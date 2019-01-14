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За рік у корупціонерів конфіскували 140 тисяч гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 21 січ, 2019 19:23
Плохо работают... надо больше запросить на борьбу с коррупцией, а то чето дело плохо прет))))))))
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Чет 17 січ, 2019 19:32
p_a_l
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