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Коболєв: якщо ціну на газ
знизять, долар буде по 60

Коболєв: якщо ціну на газ знизять, долар буде по 60
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 11:25

"И не будет никакого снижения цен на газ. Потому что это прямо сейчас нереально, во-первых. А во-вторых, это неправильно. Вот и все”, – добавил он.
Снижение цены - это неправильно! Вообще убило.
Такие как он может еще мочить, что садить всяких Коболевых-Ахметовы-ремонтировать дороги-строить заводы - это не правильно.
Правильно, это только поднимать тарифы, закрывать заводы, обещать покращення - вот это правильно.
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 11:31

Re: Коболєв: якщо ціну на газ знизять, долар буде по 60

  -rx- написав:Установить депутатам з/п - минималку. Лишить всех льгот. И в ВР пойдут только идейные...

Ага ... с идеей как более эффективно лоббировать чьи-то интересы :D
ssnet
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 11:31

  sequence написав: Это капитализЪм, детка - народ с деньгами идет приумножать свои доходы и "защищать инвестиции"

А почему такого не наблюдается в Норвегии, Швейцарии и т.д? Почему там не идут во власть для приумножания? Может там позиция народа другая? Или наши смотрят только на опыт паРаши? А в Канаде как обстоят дела? А в Автралии? Или мы с Венесуэлы берем пример?
Пока народ будет допускать возможность "кормушки" к ней будут "лезть" "свиньи"...
Отправлено с моей тетрадки в клеточку с помощью бумажного самолетика.
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 11:36

  ssnet написав:Ага ... с идеей как более эффективно лоббировать чьи-то интересы :D

При большом желании - эти интересы можно просчитать и наказать, чтобы другим не повадно было. Государственные интересы должны быть выше личных.
А пока мы наблюдаем "а после нас хоть потоп. будем все валить на попередников, даже если это были мы, но мы это не обозначим и отмажемся". И народ "хавает". Где тот Яценюк со свои забором? Сбежал на пару лет тишины и снова лезет во власть. А где та Тимошейничиха? Начудила с газовыми контрактами, а теперь на других все валит и обещает "нирвану". вы только выбирайте ее... Даже откровенная ложь, на которой ее подловили, ее не останавливает и совесть не задевает.
Отправлено с моей тетрадки в клеточку с помощью бумажного самолетика.
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 11:38

Re: Коболєв: якщо ціну на газ знизять, долар буде по 60

  sequence написав:еще хотелось бы прояснить, верна ли логика в обратную сторону? Если газ будет "паписсят", то бакс - по 5? или па 8?

Буде, якщо пересічні відригнуть все, що зжерли і купили на кредитні гроші з-за бугра. :)
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 11:41

  -rx- написав:..
А почему такого не наблюдается в Норвегии, Швейцарии и т.д? Почему там не идут во власть для приумножания? Может там позиция народа другая? Или наши смотрят только на опыт паРаши? А в Канаде как обстоят дела? А в Автралии? Или мы с Венесуэлы берем пример?
Пока народ будет допускать возможность "кормушки" к ней будут "лезть" "свиньи"...

Всюду дела обстоят одинаково, в разной степени, но одинаково - финансово-промышленные группы контролируют власть. Почему вы мне в пример, скажем США или Англию не привели? Или Германию? Или Японию? Или англосаксы с немцами берут пример у русских с украинцами? :))) Англосаксы, по легенде - самые правильные демократии? Или не демократии? Или не самые?
Методы только отличаются и культура. Мне, например, методы Китая нравятся - показательные расстрелы проворовавшихся... Другим не очень
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 11:46

Re: Коболєв: якщо ціну на газ знизять, долар буде по 60

  -rx- написав:Установить депутатам з/п - минималку. Лишить всех льгот. И в ВР пойдут только идейные...

Они и так "идейные", а с таким подходом туда даже теоретически никто кроме как тырить даже не задумается идти
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 11:46

  sequence написав:Почему вы мне в пример, скажем США или Англию не привели? Или Германию? Или Японию?

Правды ради отмечу, привел то, с чем немного знаком. Структуру власти Англии и Германии и Японии - я не знаю. США - известна своими "экономическими убийцами" и "лоббированием интересов влиятельных семей" - на данную роль не подходит (Вот из свежих неплохой фильм про США: "Власть" (2019) https://kinobro.me/11842-vlast-2019.html).
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 12:00

  sequence написав:еще хотелось бы прояснить, верна ли логика в обратную сторону? Если газ будет "паписсят", то бакс - по 5? или па 8?

По логике коболевых и пр. газ должен быть по 50 и доллар по 60.
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 12:00

Зниження ціни на газ, знизить ціни на бензин/дп + знизить ціни на опалення + знизить ціни на хліб і інші продукти + купівельна спроможність покращиться + легше стане підприємствам + більше товарів більше податків і оборотів грошей в країні.
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