ПФТС сложился следующий антураж.

