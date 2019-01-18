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фондовый рынок 18.01.19 Итоги: Мировой фондовый рынок 18.01.19 + Додати

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на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: П'ят 18 січ, 2019 13:53 Итоги: Мировой фондовый рынок 18.01.19 США



Фондовый рынок в США в четверг вырос на фоне надежд на разрешение торгового спора между США и Китаем, что поддержало акции промышленных компаний и улучшило настроение инвесторов.



Wall Street Journal сообщила, что секретарь казначейства Стивен Мнучин обсуждал снятие некоторых или всех тарифов на китайский импорт и предполагал откат тарифов в течение торговых обсуждений, запланированных на 30 января.



Индекс акций промышленных компаний в S&P 500, которые чувствительны к изменениям во внешней торговле, вырос на 1,7%.

Индекс удержал большую часть роста даже при откате акций США от максимума сессии после того, как представитель казначейства заявил, что Мнучин не давал таких рекомендаций.



Ранее промышленные акции выросли, так как выросли акции оборонных подрядчиков, после того, как президент Трамп выдвинул новую стратегию США по противоракетной обороне.



При росте в четверг S&P 500 закрылся выше 50-дневной средней впервые с 3 декабря. S&P 500 в 10,1% от уровня рекордного закрытия 20 сентября, после ралли от 20-месячного минимума, который был установлен в конце 2018 г. на фоне роста опасений замедления мировой экономики.



Также помогло росту в четверг восстановление акций финансовых компаний, их индекс вырос на 0,5% после снижения на 1%. Индекс акций финансовых компаний растет семь сессий подряд.



Согласно данным IBES, аналитики сократили прогноз по росту прибыли компаний из S&P 500 до 14,2 с 20,1 по оценке на 1 октября.



Отношение выросших выпусков к снизившимся на NYSE было 2,45 к 1, на Nasdaq 1,69 к 1.



Объем торговли на биржах США был 7,19 млрд. акций, по сравнению с 8,58 млрд. в среднем за последние 20 торговых дней.



Ранее газета Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что идея полной или частичной отмены пошлин принадлежит главе минфина Стивену Мнучину. Министр, таким образом, рассчитывает добиться прогресса на торговых переговорах и заручиться долгосрочной поддержкой Китая. Против отмены пошлин выступает торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, который опасается, что подобные уступки могут показаться признаком слабости.



Кроме того, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 12 января, уменьшилось на 3 тысячи с показателя предыдущей недели и составило 213 тысяч. Эксперты, напротив, ожидали рост показателя до 219 тысяч.



Меж тем, не порадовали инвесторов отчетность банковского холдинга Morgan Stanley, чья квартальная скорректированная прибыль на акцию, без учета эффекта налоговой реформы в США в конце 2018 года, составила $0,73 против $0,84 годом ранее, оказавшись ниже прогнозов аналитиков, которые ожидали показателя в 0,89 доллара. Бумаги Morgan Stanley потеряли 4,39%.

«На подходе еще столько отчетов, поэтому мы и не видим сегодня на рынке серьезных движений», - отметил старший портфельный менеджмент Globalt Investments Том Мартин.



Промышленный индекс Dow Jones повысился на 0,67% до уровня 24 370,10 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,76%, до 2 635,96 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ закрылся в «плюсе» на 0,71% до 7 084,47 пункта.



Европа



Европейские фондовые индексы в четверг снизились.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,3% после роста на 0,5% в среду.



Банковский сектор был под давлением после того, как в Societe Generale предупредили, что прибыль за IV квартал была снижена из-за трудной ситуации на рынках капитала.

Банк ожидает, что прибыль в IV квартале снизился около 20%, и в 2018 г. на около 10%.



В Великобритании премьер-министр Мэй надеется достичь консенсуса в парламенте, которые может быть основой для переговоров с Брюсселем, после того, как ранее согласованное соглашение по Brexit было отвергнуто парламентом.



Акции автопроизводителей были под давлением из-за сообщений, что президент США Трамп рассматривает введение тарифов на автомобили и компоненты.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,3% после роста на 0,5% в среду.



Британский FTSE 100 понизился по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 0,40% и составил 6 834,92 пункта.



Немецкий DAX просел на 0,12% до 10 918,62 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «минусе» на 0,34% — на отметке 4 794,37 пункта.



Азия



Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в пятницу повышением индексов на фоне ослабления опасений относительно перспектив торгового конфликта между США и Китаем.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,42% - до 2596,01 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,99%, до 1322,14 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 1,2% - до 27090,81 пункта, корейский KOSPI - вырос на 0,82%, до 2124,28 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,5% - до 5879,6 пункта.



Японский Nikkei 225 вырос на 1,29%, до 20666,07 пункта.



Участники торгов в пятницу отыгрывали сообщение в газете Wall Street Journal о том, что высокопоставленные представители американской администрации обсуждают возможность отмены пошлин на китайские товары. По данным издания, идея полной или частичной отмены пошлин принадлежит главе минфина Стивену Мнучину. Эта новость поддержала надежды на скорое разрешение торгового конфликта между США и Китаем.



Азиатские рынки приветствуют новый признак интереса со стороны США к разрешению неопределенности в торговых отношениях с Китаем.



При этом эксперты отметили, что скептицизм может сохраняться, а также может присутствовать обеспокоенность относительно темпов роста китайской экономики перед публикацией статданных на следующей неделе.



В понедельник в Китае будут опубликованы данные по росту ВВП страны в IV квартале 2018 года. По прогнозам аналитиков, экономика Поднебесной выросла в отчетном периоде на 6,4% в годовом исчислении после повышения на 6,5% в предыдущем квартале.



Определенное влияние на настроения инвесторов оказала статистика из Японии, согласно которой годовая инфляция в стране в декабре составила 0,3%, что совпало с прогнозами аналитиков.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС завершили торги в четверг ростом. Индекс Мосбиржи по итогам торгов вырос на 054% - до 2447,64 пункта, РТС вырос на 0,35%, до 1157,06 пункта.



Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18.00 Киева вырос на 0,44%, до 66,27 RUB/USD, курс евро поднялся на 0,26%, до 76,54 RUB/EUR.



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2019 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 1,32% - до $61,32 за баррель.



Бумаги Сбербанка подорожали на 0,83%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,02%. Бумаги «Газпрома» просели в цене на 0,13%, «АЛРОСы» — на 2,28%, Московской биржи — на 0,06%.



К вечеру четверга российский рынок выглядит довольно бледно. На нем по-прежнему нет ярких торговых идей — инвесторы смотрят на Запад, где продолжаются локальные драмы, и ждут катализаторов именно оттуда.

Индекс Мосбиржи продолжает балансировать внутри диапазона 2425-2455 пунктов, бурных покупок нет, но и оснований для распродажи тоже пока не наблюдается. Индекс РТС поднялся в область 1150 пунктов, но для прохода выше нужен драйвер, а его не видно.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг 17 января понизился на 2,32 пункта или на 0,42% до уровня 553,97 пунктов.



Объем торгов за день составил 234,66 млн. грн., акциями наторговали 1,86 млн. грн.



Как сообщалось, в среду 16 января ПФТС-индекс понизился на 1,91 пункта или на 0,34% до уровня 556,29 пунктов.



С начала 2019 года ПФТС-индекс понизился на 5,39 пунктов или на 0,96% с 559,36 пункта.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 244,30 пунктов или на 77,54% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 17 января, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют преимущественно положительную динамику в четверг на фоне ожиданий мер властей Китая по поддержке экономики.



По состоянию на 6.55 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,46% - до 2582,19 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,02%, до 1321,77 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index повышался на 0,37% - до 27000,43 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,25%, до 2111,57 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднимался на 0,26% - до 5850,2 пункта.



Японский Nikkei 225 снижался на 0,03%, до 20436,14 пункта.



В центре внимания рынков остается экономика Китая и ее перспективы в свете торговой войны с США. Как стало известно накануне, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в среду заявил о том, что Китай увеличит инвестиции, в частности, в инфраструктуру, а также увеличит потребление и обеспечит экономический рост в разумных пределах в 2019 году.



Акции растут в цене на фоне ожиданий новых мер властей Китая по поддержке экономики, особенно после того, как премьер в очередной раз сказал о поддержке. Однако для того, чтобы меры показали свою эффективность, требуется время.



Во-вторых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показали единой динамики на торгах в четверг.



Сильные квартальные отчеты американских банков Goldman Sachs и Bank of America поддержали акции азиатских финкомпаний, в то время как информация об уголовном расследовании в отношении китайской Huawei в США ограничила позитивный настрой трейдеров.



Японский индекс Nikkei 225 опустился по итогам торгов на 0,2%, более широкий Topix подскочил на 0,4%, гонконгский Hang Seng уменьшился на 0,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, тайваньский TAIEX поднялся на 0,3%, южнокорейский KOSPI прибавил 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,3%.



Федеральная прокуратура США проводит уголовное расследование в отношении Huawei по подозрению в краже ею коммерческих секретов у американских деловых партнеров, включая оператора мобильной связи T-Mobile US Inc., пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.



Расследование находится на поздней стадии, и в скором времени федеральный прокурор может предъявить обвинения Huawei, отмечают источники.

Эта информация спровоцировало очередное усиление опасений в отношении переговоров Вашингтона и Пекина, которые пытаются договориться по вопросам торговли.



Уже после закрытия рынка в четверг пресс-секретарь министерства торговли Китая Гао Фэн сообщил, что вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ отправится в США 30-31 января для участия в следующем раунде торговых переговоров с представителями американской стороны.



Гао Фэн заявил в ходе пресс-конференции в четверг, что «продвижение Китая в сфере высоких технологий не является угрозой для мира». «Некоторые страны считают, что китайская технологическая продукция несет в себе угрозу и риски для безопасности. Все эти обвинения косвенные и беспочвенные», - отметил он.



По словам Гао Фэна, развитым странам стоит быть более открытыми для производимого в КНР оборудования вместо того, чтобы выносить обвинения, основываясь на слухах о его небезопасности.



Акции японских банков подорожали в четверг вслед за подъемом этого сектора в США. Бумаги Mitsubishi UFJ выросли в цене на 0,8%, Sumitomo Mitsui - на 1%.

В то же время котировки акций ритейлеров снизились: капитализация Fast Retailing, владельца бренда Uniqlo, опустилась на 2,4%, FamilyMart - на 4%.

Стоимость бумаг Nintendo подскочила на 3,8%.



Акции южнокорейского производителя электроники Samsung подорожали на 1,2%, тайваньской Taiwan Semiconductor - на 1,4%.



Торги на биржах материкового Китая завершились снижением основных индексов.



Негативная динамика зафиксирована на биржевых площадках материкового Китая, где основные индексы к концу сессии в четверг пошли вниз после вчерашних торгов, которые закрылись в нулевой зоне на фоне информации о провале сделки между Лондоном и Брюсселем по Brexit. Об этом свидетельствуют статистические данные на сайтах фондовых бирж в Шанхае и Шэньчжэне.



Индекс Shanghai Composite, отражающий ситуацию на Шанхайской фондовой бирже, к закрытию торгов потерял 0,42% и опустился до отметки 2559,64 пункта. Снизились и котировки по большинству «голубых фишек».



Индекс SSE 50, отражающий торговлю акциями класса «А» 50 крупнейших и наиболее ликвидных на фондовом рынке компаний, снизился к концу торговой сессии на 0,41%.



В «минусе» закрылись торги и в Шэньчжэне. Ключевой индикатор деловой активности на этой торговой площадке Shenzhen Component опустился на 0,93%, до 7470,36 пункта.



Индекс CSI300, отражающий котировки наиболее крупных компаний на обеих площадках, также упал на 0,55%.



На этой неделе основные индексы на биржах материкового Китая несколько раз показывали значительный рост вслед за оптимизмом участников рынка, который был вызван заявлениями правительства Китая о намерении принять необходимые меры для поддержки экономики страны в условиях неблагоприятных прогнозов и вероятности замедления темпов ее роста.



Провал сделки по Brexit, полагают эксперты, несколько охладил торги, и инвесторы заняли выжидательную позицию в условиях сохраняющихся неопределенностей не только по ситуации в Европе, но и в отношении продолжающихся китайско-американских торговых переговоров, очередной раунд которых намечен на конец января.

На некоторое снижение котировок в четверг, считают аналитики, могла повлиять и информация о начале в США расследования в отношении Huawei по подозрению в хищении этой китайской компанией коммерческой информации у американских партнеров.



Индекс ПФТС по итогам торгов в четверг просел на 0,42% - до 553,97 пункта.



Торговый оборот на бирже составил 234,66 млн. грн, в том числе акциями 1,86 млн. грн.

В «индексной корзине» просели бумаги Турбоатома (-4,0%) и Донбассэнерго (-0,15%).

Положительную динамику показали акции Центрэнерго (+0,7%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,44%).



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг снизился на 0,53% - до 419,83 пункта при объеме торгов 3,128 млн. злотых (23,46 млн. грн.).

Среди индексных бумаг отсутствовала положительная динамика.



Тройку лидеров снижения составили бумаги агрохолдинга ИМК (-1,44%), «Агротона» (-0,76%) и «Кернела» (-0,51%).



К полудню пятницы,18 января, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют уверенную положительную динамику в пятницу на фоне надежд на скорое разрешение длительного торгового конфликта между США и Китаем.



По состоянию на 06.55 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,79% - до 2579,76 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,28%, до 1312,78 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index повышался на 0,95% - до 27014,1 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,5%, до 2117,6 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднимался на 0,47% - до 5877,6 пункта.



Японский Nikkei 225 рос на 1,28%, до 20664,2 пункта.



В центре внимания рынков в пятницу оказались сообщения в газете Wall Street Journal о том, что высокопоставленные представители американской администрации ведут внутреннюю полемику о возможности отмены пошлин на китайские товары. По данным издания, идея полной или частичной отмены пошлин принадлежит главе минфина Стивену Мнучину. Министр, таким образом, рассчитывает добиться прогресса на торговых переговорах и заручиться долгосрочной поддержкой Китая.



Как и в 2018 году торговые противоречия между США и Китаем остается ключевой темой для рынков в 2019 году. Небольшое отличие состоит в том, что сейчас, судя по некоторым признакам, обе стороны ищут какое-нибудь решение.



Во-вторых, основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в пятницу повышением индексов на фоне ослабления опасений относительно перспектив торгового конфликта между США и Китаем.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,42% - до 2596,01 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,99%, до 1322,14 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 1,2% - до 27090,81 пункта, корейский KOSPI - вырос на 0,82%, до 2124,28 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,5% - до 5879,6 пункта.



Японский Nikkei 225 вырос на 1,29%, до 20666,07 пункта.



Участники торгов в пятницу отыгрывали сообщение в газете Wall Street Journal о том, что высокопоставленные представители американской администрации обсуждают возможность отмены пошлин на китайские товары. По данным издания, идея полной или частичной отмены пошлин принадлежит главе минфина Стивену Мнучину. Эта новость поддержала надежды на скорое разрешение торгового конфликта между США и Китаем.



Азиатские рынки приветствуют новый признак интереса со стороны США к разрешению неопределенности в торговых отношениях с Китаем.



При этом эксперты отметили, что скептицизм может сохраняться, а также может присутствовать обеспокоенность относительно темпов роста китайской экономики перед публикацией статданных на следующей неделе.



В понедельник в Китае будут опубликованы данные по росту ВВП страны в IV квартале 2018 года. По прогнозам аналитиков, экономика Поднебесной выросла в отчетном периоде на 6,4% в годовом исчислении после повышения на 6,5% в предыдущем квартале.



Определенное влияние на настроения инвесторов оказала статистика из Японии, согласно которой годовая инфляция в стране в декабре составила 0,3%, что совпало с прогнозами аналитиков.







В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://deposit.finance.ua/?mpl=co_ad&mp ... ogi_121218 , http://www.metalinfo.ru/ , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , https://finance.ua/credits/all?mpl=co_a ... ogi_121218 , https://finance.ua/cards/all?mpl=co_ad& ... ogi_121218 . Фондовый рынок в США в четверг вырос на фоне надежд на разрешение торгового спора между США и Китаем, что поддержало акции промышленных компаний и улучшило настроение инвесторов.Wall Street Journal сообщила, что секретарь казначейства Стивен Мнучин обсуждал снятие некоторых или всех тарифов на китайский импорт и предполагал откат тарифов в течение торговых обсуждений, запланированных на 30 января.Индекс акций промышленных компаний в S&P 500, которые чувствительны к изменениям во внешней торговле, вырос на 1,7%.Индекс удержал большую часть роста даже при откате акций США от максимума сессии после того, как представитель казначейства заявил, что Мнучин не давал таких рекомендаций.Ранее промышленные акции выросли, так как выросли акции оборонных подрядчиков, после того, как президент Трамп выдвинул новую стратегию США по противоракетной обороне.При росте в четверг S&P 500 закрылся выше 50-дневной средней впервые с 3 декабря. S&P 500 в 10,1% от уровня рекордного закрытия 20 сентября, после ралли от 20-месячного минимума, который был установлен в конце 2018 г. на фоне роста опасений замедления мировой экономики.Также помогло росту в четверг восстановление акций финансовых компаний, их индекс вырос на 0,5% после снижения на 1%. Индекс акций финансовых компаний растет семь сессий подряд.Согласно данным IBES, аналитики сократили прогноз по росту прибыли компаний из S&P 500 до 14,2 с 20,1 по оценке на 1 октября.Отношение выросших выпусков к снизившимся на NYSE было 2,45 к 1, на Nasdaq 1,69 к 1.Объем торговли на биржах США был 7,19 млрд. акций, по сравнению с 8,58 млрд. в среднем за последние 20 торговых дней.Ранее газета Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что идея полной или частичной отмены пошлин принадлежит главе минфина Стивену Мнучину. Министр, таким образом, рассчитывает добиться прогресса на торговых переговорах и заручиться долгосрочной поддержкой Китая. Против отмены пошлин выступает торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, который опасается, что подобные уступки могут показаться признаком слабости.Кроме того, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 12 января, уменьшилось на 3 тысячи с показателя предыдущей недели и составило 213 тысяч. Эксперты, напротив, ожидали рост показателя до 219 тысяч.Меж тем, не порадовали инвесторов отчетность банковского холдинга Morgan Stanley, чья квартальная скорректированная прибыль на акцию, без учета эффекта налоговой реформы в США в конце 2018 года, составила $0,73 против $0,84 годом ранее, оказавшись ниже прогнозов аналитиков, которые ожидали показателя в 0,89 доллара. Бумаги Morgan Stanley потеряли 4,39%.«На подходе еще столько отчетов, поэтому мы и не видим сегодня на рынке серьезных движений», - отметил старший портфельный менеджмент Globalt Investments Том Мартин.Европейские фондовые индексы в четверг снизились.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,3% после роста на 0,5% в среду.Банковский сектор был под давлением после того, как в Societe Generale предупредили, что прибыль за IV квартал была снижена из-за трудной ситуации на рынках капитала.Банк ожидает, что прибыль в IV квартале снизился около 20%, и в 2018 г. на около 10%.В Великобритании премьер-министр Мэй надеется достичь консенсуса в парламенте, которые может быть основой для переговоров с Брюсселем, после того, как ранее согласованное соглашение по Brexit было отвергнуто парламентом.Акции автопроизводителей были под давлением из-за сообщений, что президент США Трамп рассматривает введение тарифов на автомобили и компоненты.Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в пятницу повышением индексов на фоне ослабления опасений относительно перспектив торгового конфликта между США и Китаем.Участники торгов в пятницу отыгрывали сообщение в газете Wall Street Journal о том, что высокопоставленные представители американской администрации обсуждают возможность отмены пошлин на китайские товары. По данным издания, идея полной или частичной отмены пошлин принадлежит главе минфина Стивену Мнучину. Эта новость поддержала надежды на скорое разрешение торгового конфликта между США и Китаем.Азиатские рынки приветствуют новый признак интереса со стороны США к разрешению неопределенности в торговых отношениях с Китаем.При этом эксперты отметили, что скептицизм может сохраняться, а также может присутствовать обеспокоенность относительно темпов роста китайской экономики перед публикацией статданных на следующей неделе.В понедельник в Китае будут опубликованы данные по росту ВВП страны в IV квартале 2018 года. По прогнозам аналитиков, экономика Поднебесной выросла в отчетном периоде на 6,4% в годовом исчислении после повышения на 6,5% в предыдущем квартале.Определенное влияние на настроения инвесторов оказала статистика из Японии, согласно которой годовая инфляция в стране в декабре составила 0,3%, что совпало с прогнозами аналитиков.Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18.00 Киева вырос на 0,44%, до 66,27 RUB/USD, курс евро поднялся на 0,26%, до 76,54 RUB/EUR.Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2019 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 1,32% - до $61,32 за баррель.Бумаги Сбербанка подорожали на 0,83%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,02%. Бумаги «Газпрома» просели в цене на 0,13%, «АЛРОСы» — на 2,28%, Московской биржи — на 0,06%.К вечеру четверга российский рынок выглядит довольно бледно. На нем по-прежнему нет ярких торговых идей — инвесторы смотрят на Запад, где продолжаются локальные драмы, и ждут катализаторов именно оттуда.Индекс Мосбиржи продолжает балансировать внутри диапазона 2425-2455 пунктов, бурных покупок нет, но и оснований для распродажи тоже пока не наблюдается. Индекс РТС поднялся в область 1150 пунктов, но для прохода выше нужен драйвер, а его не видно.Как сообщалось, в среду 16 января ПФТС-индекс понизился на 1,91 пункта или на 0,34% до уровня 556,29 пунктов.С начала 2019 года ПФТС-индекс понизился на 5,39 пунктов или на 0,96% с 559,36 пункта.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 244,30 пунктов или на 77,54% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 17 января, сессия в ПФТС.К полудню пятницы,18 января, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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