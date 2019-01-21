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на тему Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк

Додано: Пон 21 січ, 2019 13:20 Итоги: Валюта 21.01.19



По состоянию на 07.35 цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 1,75 доллара, или на 0,14% - до $1280,85 за унцию.



Цена мартовского фьючерса на серебро опускалась на 0,46% - до $15,328 за унцию.



Спрос на безрисковые активы, к которым традиционно относится золото, снижается в понедельник утром, о чем свидетельствует рост на биржах Азии. Рынки отыгрывают неоднозначные данные по ВВП Китая за прошлый год. По официальным данным, рост ВВП КНР в 2018 году замедлился до 6,6% с 6,8% в 2017 году.



Показатель стал худшим за последние 28 лет, но все же превысил официальный прогноз в 6,5%.



В то же время определенную поддержку котировкам золота оказывает дешевеющий доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускается на 0,05%, до 96,29 пункта. Динамика американской валюты обусловлена ожиданием паузы в повышении базовой ставки ФРС США в текущем году.



Курс доллара снижается в понедельник утром в ожидании паузы в повышении базовой ставки ФРС США в текущем году из-за замедления роста мировой экономики.



По состоянию на 07.50 Киева курс евро к доллару рос до $1,1378 за евро с уровня предыдущего закрытия в $1,1361 за евро.



Курс доллара к иене опускался до ¥109,56 за доллар с уровня прошлого закрытия в ¥109,76 за доллар.



Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,07%, до 96,27 пункта.



Ближайшее заседание ФРС США состоится 29-30 января. Инвесторы традиционно ждут сигналов о дальнейших планах регулятора. При этом они предполагают на основании последних заявлений ФРС, что регулятор может приостановить ужесточение кредитно-денежной политики в текущем году. В 2018 году ФРС повышала ставку четыре раза, однако в протоколе декабрьского заседания признала растущие риски для дальнейшего повышения базовой ставки и снизила прогноз по количеству повышений на 2019 год с трех до двух.



Инвесторы в понедельник также отыгрывают неоднозначную статистику по ВВП Китая за прошлый год. По официальным данным, темпы роста ВВП КНР в 2018 году составили 6,6% против 6,8% в 2017 году. Это худший показатель за последние 28 лет, однако он все же оказался лучше официального прогноза в 6,5%.



Россия



Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 21 января понизился на 11,29 коп. и составил 66,3309 RUB/USD.



Украина



Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в четверг относительно доллара на 2,51 коп., на торгах пятницы укрепился на 5,28 коп., оказавшись на уровне 27,9808 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 18-го, справочный промежуточный курс доллара, потеряв 5,57 коп., составил 27,9808 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 16 января с уровней предыдущего закрытия 28,000/28,025 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.04, выйдя в реальную сферу, СКВ на межбанке понизилась в цене к 27,98/28,02 UAH/USD на локальных продажах бизнеса, у которого наблюдается пик фискальных платежей в Казну. После периода относительной курсовой стабильности пара доллар-гривня около 10.40 Киева возобновила нисходящий тренд, оказавшись на отметке 27,97/28,00, а спустя 17 минут, на цифре 27,96/27,99 UAH/USD. Пробитие ценами СКВ вниз отметки 28,00 UAH/USD привлекло внимание НБУ, появившегося на рынке с гривневыми интервенциями, еще до 11.15 Киева успевшего выкупить с платформы Matching до $10,0 млн. избыточной долларовой ликвидности по 27,99 UAH/USD.



Вмешательство регулятора было своевременным – на пике бюджетного периода, требовавшего значительных гривневых сумм, на рынке наблюдалась нехватка нацвалюты. Отчасти в этом была «вина» самого НБУ, накануне «связавшего» 15,686 млрд. грн. своими депозитными сертификатами. На проблемы с гривневым ресурсом указывало снижение остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 54 648,5 млн. грн. к отметке 53 504,7 млн. грн.



Появление на рынке НБУ «заморозило» коррекцию безналичного «американца». цена которого по состоянию на 11.54 Киева консолидировалась на уровне 27,97/27,99-28,00 UAH/USD.



Впрочем, судя по всему, регулятор вскоре покинул рынок, о чем дало понять незначительное (к 27,97/27,99 UAH/USD) снижение долларовых цен по состоянию на 12.22 Киева.

На обеденный перерыв валютный межбанк при этих же котировках «американца», которые оставались действующими до 13.35 Киева.

Вероятно, с этого часа возобновились покупки «лишней» СКВ с платформы Matching регулятором, и курс доллара приподнялся к 27,975/28,000 UAH/USD. С 14.25 НБУ снова покинул рынок, оставив его припозднившимся продавцам валюты, которые своими оферами поэтапно уронили курс СКВ до 27,940/27,965 UAH/USD по состоянию на 15.30 Киева.



С этого часа пара доллар-гривня на опустевшем межбанке замерла на отметке 27,940/27,965 UAH/USD UAH/USD, не покидая ее, по сути, до самого завершения сессии.



В районе цифры 27,940/27,965 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка 18 января.



Большинство сделок на межбанке в пятницу, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,9808 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 1,06% с 27,6883 UAH/USD до 27,9808 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2018 год курс гривны на межбанке укрепился на 1,35% с 28,0672 UAH/USD до 27,6883 UAH/USD.



На Depo рынке 18 января гривня overnight котировалась банками по 16,00/17,00 годовых (с 12.12 Киева – 16,00/17,50 годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 18 января, сменив «бычий» тренд на «медвежий»

потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, нынче пик фискальных платежей, требующий изрядных объемов гривни, которой на рынке явно было недостаточно, заставляя бизнес расставаться с долларами на межбанке.



Во-вторых, на выросшее предложение СКВ не нашлось достаточного количества покупателей, исключая казенные банки и регулятора. У импортеров не пришло время закрывать этапы внешнеторговых контрактов, а у нерезидентов не наступил очередной сезон репатриации дивидендов.



В-третьих, наряду с бюджетным периодом, у отечественного бизнеса выросла потребность в гривне на текущие расходы.



В-четвертых, коррекция безналичного «американца» была поддержана сдержанным нисходящим трендом на рынке наличного доллара.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 18 января выросли, имея для этого следующие основания.



Во-первых, рынок безналичной пары доллар-гривня стал «медвежьим», что, как известно, способствует росту ликвидности.



Во-вторых, в пятницу пик фискальных платежей, поэтому бизнес активно продавал СКВ ради дефицитной гривни.



В-третьих, 21 января США отмечает День Мартина Лютера Кинга, обрекая наш межбанк на торги безналичным «американцев» в непопулярном у нас режиме валютирования «завтра». Поэтому игроки старались по возможности реализовать свои валютные проекты 18-го, не откладывая их на понедельник.



В-четвертых, если накануне торги межбанка прошли без «вмешательства» НБУ, нынче он своими гривневыми интервенциями добавил толику ликвидности.



Рынок наличных до обеда следовал в кильватере курсовой динамики своего безналичного «родственника», довольно сдержанно снижаясь в цене по парам доллар-гривня и евро-гривня.

После обеда на «спартанский» (в контексте наличия гривневого инструмента, монетарный агрегат М0 или наличные вне банка) «пролился» гривневый дождик, дав повод клиентам и самим дилерам «налички» предфинишный незначительный отскок курса доллара в рамках «пятничного синдрома».



Пути наличного и безналичного доллара после обеда разошлись посредством календаря и появления «свежей» наличной гривни.



Подавляющее большинство рынков системных центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Одесса и Крыжополь) констатировали сохранение итогового равновесия покупок и продаж, которое в значительной степени способствовало сохранению оборотов на приличном уровне, как минимум повторивших показатели предыдущей сессии. Валютчики Днепра, Харькова, Одессы и Запорожья похвалились прогрессом на этом поприще. Причем росту итоговой ликвидности на рынке Запорожья не помешал сложившийся в результате появления на местном рынке порции гривневой ликвидности, перекос в сторону спроса на доллар.



Итак, к вечеру пятницы наличный «неформальный» рынок продемонстрировал отскок от полуденных локальных минимумов. Заметим, что наличный рынок проигнорировал послеобеденное довольно динамичное снижение безналичной пары доллар-гривня на межбанке, сосредоточившись на гривневой ликвидности и грядущих выходных.



В течение пятницы позиция «спрос» наличного «неформального» доллара либо потеряла 6,0 коп. (Киев), либо не изменилась (Одесса, Днепр, Крыжополь), либо выросла на 1,0-5,0 коп. (Харьков, Запорожье). Офера либо потеряли 2,0-8,0 коп. (Днепр, Харьков, Киев), либо выросли на 5,0 коп. (Запорожье), либо не изменились (Одесса, Крыжополь).



По сравнению с закрытием четверга биды наличного «неформального» «американца» понизились на 1,0-6,0 коп., позиция «предложение» потеряла 1,0-7,0 коп.



В контексте выходного дня в США 21 января говорить на тему объективности «прогноза» от «неформального» наличного рынка на ближайшую сессию валютного межбанка не имеет смысла. У торгов «завтрашним» безналичным долларом свои сюжеты.



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 18 января в общих чертах отражает картину пятницы на украинском рынке наличных.



На рынке Днепра мы и сосредоточимся. Итак, по порядку.



Торги 18 января в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 27,93/28,00 UAH/USD, евро – 31,80/32,00 UAH/EUR, рубль – 0,410/0,418 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги пятницы в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты, сопровождаясь низкой ликвидностью.



До полудня из-за отсутствия покупателей доллара, а также его текущей коррекции на торгах валютного межбанка на наличном рынке Днепра наблюдалось незначительное преобладание клиентского «приноса», вынуждая здешних дилеров снижать действующие цены. Этого также требовали мероприятия по выравниванию рынка в баланс спроса и предложения.



Около 12.03 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня понизились, отреагировав на более активные офера валюты клиентами и настроения на межбанке: 27,92/27,98 UAH/USD, евро – 31,85/32,00 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность осталась на невысоком уровне, сопровождаясь равновесием покупок и продаж.



После обеда на местном рынке наличный доллар и евро сменили нисходящий тренд на рост из-за появившейся в городе гривни. Кроме того, думается. сработал «пятничный синдром», предполагавший вхождение значительной части клиентов и дилеров рынка накануне выходных в «старый надежный» доллар.



Меж тем баланс сохранился до самого завершения торгов, способствуя определенному прогрессу на участке ликвидности. Обороты, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы Днепра «твердую четверку», улучшили показатели предыдущей сессии.



В течение 18 января биды наличного «неформального» розничного доллара в Днепре не изменились, офера потеряли 2,0 коп.



По сравнению с закрытием четверга биды наличного розничного и мелкооптового «неформального» доллара в Днепре понизились на 4,0 коп., офера потеряли 3,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровского «неформального» рынка наличных уместны и для оптового сегмента, долларовые торги пятницы в котором завершились уровнями 27,93/28,00 UAH/USD.



Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию 18-го в условиях равновесия покупок и продаж валюты, которое из-за нежелания клиентов покупать СКВ, нуждались в ценовой поддержке. Дисконтирование цен требовалось также из-за коррекции курса безналичного «американца» на межбанке и в рамках мероприятий по выравниванию рынка.



В результате к полудню в оптовом сегменте наличного рынка Днепра действовали цены: 27,92/27,98 UAH/USD, евро – 31,85/32,00 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB.

По состоянию на 12.12 Киева в городе ликвидность осталась на невысоком уровне, сопровождаясь равновесием покупок и продаж.



После обеда на местном рынке наличных оптовый доллар сменил тренд, инициировав рост на появившейся в городе толике «свежей» гривни, вызвавшей клиентские покупки, катализированные так называемым «пятничным синдромом» (значительная часть клиентов наличного рынка и, собственно, сами дилеры предпочитают проводить субботу и воскресенье, пребывая в «старом надежном» долларе).

Активизация покупок СКВ заставила оптовиков поднимать действующие цены. Этого также требовали мероприятия по балансировке рынка.



В результате баланс спроса и предложения оптовикам удалось сберечь до самого финиша сессии. Последнее в немалой степени способствовало росту ликвидности.



Обороты, заслужив от оптовиком Днепра «четверку с минусом», немного улучшили показатели предыдущей сессии.



На протяжении 18 января биды наличного «неформального» оптового доллара в Днепре не изменились, офера потеряли 2,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием 17 января позиция «спрос» наличного оптового «неформального» доллара в Днепре понизилась на 4,0 коп., офера стали ниже на 3,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 18 января уровнями 31,80/32,00 UAH/EUR, констатировав в течение пятницы пятикопеечное снижение бидов на фоне стабильности оферов.



По сравнению с закрытием четверга биды оптового наличного евро в Днепре упали на 10,0 коп., позиция «предложение» потеряла 8,0 коп.



Как и прежде, дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов в течение 18-го большую часть внимания уделяли более ликвидной и популярной в Украине паре доллар-гривня, ревизуя ее цену в соответствии с наблюдавшимся в первой половины пятницы «медвежьими» настроением клиентов, формируемого динамикой гривневой ликвидности и нисходящим трендом на рынке «зеленого» безнала.



Дилеров больше заботило состояние дел в паре доллар-гривня, чем в наличном евро. Последний, со слов валютчиков Днепра, 18-го почти не интересовал клиентов.



Так что вышеприведенная сводка в значительной степени является индикативной. Не освобождая нас от более-менее подробного анализа этого сектора валютного рынка.



Поэтому нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в пятницу (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с $1,1390 к $1,1366 потеряв в течение этого промежутка времени скромные 24 пункта.



Полагаю, наши дилеры, немного понизив в течение в течение пятницы более значимые биды наличного евро, учли эту «зарубежную» потерю пары евро-доллар.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 18 января на азиатской сессии форекса с уровня $1,1390, пара евро-доллар неспешно поднималась, оказавшись к 03.00 Киева на уровне $1,1395, который не покидала до 07.00, вернувшись около 08.00 Киева на цифру $1,1390.



Европейская сессия рынка forex стартовала около 09.30 с цифры $1,1395 и последовавшим с 10.00 ралли пары, сумевшее «вознести» пару к $1,1408 по состоянию на 14.00 Киева. Район отметки $1.1407 пара не покидала до 15.00 Киева, инициировав с этого часа динамичную коррекцию, уронившую евро около 17.30 Киева в диапазон $1,1353-1,1367, который пара евро-доллар не покидала до 20.50 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся позже. А нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно и убедительно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Курс доллара США растет к большинству мировых валют в ходе торгов в пятницу, поднимаясь четвертую сессию подряд, чего не наблюдалось с октября.



Евро торгуется в 15.05 Киева в районе $1,1405 против $1,1390 на закрытие прошлой сессии.



Стоимость единой европейской валюты находится к указанному времени в районе ¥124,77 по сравнению со ¥124,44 в предыдущий рабочий день.



Курс доллара составляет ¥109,40 против ¥109,26 в четверг.



Индекс WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, увеличился на 0,04%.



Инвесторы позитивно отреагировали на заявления зампредседателя Федеральной резервной системы Рэндала Куорлза о том, что американская экономика находится в очень хорошем состоянии. Он указал на то, что в декабре увеличение числа рабочих мест в стране составило 312 тыс., и это очень значительный подъем.

Декабрьские темпы роста количества рабочих мест были максимальными за последние 10 месяцев, аналитики в среднем ожидали повышения всего на 184 тыс.



По словам Р.Куорлза, признаки ослабления экономики наблюдаются в Китае и Европе, но возможно, это временное явление. По его словам, основной сценарий развития ситуации в экономике США по-прежнему очень сильный.



Тем временем фунт стерлингов дешевеет после значительного роста в предыдущие две сессии. Эксперты полагают, что это связано с тем, что инвесторы начали фиксировать прибыль.



Британская валюта торгуется около $1,2942 против $1,2986 днем ранее и €1,1347 по сравнению с €1,1402 в четверг. Фунт вырос к доллару на 1,1% на этой неделе, подъем за последние пять недель составляет более 3%.



Намедни европейская инфляция немного порадовала в месячном исчислении, но данный позитив скорее всего связан с новогодними праздниками и дешевизной самого евро.

В целом, общая картина остается прежней, экономика еврозоны замедляется быстрее, чем США.

Где достаточно сильный рынок труда не может не радовать, как минимум, в краткосрочной перспективе.



К этому стоит добавить, что уже начались на рынке разговоры о том, что совсем скоро Президент США Дональд Трамп возьмется за Европу. А пошлины на автомобили будут основным рычагом давления не лидеров ЕС.



Рынок ждал выступление главы ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса, третьего человека в FOMC ФРС.



Из самых волатильных индикаторов конца недели будут публикации ожиданий и настроений потребителей от университета Мичигана. Это опережающий индикатор и на фоне растущих фондовых индексов США, можно ожидать их роста на оптимизме. Также немаловажным будет и объем промышленного производства за декабрь. К концу торговой пятидневки мы решили рассмотреть дневной график главной пары. Четко виден умеренно «бычий» среднесрочный тренд с финиша декабря внутри долгосрочного нисходящего тренда.



Котировки пары евро-доллар приближались к кульминации и именно 18-го, как и предполагалось, после 15.20 Киева состоялась фиксация прибыли в основной валютой паре, уронившая ее заметно ниже $1,1400.



Если негатив из Европы усилится, а в США напротив улучшатся настроения (в идеале Трамп подпишет федеральный бюджет), пробой локальной поддержки с последующим походом вниз будет более логичен.



У «модного» нынче фунта стерлингов неделя выдалась очень волатильной и насыщенной. Начало недели отличилось отклонением британским парламентом сделки по Brexit, за ним последовал очередной вотум недоверия своему премьер-министру Терезе Мэй. Мэй мужественно отстояла голосование, уже второй раз. А теперь неясно, каким же будет выход Великой Британии из ЕС 29 марта?



Премьер снова пытается разговаривать с парламентариями Лондона, в надежде найти консенсус. Следующее голосование пройдет 29 января.



Если посмотреть на дневной график пары фунт-доллар, на нем слишком явно рисуется бычье настроение в паре, очень даже слишком.



Нас особенно настораживает «свеча» от 15 января с длинными тенями и очень коротким телом самой свечи. Такие «свечи» обычно сигнализируют о том, что очень крупный участник рынка набрал позицию с большими объемами. Поэтому не помешает известная аккуратность при открытии бай-ордеров по фунтовым парам в принципе, поскольку это может быть «бычьей ловушкой».



Даже в таком напряжении не стоит игнорировать экономические новости. Около полудня вышли данные о розничных продажа в Великобритании.



Консенсус-прогноз подразумевает рост базового индикатора в годовом исчислении, но падение в декабре в месячном исчислении. Объемы должны остаться прежними в годовом и сократиться в месячном исчислении. Как мы уже знаем, розничные продажи показывают участникам рынка насколько много население тратит денег внутри страны. Рост свидетельствует о оптимистическом настроении потребителей, которые не боятся тратить свои деньги. Напротив, уменьшение индикатора говорит нам, что потребитель больше склонен экономить средства.



Как оказалось, розничные продажи в Великобритании в декабре упали на 0,9% м/м, показал отчет Национального бюро статистики. Ноябрьский рост был основан на распродажах в «Черную пятницу», которыми воспользовались потребители. Импульс роста экономики Великобритании снижается в IV квартале 2018 года на фоне неясных будущих связей Великобритании и ЕС.



Меж тем пара евро-доллар продолжает торговаться под отметкой $1,14. Утром в четверг новый минимум был показан на отметке $1,1370, затем пара еще раз вернулась к $1,1407 снизу. Таким образом, от максимума 10 января на отметке $1,1570 пара снижалась уже на 2 фигуры.



Впрочем, в последние сутки падение замедлилось. При этом фактически до конца месяца каких-то важных событий уже не будет, а 30-ого января пройдет заседание ФРС.



По итогам этого заседания не запланировано публикации прогнозных материалов (не будет «точечного графика» с прогнозами по ставкам), но намечено выступление глава ФРС Джерома Пауэлла.



В этом году после каждого заседания будет выступать глава ФРС.



Из данных можно упомянуть публикацию промышленного производства США за декабрь в пятницу, а вот розничные продажи США пока даже непонятно когда будут опубликованы из-за временного прекращения финансирования правительства. В общем, острые события, связанные с Brexit, уже прошли (в четверг вечером правительство Терезы Мэй выдержало вотум о доверии правительству), и сейчас на рынке наступает период информационного затишья. Как правило, именно в такие периоды и происходят самые сильные движения.



Если у пары евро-доллар и есть шанс вырваться из многомесячной консолидации, то это должно произойти в ближайшие две недели, до заседания ФРС 30 января.



Мы ждем, что такой выход из консолидации состоится, и он реализуется в виде прорыва отметки $1,12 вниз. Причем само снижение скорее будет в этом случае выглядеть как некий парадокс, поскольку в последние недели ФРС действительно резко смягчила риторику, фактически частично отказавшись даже от тех двух повышений ставки в 2019 году, которые были спрогнозированы в «точечном графике» по результатам заседания FOMC ФРС в декабре.



Поэтому по идее доллар должен ослабляться в ожидании заседания ФРС 30 января. Однако крупные трендовые движения, как мы неоднократно подчеркивали, происходят именно в моменты, когда никто не ждет их начала.



В этом контексте, если открыть недельный график пары евро-доллар, можно легко убедиться, что эта пара является трендовой. Движения в 20-30 фигур за год-полтора являются рутиной для пары евро-доллар.



Поэтому даже если пара упадет в I-ом квартале этого года до отметки $1,05, в этом не будет ничего необычного с «исторической» точки зрения, это будет лишь снижением на 20 фигур от максимума, показанного в феврале 2017 года в районе отметки $1,25. Но пока о столь низких уровнях как $1,05 говорить преждевременно, вначале надо набраться терпения, и дождаться пробоя вниз цифры $1,12.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги пятницы уровнями 31,80/32,00 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневную пятикопеечную потерю бидов на фоне стабильности оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение пятницы ни по спросу, ни по предложению.



Торги рублем 18 января в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,410/0,418 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием четверга биды и офера оптового рубля на наличном рынке Днепра не претерпели изменений.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 18 января, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Подводя итог вышеизложенному, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформального» рынка наличных Днепра в пятницу, заслужив «четверку с минусом», немного улучшила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру пятницу пытались работать по упавшему на 10,0 коп. с закрытия четверга спросу и потерявшему 8,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 18 января по спросу и по предложению не изменились.



Дефицит нацвалюты, особенно значимый в бюджетный период, на пятничном рынке «зеленого» безнала в Украине предопределил исход сессии 18 января, констатировавшей, несмотря на «вмешательство» регулятора, проводившего уже с самого утра гривневые интервенции с платформы Matching, укрепление нацвалюты.



Наличный доллар достаточно сдержанной коррекцией «поддержал» снижение цен своего безналичного «родственника».



Сенсации не состоялось, и, судя по всему, скучная сессия 21-го также будет бедна сюрпризами. Как по причине торговли безналичным долларом в непопулярном у нас режиме валютирования «завтра» (tom) из-за выходного дня в Америке, так и по истечению остроты бюджетного периода.



Во вторник, также на межбанковском валютном рынке будет «скучновато», а вот 23-го двойная порция экспортной выручки по причине длинных выходных в США, может оживить сессию, призвав на межбанка регулятора с «долларовым пылесосом».



Торги валютного межбанка в секторе доллара в понедельник стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,92/27,96 UAH/USD tom виртуально, без сделок.



Поскольку 21 января США отмечают День Мартина Лютера Кинга, финансовые институты в стране не работают, обрекая наш валютный межбанк на торговлю долларом в непопулярном в Украине режиме валютирования «завтра» или tom.



Выйдя в реальную сферу около 10.03, котировки доллара, как и предполагалось, подтвердили низколиквидное состояние рынка «завтрашнего» доллара, ограничившись расширением спреда до 27,92/27,97 UAH/USD tom на фоне относительного равновесия единичных покупок и продаж «американца».



Спустя 4 минуты, на 10.08, спред котировок безналичного доллара стал еще шире: 27,91/27,98 UAH/USD tom.

Не успели толком начаться торги «зеленым» безналом, как стало известно, что гривневая ликвидность, возобновив восходящий тренд, продемонстрировала признаки своего расширения. На это указывало повышение с уровня 53 504,7 млн. грн. к отметке 56 266,0 млн. грн. объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.



Положительная динамика гривневой ликвидности, которая, по всей видимости, отражает завершение бюджетного периода, дает шанс возвращению на рынок «зеленого» безнала «быков».



Меж тем, около 10.38 котировки «завтрашнего» «американца» сузили спред к отметке 27,93/27,96 UAH/USD tom, сопровождаясь относительным равновесием покупок и продаж.



Около 11.12 Киева котировки безналичного доллара немного понизились, консолидировавшись на цифре 27,92/27,95 UAH/USD tom. «На вялом рынке «завтрашнего» «американца» дефицит покупателей»,- констатировал наш консультант.



Дополуденное медленное снижение курса безналичного доллара на валютном межбанке сопровождались признаками стабильности на рынке гривневого ресурса с точки зрения рынка Depo: ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не тронулись с уровня 16,00/17,00% годовых.



Эта застывшая динамика показателя противоречит заметному росту остатков в нацвалюте на коррсчетах регулятора.



К 11.52 котировки безналичного доллара, сохранив «ползучий» нисходящий тренд, оказались на отметке 27,92/27,93 UAH/USD tom. Заметным сжатием спреда безналичный «завтрашний» «американец» обязан текущему равновесию спроса и предложения.



Вскоре стал известен справочный курс доллара, который составил 27,9495 UAH/USD tom, потеряв 3,13 коп.



По состоянию на 12.30 котировки безналичного доллара, удерживаемые низколиквидным равновесием покупок и продаж, не покинули отметку 27,92/27,93 UAH/USD tom.



На 13.09 котировки безналичного «американца» консолидировались на отметке 27,92/27,93 UAH/USD tom.



Около 13.10 цены доллара на межбанке не покинули эту цифру, а в указанное время участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 21 января с уровней: доллар – 27,75/28,15 UAH/USD, евро – 31,40/32,10 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,424 UAH/RUB.



По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению не претерпел изменений.



Евро по сравнению с 18 января по спроса упал на 5,0 коп., потеряв 10,0 коп. по предложению.



Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 18 января по спросу и по предложению не претерпел изменений.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник понизилось до отметки $1,1365, повысившись до $1,1383 на закрытии азиатской сессии форекса и снова откатившись до $1,1381 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 21 января показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,90/27,97 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос понизился на 3,0 коп., офера потеряли 5,0 коп.), евро – 31,85/32,00 UAH/EUR (по сравнению с открытием 18 января спрос понизился на 10,0 коп., офера упали на столько же), рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 21 января в розничном сегменте наличного рынка Днепра наблюдалось низколиквидное равновесие покупок и продаж.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,90/27,97 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос понизился на 3,0 коп., офера потеряли 5,0 коп.), евро – 31,85/32,00 UAH/EUR (по сравнению с открытием 18 января спрос понизился на 10,0 коп., офера упали на столько же), рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 21 января в оптовом сегменте рынка Днепра редкие реальные оптовые сделки шли в балансе спроса и предложения.



На 12.07 столичные валютчики-оптовики «неформалы» констатировали некоторое снижение действующих цен в паре доллар-гривня и стабильность пары евро-гривня: доллар - 27,90/27,93 UAH/USD, евро – 31,70/31,90 UAH/EUR. На моменте в столице относительное равновесие спроса и оферов.



По состоянию на 11.57 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении на местном рынке преобладания клиентского «приноса» в розничных объемах, сопровождавшегося стабильностью действующих цен (27,90/27,98 UAH/USD, евро – 31,70/31,90 UAH/EUR, рубль 0,413/0,417 UAH/RUB). Запорожцы, с их слов, опасаются снижать курсы из-за рисков потерь клиентского «приноса».



Около 12.10 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня понизились, отреагировав на более активные офера валюты клиентами и настроения на межбанке: 27,88/27,96 UAH/USD, евро – 31,70/31,90 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность осталась на невысоком уровне, сопровождаясь преобладанием клиентских предложения валюты.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в пятницу в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 18 января по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 27,92/27,96 UAH/USD, евро – 31,80/31,90 UAH/EUR, рубль - 0,4150/0,4175 UAH/RUB, Киев опт 27,90/27,96 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 27,90/27,96 UAH/USD, евро (опт) 31,70/31,90 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 31,70/31,90 UAH/EUR; Хмельницкий – 27,80/28,00 UAH/USD, евро – 31,50/31,85 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,415 RUB/USD, Одесса – опт 27,90/27,96 UAH/USD, розница – 27,85/28,00 UAH/USD; Запорожье – 27,90/27,98 UAH/USD; евро – 31,70/31,90 UAH/EUR, рубль - 0,413/0,417 RUB/USD.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://www.bloomberg.com , http://finance.ua , http://deposit.finance.ua/?mpl=co_ad&mp ... ogi_121218 , https://ubr.ua/news , http://www.forexite.com/ , https://finance.ua/credits/all?mpl=co_a ... ogi_121218 , http://www.forexpf.ru , https://finance.ua/cards/all?mpl=co_ad& ... ogi_121218 , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua,/ https://broker.vtb24.ru/analytics/currency/ Золото дешевеет в понедельник утром на снижении спроса на более надежные активы после выхода неоднозначных данных по ВВП Китая.Курс доллара снижается в понедельник утром в ожидании паузы в повышении базовой ставки ФРС США в текущем году из-за замедления роста мировой экономики.С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 1,06% с 27,6883 UAH/USD до 27,9808 UAH/USD.Как сообщалось, за 2018 год курс гривны на межбанке укрепился на 1,35% с 28,0672 UAH/USD до 27,6883 UAH/USD.На Depo рынке 18 января гривня overnight котировалась банками по 16,00/17,00 годовых (с 12.12 Киева – 16,00/17,50 годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.Безналичный доллар на торгах 18 января, сменив «бычий» тренд на «медвежий»потерял в цене по следующим причинам.Во-первых, нынче пик фискальных платежей, требующий изрядных объемов гривни, которой на рынке явно было недостаточно, заставляя бизнес расставаться с долларами на межбанке.Во-вторых, на выросшее предложение СКВ не нашлось достаточного количества покупателей, исключая казенные банки и регулятора. У импортеров не пришло время закрывать этапы внешнеторговых контрактов, а у нерезидентов не наступил очередной сезон репатриации дивидендов.В-третьих, наряду с бюджетным периодом, у отечественного бизнеса выросла потребность в гривне на текущие расходы.В-четвертых, коррекция безналичного «американца» была поддержана сдержанным нисходящим трендом на рынке наличного доллара.Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 18 января выросли, имея для этого следующие основания.Во-первых, рынок безналичной пары доллар-гривня стал «медвежьим», что, как известно, способствует росту ликвидности.Во-вторых, в пятницу пик фискальных платежей, поэтому бизнес активно продавал СКВ ради дефицитной гривни.В-третьих, 21 января США отмечает День Мартина Лютера Кинга, обрекая наш межбанк на торги безналичным «американцев» в непопулярном у нас режиме валютирования «завтра». Поэтому игроки старались по возможности реализовать свои валютные проекты 18-го, не откладывая их на понедельник.В-четвертых, если накануне торги межбанка прошли без «вмешательства» НБУ, нынче он своими гривневыми интервенциями добавил толику ликвидности.Рынок наличных до обеда следовал в кильватере курсовой динамики своего безналичного «родственника», довольно сдержанно снижаясь в цене по парам доллар-гривня и евро-гривня.После обеда на «спартанский» (в контексте наличия гривневого инструмента, монетарный агрегат М0 или наличные вне банка) «пролился» гривневый дождик, дав повод клиентам и самим дилерам «налички» предфинишный незначительный отскок курса доллара в рамках «пятничного синдрома».Пути наличного и безналичного доллара после обеда разошлись посредством календаря и появления «свежей» наличной гривни.Подавляющее большинство рынков системных центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Одесса и Крыжополь) констатировали сохранение итогового равновесия покупок и продаж, которое в значительной степени способствовало сохранению оборотов на приличном уровне, как минимум повторивших показатели предыдущей сессии. Валютчики Днепра, Харькова, Одессы и Запорожья похвалились прогрессом на этом поприще. Причем росту итоговой ликвидности на рынке Запорожья не помешал сложившийся в результате появления на местном рынке порции гривневой ликвидности, перекос в сторону спроса на доллар.Итак, к вечеру пятницы наличный «неформальный» рынок продемонстрировал отскок от полуденных локальных минимумов. Заметим, что наличный рынок проигнорировал послеобеденное довольно динамичное снижение безналичной пары доллар-гривня на межбанке, сосредоточившись на гривневой ликвидности и грядущих выходных.В течение пятницы позиция «спрос» наличного «неформального» доллара либо потеряла 6,0 коп. (Киев), либо не изменилась (Одесса, Днепр, Крыжополь), либо выросла на 1,0-5,0 коп. (Харьков, Запорожье). Офера либо потеряли 2,0-8,0 коп. (Днепр, Харьков, Киев), либо выросли на 5,0 коп. (Запорожье), либо не изменились (Одесса, Крыжополь).По сравнению с закрытием четверга биды наличного «неформального» «американца» понизились на 1,0-6,0 коп., позиция «предложение» потеряла 1,0-7,0 коп.В контексте выходного дня в США 21 января говорить на тему объективности «прогноза» от «неформального» наличного рынка на ближайшую сессию валютного межбанка не имеет смысла. У торгов «завтрашним» безналичным долларом свои сюжеты.Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 18 января в общих чертах отражает картину пятницы на украинском рынке наличных.На рынке Днепра мы и сосредоточимся. Итак, по порядку.Торги 18 января в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 27,93/28,00 UAH/USD, евро – 31,80/32,00 UAH/EUR, рубль – 0,410/0,418 UAH/RUB.Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги пятницы в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты, сопровождаясь низкой ликвидностью.До полудня из-за отсутствия покупателей доллара, а также его текущей коррекции на торгах валютного межбанка на наличном рынке Днепра наблюдалось незначительное преобладание клиентского «приноса», вынуждая здешних дилеров снижать действующие цены. Этого также требовали мероприятия по выравниванию рынка в баланс спроса и предложения.Около 12.03 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня понизились, отреагировав на более активные офера валюты клиентами и настроения на межбанке: 27,92/27,98 UAH/USD, евро – 31,85/32,00 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность осталась на невысоком уровне, сопровождаясь равновесием покупок и продаж.После обеда на местном рынке наличный доллар и евро сменили нисходящий тренд на рост из-за появившейся в городе гривни. Кроме того, думается. сработал «пятничный синдром», предполагавший вхождение значительной части клиентов и дилеров рынка накануне выходных в «старый надежный» доллар.Меж тем баланс сохранился до самого завершения торгов, способствуя определенному прогрессу на участке ликвидности. Обороты, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы Днепра «твердую четверку», улучшили показатели предыдущей сессии.В течение 18 января биды наличного «неформального» розничного доллара в Днепре не изменились, офера потеряли 2,0 коп.По сравнению с закрытием четверга биды наличного розничного и мелкооптового «неформального» доллара в Днепре понизились на 4,0 коп., офера потеряли 3,0 коп.Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровского «неформального» рынка наличных уместны и для оптового сегмента, долларовые торги пятницы в котором завершились уровнями 27,93/28,00 UAH/USD.Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию 18-го в условиях равновесия покупок и продаж валюты, которое из-за нежелания клиентов покупать СКВ, нуждались в ценовой поддержке. Дисконтирование цен требовалось также из-за коррекции курса безналичного «американца» на межбанке и в рамках мероприятий по выравниванию рынка.В результате к полудню в оптовом сегменте наличного рынка Днепра действовали цены: 27,92/27,98 UAH/USD, евро – 31,85/32,00 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB.По состоянию на 12.12 Киева в городе ликвидность осталась на невысоком уровне, сопровождаясь равновесием покупок и продаж.После обеда на местном рынке наличных оптовый доллар сменил тренд, инициировав рост на появившейся в городе толике «свежей» гривни, вызвавшей клиентские покупки, катализированные так называемым «пятничным синдромом» (значительная часть клиентов наличного рынка и, собственно, сами дилеры предпочитают проводить субботу и воскресенье, пребывая в «старом надежном» долларе).Активизация покупок СКВ заставила оптовиков поднимать действующие цены. Этого также требовали мероприятия по балансировке рынка.В результате баланс спроса и предложения оптовикам удалось сберечь до самого финиша сессии. Последнее в немалой степени способствовало росту ликвидности.Обороты, заслужив от оптовиком Днепра «четверку с минусом», немного улучшили показатели предыдущей сессии.На протяжении 18 января биды наличного «неформального» оптового доллара в Днепре не изменились, офера потеряли 2,0 коп.Меж тем, по сравнению с закрытием 17 января позиция «спрос» наличного оптового «неформального» доллара в Днепре понизилась на 4,0 коп., офера стали ниже на 3,0 коп.В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 18 января уровнями 31,80/32,00 UAH/EUR, констатировав в течение пятницы пятикопеечное снижение бидов на фоне стабильности оферов.По сравнению с закрытием четверга биды оптового наличного евро в Днепре упали на 10,0 коп., позиция «предложение» потеряла 8,0 коп.Как и прежде, дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов в течение 18-го большую часть внимания уделяли более ликвидной и популярной в Украине паре доллар-гривня, ревизуя ее цену в соответствии с наблюдавшимся в первой половины пятницы «медвежьими» настроением клиентов, формируемого динамикой гривневой ликвидности и нисходящим трендом на рынке «зеленого» безнала.Дилеров больше заботило состояние дел в паре доллар-гривня, чем в наличном евро. Последний, со слов валютчиков Днепра, 18-го почти не интересовал клиентов.Так что вышеприведенная сводка в значительной степени является индикативной. Не освобождая нас от более-менее подробного анализа этого сектора валютного рынка.Поэтому нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги пятницы уровнями 31,80/32,00 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневную пятикопеечную потерю бидов на фоне стабильности оферов этой СКВ.Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение пятницы ни по спросу, ни по предложению.Торги рублем 18 января в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,410/0,418 UAH/RUB.По сравнению с закрытием четверга биды и офера оптового рубля на наличном рынке Днепра не претерпели изменений.Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 18 января, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.Подводя итог вышеизложенному, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформального» рынка наличных Днепра в пятницу, заслужив «четверку с минусом», немного улучшила показатели предыдущей сессии.Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру пятницу пытались работать по упавшему на 10,0 коп. с закрытия четверга спросу и потерявшему 8,0 коп. предложению.Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 18 января по спросу и по предложению не изменились.Торги валютного межбанка в секторе доллара в понедельник стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,92/27,96 UAH/USD tom виртуально, без сделок.Поскольку 21 января США отмечают День Мартина Лютера Кинга, финансовые институты в стране не работают, обрекая наш валютный межбанк на торговлю долларом в непопулярном в Украине режиме валютирования «завтра» или tom.Выйдя в реальную сферу около 10.03, котировки доллара, как и предполагалось, подтвердили низколиквидное состояние рынка «завтрашнего» доллара, ограничившись расширением спреда до 27,92/27,97 UAH/USD tom на фоне относительного равновесия единичных покупок и продаж «американца».Спустя 4 минуты, на 10.08, спред котировок безналичного доллара стал еще шире: 27,91/27,98 UAH/USD tom.Не успели толком начаться торги «зеленым» безналом, как стало известно, что гривневая ликвидность, возобновив восходящий тренд, продемонстрировала признаки своего расширения. На это указывало повышение с уровня 53 504,7 млн. грн. к отметке 56 266,0 млн. грн. объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.Положительная динамика гривневой ликвидности, которая, по всей видимости, отражает завершение бюджетного периода, дает шанс возвращению на рынок «зеленого» безнала «быков».Меж тем, около 10.38 котировки «завтрашнего» «американца» сузили спред к отметке 27,93/27,96 UAH/USD tom, сопровождаясь относительным равновесием покупок и продаж.Около 11.12 Киева котировки безналичного доллара немного понизились, консолидировавшись на цифре 27,92/27,95 UAH/USD tom. «На вялом рынке «завтрашнего» «американца» дефицит покупателей»,- констатировал наш консультант.Дополуденное медленное снижение курса безналичного доллара на валютном межбанке сопровождались признаками стабильности на рынке гривневого ресурса с точки зрения рынка Depo: ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не тронулись с уровня 16,00/17,00% годовых.Эта застывшая динамика показателя противоречит заметному росту остатков в нацвалюте на коррсчетах регулятора.К 11.52 котировки безналичного доллара, сохранив «ползучий» нисходящий тренд, оказались на отметке 27,92/27,93 UAH/USD tom. Заметным сжатием спреда безналичный «завтрашний» «американец» обязан текущему равновесию спроса и предложения.Вскоре стал известен справочный курс доллара, который составил 27,9495 UAH/USD tom, потеряв 3,13 коп.По состоянию на 12.30 котировки безналичного доллара, удерживаемые низколиквидным равновесием покупок и продаж, не покинули отметку 27,92/27,93 UAH/USD tom.На 13.09 котировки безналичного «американца» консолидировались на отметке 27,92/27,93 UAH/USD tom.Около 13.10 цены доллара на межбанке не покинули эту цифру, а в указанное время участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 21 января с уровней: доллар – 27,75/28,15 UAH/USD, евро – 31,40/32,10 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,424 UAH/RUB.По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению не претерпел изменений.Евро по сравнению с 18 января по спроса упал на 5,0 коп., потеряв 10,0 коп. по предложению.Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 18 января по спросу и по предложению не претерпел изменений.Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник понизилось до отметки $1,1365, повысившись до $1,1383 на закрытии азиатской сессии форекса и снова откатившись до $1,1381 на открытии торгов в Европе.Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 21 января показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,90/27,97 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос понизился на 3,0 коп., офера потеряли 5,0 коп.), евро – 31,85/32,00 UAH/EUR (по сравнению с открытием 18 января спрос понизился на 10,0 коп., офера упали на столько же), рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).На открытии торгов 21 января в розничном сегменте наличного рынка Днепра наблюдалось низколиквидное равновесие покупок и продаж.Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,90/27,97 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос понизился на 3,0 коп., офера потеряли 5,0 коп.), евро – 31,85/32,00 UAH/EUR (по сравнению с открытием 18 января спрос понизился на 10,0 коп., офера упали на столько же), рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).На старте торгов 21 января в оптовом сегменте рынка Днепра редкие реальные оптовые сделки шли в балансе спроса и предложения.На 12.07 столичные валютчики-оптовики «неформалы» констатировали некоторое снижение действующих цен в паре доллар-гривня и стабильность пары евро-гривня: доллар - 27,90/27,93 UAH/USD, евро – 31,70/31,90 UAH/EUR. На моменте в столице относительное равновесие спроса и оферов.По состоянию на 11.57 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении на местном рынке преобладания клиентского «приноса» в розничных объемах, сопровождавшегося стабильностью действующих цен (27,90/27,98 UAH/USD, евро – 31,70/31,90 UAH/EUR, рубль 0,413/0,417 UAH/RUB). Запорожцы, с их слов, опасаются снижать курсы из-за рисков потерь клиентского «приноса».Около 12.10 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня понизились, отреагировав на более активные офера валюты клиентами и настроения на межбанке: 27,88/27,96 UAH/USD, евро – 31,70/31,90 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность осталась на невысоком уровне, сопровождаясь преобладанием клиентских предложения валюты.В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в пятницу в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 18 января по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 27,92/27,96 UAH/USD, евро – 31,80/31,90 UAH/EUR, рубль - 0,4150/0,4175 UAH/RUB, Киев опт 27,90/27,96 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 27,90/27,96 UAH/USD, евро (опт) 31,70/31,90 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 31,70/31,90 UAH/EUR; Хмельницкий – 27,80/28,00 UAH/USD, евро – 31,50/31,85 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,415 RUB/USD, Одесса – опт 27,90/27,96 UAH/USD, розница – 27,85/28,00 UAH/USD; Запорожье – 27,90/27,98 UAH/USD; евро – 31,70/31,90 UAH/EUR, рубль - 0,413/0,417 RUB/USD.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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