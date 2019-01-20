Коболєв: якщо ціну на газ знизять, долар буде по 60
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"И не будет никакого снижения цен на газ. Потому что это прямо сейчас нереально, во-первых. А во-вторых, это неправильно. Вот и все”, – добавил он. Снижение цены - это неправильно! Вообще убило. Такие как он может еще мочить, что садить всяких Коболевых-Ахметовы-ремонтировать дороги-строить заводы - это не правильно. Правильно, это только поднимать тарифы, закрывать заводы, обещать покращення - вот это правильно.
sequence написав: Это капитализЪм, детка - народ с деньгами идет приумножать свои доходы и "защищать инвестиции"
А почему такого не наблюдается в Норвегии, Швейцарии и т.д? Почему там не идут во власть для приумножания? Может там позиция народа другая? Или наши смотрят только на опыт паРаши? А в Канаде как обстоят дела? А в Автралии? Или мы с Венесуэлы берем пример? Пока народ будет допускать возможность "кормушки" к ней будут "лезть" "свиньи"...
Отправлено с моей тетрадки в клеточку с помощью бумажного самолетика.
ssnet написав:Ага ... с идеей как более эффективно лоббировать чьи-то интересы
При большом желании - эти интересы можно просчитать и наказать, чтобы другим не повадно было. Государственные интересы должны быть выше личных. А пока мы наблюдаем "а после нас хоть потоп. будем все валить на попередников, даже если это были мы, но мы это не обозначим и отмажемся". И народ "хавает". Где тот Яценюк со свои забором? Сбежал на пару лет тишины и снова лезет во власть. А где та Тимошейничиха? Начудила с газовыми контрактами, а теперь на других все валит и обещает "нирвану". вы только выбирайте ее... Даже откровенная ложь, на которой ее подловили, ее не останавливает и совесть не задевает.
Отправлено с моей тетрадки в клеточку с помощью бумажного самолетика.
-rx- написав:.. А почему такого не наблюдается в Норвегии, Швейцарии и т.д? Почему там не идут во власть для приумножания? Может там позиция народа другая? Или наши смотрят только на опыт паРаши? А в Канаде как обстоят дела? А в Автралии? Или мы с Венесуэлы берем пример? Пока народ будет допускать возможность "кормушки" к ней будут "лезть" "свиньи"...
Всюду дела обстоят одинаково, в разной степени, но одинаково - финансово-промышленные группы контролируют власть. Почему вы мне в пример, скажем США или Англию не привели? Или Германию? Или Японию? Или англосаксы с немцами берут пример у русских с украинцами? )) Англосаксы, по легенде - самые правильные демократии? Или не демократии? Или не самые? Методы только отличаются и культура. Мне, например, методы Китая нравятся - показательные расстрелы проворовавшихся... Другим не очень
sequence написав:Почему вы мне в пример, скажем США или Англию не привели? Или Германию? Или Японию?
Правды ради отмечу, привел то, с чем немного знаком. Структуру власти Англии и Германии и Японии - я не знаю. США - известна своими "экономическими убийцами" и "лоббированием интересов влиятельных семей" - на данную роль не подходит (Вот из свежих неплохой фильм про США: "Власть" (2019) https://kinobro.me/11842-vlast-2019.html).
Отправлено с моей тетрадки в клеточку с помощью бумажного самолетика.
Зниження ціни на газ, знизить ціни на бензин/дп + знизить ціни на опалення + знизить ціни на хліб і інші продукти + купівельна спроможність покращиться + легше стане підприємствам + більше товарів більше податків і оборотів грошей в країні.