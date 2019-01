Итоги: Мировой фондовый рынок 18.01.19

Во-первых, основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют преимущественно положительную динамику в четверг на фоне ожиданий мер властей Китая по поддержке экономики.



По состоянию на 6.55 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,46% - до 2582,19 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,02%, до 1321,77 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index повышался на 0,37% - до 27000,43 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,25%, до 2111,57 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднимался на 0,26% - до 5850,2 пункта.



Японский Nikkei 225 снижался на 0,03%, до 20436,14 пункта.



В центре внимания рынков остается экономика Китая и ее перспективы в свете торговой войны с США. Как стало известно накануне, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в среду заявил о том, что Китай увеличит инвестиции, в частности, в инфраструктуру, а также увеличит потребление и обеспечит экономический рост в разумных пределах в 2019 году.



Акции растут в цене на фоне ожиданий новых мер властей Китая по поддержке экономики, особенно после того, как премьер в очередной раз сказал о поддержке. Однако для того, чтобы меры показали свою эффективность, требуется время.



Во-вторых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показали единой динамики на торгах в четверг.



Сильные квартальные отчеты американских банков Goldman Sachs и Bank of America поддержали акции азиатских финкомпаний, в то время как информация об уголовном расследовании в отношении китайской Huawei в США ограничила позитивный настрой трейдеров.



Японский индекс Nikkei 225 опустился по итогам торгов на 0,2%, более широкий Topix подскочил на 0,4%, гонконгский Hang Seng уменьшился на 0,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, тайваньский TAIEX поднялся на 0,3%, южнокорейский KOSPI прибавил 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,3%.



Федеральная прокуратура США проводит уголовное расследование в отношении Huawei по подозрению в краже ею коммерческих секретов у американских деловых партнеров, включая оператора мобильной связи T-Mobile US Inc., пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.



Расследование находится на поздней стадии, и в скором времени федеральный прокурор может предъявить обвинения Huawei, отмечают источники.

Эта информация спровоцировало очередное усиление опасений в отношении переговоров Вашингтона и Пекина, которые пытаются договориться по вопросам торговли.



Уже после закрытия рынка в четверг пресс-секретарь министерства торговли Китая Гао Фэн сообщил, что вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ отправится в США 30-31 января для участия в следующем раунде торговых переговоров с представителями американской стороны.



Гао Фэн заявил в ходе пресс-конференции в четверг, что «продвижение Китая в сфере высоких технологий не является угрозой для мира». «Некоторые страны считают, что китайская технологическая продукция несет в себе угрозу и риски для безопасности. Все эти обвинения косвенные и беспочвенные», - отметил он.



По словам Гао Фэна, развитым странам стоит быть более открытыми для производимого в КНР оборудования вместо того, чтобы выносить обвинения, основываясь на слухах о его небезопасности.



Акции японских банков подорожали в четверг вслед за подъемом этого сектора в США. Бумаги Mitsubishi UFJ выросли в цене на 0,8%, Sumitomo Mitsui - на 1%.

В то же время котировки акций ритейлеров снизились: капитализация Fast Retailing, владельца бренда Uniqlo, опустилась на 2,4%, FamilyMart - на 4%.

Стоимость бумаг Nintendo подскочила на 3,8%.



Акции южнокорейского производителя электроники Samsung подорожали на 1,2%, тайваньской Taiwan Semiconductor - на 1,4%.



Торги на биржах материкового Китая завершились снижением основных индексов.



Негативная динамика зафиксирована на биржевых площадках материкового Китая, где основные индексы к концу сессии в четверг пошли вниз после вчерашних торгов, которые закрылись в нулевой зоне на фоне информации о провале сделки между Лондоном и Брюсселем по Brexit. Об этом свидетельствуют статистические данные на сайтах фондовых бирж в Шанхае и Шэньчжэне.



Индекс Shanghai Composite, отражающий ситуацию на Шанхайской фондовой бирже, к закрытию торгов потерял 0,42% и опустился до отметки 2559,64 пункта. Снизились и котировки по большинству «голубых фишек».



Индекс SSE 50, отражающий торговлю акциями класса «А» 50 крупнейших и наиболее ликвидных на фондовом рынке компаний, снизился к концу торговой сессии на 0,41%.



В «минусе» закрылись торги и в Шэньчжэне. Ключевой индикатор деловой активности на этой торговой площадке Shenzhen Component опустился на 0,93%, до 7470,36 пункта.



Индекс CSI300, отражающий котировки наиболее крупных компаний на обеих площадках, также упал на 0,55%.



На этой неделе основные индексы на биржах материкового Китая несколько раз показывали значительный рост вслед за оптимизмом участников рынка, который был вызван заявлениями правительства Китая о намерении принять необходимые меры для поддержки экономики страны в условиях неблагоприятных прогнозов и вероятности замедления темпов ее роста.



Провал сделки по Brexit, полагают эксперты, несколько охладил торги, и инвесторы заняли выжидательную позицию в условиях сохраняющихся неопределенностей не только по ситуации в Европе, но и в отношении продолжающихся китайско-американских торговых переговоров, очередной раунд которых намечен на конец января.

На некоторое снижение котировок в четверг, считают аналитики, могла повлиять и информация о начале в США расследования в отношении Huawei по подозрению в хищении этой китайской компанией коммерческой информации у американских партнеров.