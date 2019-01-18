Итоги: Энергетика 18.01.19

Додано: П'ят 18 січ, 2019 13:55

Участники торгов в пятницу с оптимизмом отыгрывают данные ежемесячного доклада ОПЕК, который помог снизить опасения относительно переизбытка предложения сырья. Согласно данным организации, ОПЕК снизила добычу нефти в декабре на 780 тысяч баррелей в сутки к уровню октября, до 31,578 миллиона баррелей в сутки. В частности, добыча нефти в Саудовской Аравии в декабре по сравнению с октябрем снизилась на 84 тысячи баррелей в сутки - до 10,553 миллиона баррелей в сутки.



Несмотря на то, что доклады ОПЕК, вероятно, поддержат настроения рынков, способствующие росту цен на нефть в краткосрочной перспективе, профильные гуру придерживаются осторожных взглядов на более долгосрочную перспективу на фоне ослабления экономики и роста добычи сланцевой нефти в США.



Кроме того, определенное влияние на настроения инвесторов оказывают сообщения в газете Wall Street Journal о том, что высокопоставленные представители американской администрации ведут внутреннюю полемику о возможности отмены пошлин на китайские товары. На этом фоне укрепляются надежды инвесторов на скорое разрешение торгового конфликта между странами.

Неопределенность по решению торгового спора между США и Китаем оказывает давление на настроение в отношении инвестиций и ставит вопросы в отношении благополучия Китая, который является одним из крупнейших импортёров нефти.



Однако около закрытия по фьючерсам на нефть в Нью-Йорке в четверг Wall Street Journal сообщила, что официальные лица США обсуждают снятие тарифов на китайский импорт для того, чтобы дать Пекину стимул для больших уступок в торговом споре. Цены на нефть США умеренно восстановили часть потерь до закрытия и выросли после закрытия.



В среду цены выросли после того, как Администрация энергетической информации США (EIA) сообщила о более значительном, чем ожидалось, снижении запасов нефти в США на неделе, закончившейся 11 января — на 2,7 млн. баррелей. Однако запасы бензина выросли на 7,5 млн. баррелей. Также доклад показал, что объём добычи нефти в США на деле вырос на 200 тыс. баррелей в день до 11,9 млн. баррелей в день.



Данные по объему добычи в США были ключевым и неожиданным медвежьим новостным фоном.



Цены получили некоторую поддержку в четверг после выхода месячного доклада ОПЕК, который показал, что объем добычи стран-членов в декабре снизился, так как группа готовилась к выполнению соглашения с другими странами-экспортёрами по сокращению объема добычи с января. В декабре объем добычи членов ОПЕК снизился на 751 тыс. баррелей в день до 31,6 млн. баррелей.

Саудовская Аравия, де-факто лидер ОПЕК, сократила объем добычи на 468 тыс. баррелей в день до 10,5 млн. баррелей в день — сильнее ожидавшихся.



Мировые цены на нефть растут в пятницу утром на фоне информации ОПЕК о снижении добычи сырья странами организации в декабре.Фьючерсы на нефть в четверг снизились.Фьючерсы на нефть в четверг немного снизились, под давлением недавних данных, показывающих рост объема добычи нефти в США на неделе, но последние новости по возможному ослаблению тарифов США на импорт из Китая помогли смягчить опасения в отношении спроса на энергоносители в Китае.Рынок нефти дрогнул от прогнозов ОПЕК.Цены на нефть возобновили снижение на торгах в четверг на фоне ежемесячного доклада ОПЕК о состоянии рынка, в котором картель, контролирующий треть мировой добычи, снова ухудшил прогнозы.По состоянию на 15.20 Киева в четверг цена мартовских контрактов на Brent в Лондоне упала на 1,9% - до $60,18 за баррель, а в ходе сессии едва не пробила отметку $60, остановившись в 4 центах от нее.Фьючерсы на WTI подешевели на 2,2% - до $51,42 за бочку.Российской «бодяжке» Urals удалось немного затормозить движение вниз: если накануне она продавалась на 13 центов дешевле Brent, то в четверг уже лишь на 3 цента.Подскочив на 20% в начале года, рынок нефти уперся в стену около $60 за баррель Brent.Дальнейший рост по-прежнему сдерживают опасения по поводу увеличения добычи нефти в США, который усиливает дисбаланс спроса и предложения.Данные ОПЕК еще раз подтвердили эти опасения: по итогам 2018 года добыча в странах вне картеля выросла на 2,6 млн. баррелей в сутки, при том что глобальный спрос увеличился лишь на 1,5 млн. баррелей в день.В 2019-м году дисбаланс усугубится: не входящие в ОПЕК страны, прежде всего США, добавят на рынок 2,1 млн. баррелей новых ежедневных поставок, а рост спроса замедлится до 1,3 млн. баррелей в день.Это на 0,7 млн. баррелей меньше, чем ОПЕК качала в декабре (31,5 млн. баррелей в сутки).При этом добыча сократилась радикально - на 751 тысячу баррелей в день, главным образом за счет Саудовской Аравии, которая уменьшила поставки на 451 тысячу баррелей ежедневно.На минувшей неделе добыча нефти в США вышла на новый исторический рекорд - 11,9 млн. баррелей в сутки, - а концу года, по прогнозу Минэнерго, выйдет на 12,2 млн баррелей в день.Если риски замедления мировой экономики реализуются, полагаю, это не позволит ценам на нефть продвинуться значительно выше $60 за баррель. При таком развитии сценария, участники соглашения ОПЕК+ могут быть вынуждены вновь пересмотреть его во второй половине текущего года, латая тришкин кафтан «традиционного» нефтерынка.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: