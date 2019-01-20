Коболєв: якщо ціну на газ знизять, долар буде по 60

Додано: Пон 21 січ, 2019 11:36

ssnet написав: Ага ... с идеей как более эффективно лоббировать чьи-то интересы Ага ... с идеей как более эффективно лоббировать чьи-то интересы

При большом желании - эти интересы можно просчитать и наказать, чтобы другим не повадно было. Государственные интересы должны быть выше личных.А пока мы наблюдаем "а после нас хоть потоп. будем все валить на попередников, даже если это были мы, но мы это не обозначим и отмажемся". И народ "хавает". Где тот Яценюк со свои забором? Сбежал на пару лет тишины и снова лезет во власть. А где та Тимошейничиха? Начудила с газовыми контрактами, а теперь на других все валит и обещает "нирвану". вы только выбирайте ее... Даже откровенная ложь, на которой ее подловили, ее не останавливает и совесть не задевает.