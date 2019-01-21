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фондовый рынок 21.01.19 Итоги: Мировой фондовый рынок 21.01.19 + Додати

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на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: Пон 21 січ, 2019 13:24 Итоги: Мировой фондовый рынок 21.01.19 США



Основные фондовые рынки США в пятницу выросли на фоне оптимизма инвесторов по поводу развития торговых отношений с Китаем.



Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 1,38%, до 24706,35 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,03%, до 7157,23 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,32%, до 2670,71 пункта.



Накануне издание Wall Street Journal сообщило, что высокопоставленные представители американской администрации обсуждают возможность отмены пошлин на китайские товары. По данным газеты, идея полной или частичной отмены пошлин принадлежит главе минфина Стивену Мнучину. Против отмены пошлин выступает торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, который опасается, что подобные уступки могут показаться признаком слабости.



Позднее в четверг казначейство США опровергло информацию о каких-либо рекомендациях Мнучина по этому вопросу.



Внутренняя статистика оказалась неоднозначной. Так, объем промышленного производства в США в декабре 2018 года в месячном выражении вырос на 0,3%, тогда как аналитики ожидали роста показателя лишь на 0,2%.



Меж тем, индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в январе, по предварительной оценке, упал до 90,7 пункта. Эксперты прогнозировали снижение индикатора лишь до 97 пунктов.



Акции американского автопроизводителя Tesla рухнули на 12,99% после того, как Илон Маск в обращении к сотрудникам объявил о планах сократить штат компании на 7% по всему миру.

Маск также сообщил, что, согласно предварительным данным, прибыль компании за IV квартал снизилась по сравнению с III-ьим.



В целом корпоративные отчеты пока хороши. Кроме некоторых исключений, в целом и доходы банков неплохие, что отражает состояние экономики в целом.



Промышленный индекс Dow Jones повысился на 1,38% до уровня 24 706,35 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 1,32%, до 2 670,71 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ закрылся в «плюсе» на 1,03% до 7 157,23 пункта.



Европа



Европейский фондовый рынок в пятницу вырос.



Европейские фондовые рынки последовали за ралли в мировых акциях, после сообщения, что США могут снизить тарифы на китайский импорт, что усилило надежды инвесторов на то, что две страны разрешат их долгосрочный торговый конфликт.



Оптимистичный прогноз от крупной горнодобывающей компании Rio Tinto поддержал рост акций горнодобывающего сектора.



В пятницу общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 1,80%, после слабого роста в четверг. Рост в пятницу стал четвёртым подряд для Stoxx 600, за неделю индекс вырос на 1,9%.



Фунт был под давлением, пара фунт-доллар снизилась на 0,7%, пара евро-доллар снизилась на 0,2%.



В пятницу общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 1,80%, после слабого роста в четверг. Рост в пятницу стал четвёртым подряд для Stoxx 600, за неделю индекс вырос на 1,9%.



Британский FTSE 100 повысился по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 1,95% и составил 6 968,33 пункта. За неделю рост составил 0,8%.



Немецкий DAX вырос на 2,63% до 11 205,54 пункта. За неделю DAX «потяжелел» на

2,90%.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «плюсе» на 1,70% — на отметке 4 875,93 пункта. Недельный рост составил 2,0%.



Азия



Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник закрылись в «плюсе» на статистике из КНР и новостях по торговым отношениям Китая и США.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,56% - до 2610,51 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,61%, до 1330,17 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,39% - до 27196,54 пункта, корейский KOSPI - на 0,02%, до 2124,61 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,18% - до 5890,4 пункта.



Японский Nikkei 225 вырос на 0,26% - до 20719,33 пункта.



Рынки отыгрывали данные по ВВП Китая за прошлый год, согласно которым рост экономики страны замедлился до 6,6% с 6,8% в 2017 году. Показатель превысил официальный прогноз властей в 6,5%, но при этом оказался худшим за последние 28 лет. Объем промышленного производства в стране в декабре вырос на 5,7% в годовом выражении, оказавшись выше прогноза аналитиков в 5,3%. Розничные продажи при этом выросли на 8,2% в годовом исчислении, совпав с прогнозами экспертов.



Участники торгов также обратили внимание на заявления главы государственного статистического управления Китая Нин Цзичжэ о том, что страна по итогам 2018 года сохранила статус второй по величине экономики мира, а влияние торгового конфликта с США на экономику Китая находится под контролем. Чиновник отметил, что торгово-экономические разногласия с США начали проявляться во втором квартале прошлого года, и правительство КНР приняло ряд мер по обеспечению стабильности.



Рост будет оставаться под давлением в ближайшие месяцы, и усилия властей будут направлены, скорее, на то, чтобы остановить замедление роста, а не пытаться существенно его ускорить.



Также определенное влияние на настроения рынков оказали пятничные сообщения СМИ о том, что Пекин предложил Вашингтону 6-летнюю сделку по наращиванию импорта американской продукции для преодоления торгового дисбаланса между странами.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС выросли к закрытию сессии в пятницу. Индекс Мосбиржи по итогам торгов поднялся на 1,06% - до 2473,61 пункта, РТС - на 1,67%, до 1176,42 пункта.



Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18.00 Киева снизился на 0,21%, до 66,23 RUB/USD, курс евро - на 0,44%, до 75,26 RUB/EUR.



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2019 года на бирже ICE в Лондоне поднялась на 2,81% - до $62,9 за баррель.



Бумаги Сбербанка подорожали на 2,37%, «Газпрома» — на 1,03%, «АЛРОСы» — на 1,14%, Московской биржи — на 3,18%. Бумаги «ЛУКОЙЛа» просели в цене на 0,18%.



За третью неделю января индекс Мосбиржи вырос на 1%, обновил январский максимум на уровне 2 457,35 пункта и достиг пика с 9 октября прошлого года. Рост довольно выраженный, но основан он на отсутствии внешнего негатива и единичных корпоративных историях.

Долгосрочных ярких идей на площадке РФ по-прежнему нет. Рынок РФ растет, потому что не падает — в данном случае это именно так.



В таких условиях рублевый индикатор может подняться в область 2 465—2 475 пунктов, но стоит помнить, что чем больше шкаф, тем громче он падает. Индекс РТС стоит у максимума с 17 октября 2018 года.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу 18 января повысился на 0,58 пункта или на 0,10% до уровня 554,55 пункта.



Объем торгов за день составил 273,5 млн. грн., акциями наторговали 0,52 млн. грн.



Как сообщалось, в четверг 17 января ПФТС-индекс понизился на 2,32 пункта или на 0,42% до уровня 553,97 пункта.



С начала 2019 года ПФТС-индекс понизился на 4,81 пунктов или на 0,86% с 559,36 пункта.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 244,30 пунктов или на 77,54% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 18 января, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют уверенную положительную динамику в пятницу на фоне надежд на скорое разрешение длительного торгового конфликта между США и Китаем.



По состоянию на 06.55 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,79% - до 2579,76 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,28%, до 1312,78 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index повышался на 0,95% - до 27014,1 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,5%, до 2117,6 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднимался на 0,47% - до 5877,6 пункта.



Японский Nikkei 225 рос на 1,28%, до 20664,2 пункта.



В центре внимания рынков в пятницу оказались сообщения в газете Wall Street Journal о том, что высокопоставленные представители американской администрации ведут внутреннюю полемику о возможности отмены пошлин на китайские товары. По данным издания, идея полной или частичной отмены пошлин принадлежит главе минфина Стивену Мнучину. Министр, таким образом, рассчитывает добиться прогресса на торговых переговорах и заручиться долгосрочной поддержкой Китая.



Как и в 2018 году торговые противоречия между США и Китаем остается ключевой темой для рынков в 2019 году. Небольшое отличие состоит в том, что сейчас, судя по некоторым признакам, обе стороны ищут какое-нибудь решение.



Во-вторых, основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в пятницу повышением индексов на фоне ослабления опасений относительно перспектив торгового конфликта между США и Китаем.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,42% - до 2596,01 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,99%, до 1322,14 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 1,2% - до 27090,81 пункта, корейский KOSPI - вырос на 0,82%, до 2124,28 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,5% - до 5879,6 пункта.



Японский Nikkei 225 вырос на 1,29%, до 20666,07 пункта.



Участники торгов в пятницу отыгрывали сообщение в газете Wall Street Journal о том, что высокопоставленные представители американской администрации обсуждают возможность отмены пошлин на китайские товары. По данным издания, идея полной или частичной отмены пошлин принадлежит главе минфина Стивену Мнучину. Эта новость поддержала надежды на скорое разрешение торгового конфликта между США и Китаем.



Азиатские рынки приветствуют новый признак интереса со стороны США к разрешению неопределенности в торговых отношениях с Китаем.



При этом эксперты отметили, что скептицизм может сохраняться, а также может присутствовать обеспокоенность относительно темпов роста китайской экономики перед публикацией статданных на следующей неделе.



В понедельник в Китае будут опубликованы данные по росту ВВП страны в IV квартале 2018 года. По прогнозам аналитиков, экономика Поднебесной выросла в отчетном периоде на 6,4% в годовом исчислении после повышения на 6,5% в предыдущем квартале.



Определенное влияние на настроения инвесторов оказала статистика из Японии, согласно которой годовая инфляция в стране в декабре составила 0,3%, что совпало с прогнозами аналитиков.



Индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу повысился на 0,1% - до 554,55 пункта



Торговый оборот на бирже составил 273,5 млн. грн., в том числе акциями - 0,52 млн. грн.



В «индексной корзине» изменились в стоимости акции Донбассэнерго (+9,09%), Райффайзен Банка Аваль (+1,74%) и Центрэнерго (-0,35%).



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу подскочил на 2,27% - до 429,36 пункта при объеме торгов 5,38 млн. злотых (40,3 млн. грн.).



Среди индексных акции дорожали бумаги агрохолдинга ИМК (+2,92%), «Астарты» (+1,23%) и «Кернела» (+1,13%).

Отрицательную динамику демонстрировали акции «Агротона» (-0,26%).



Пришло время обзора отечественного фондового рынка за неделю.



В течение истекшей недели, 14 – 18 января ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «медведей», понизился с уровня 559,28 к отметке 554,55 пунктов, потеряв 4,73 пункта или 0,85%.



Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 5,36 млн. грн.



Для справки, в течение предыдущей короткой недели, 08 – 11 января ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «медведей», понизился с уровня 559,36 к отметке 559,28 пунктов, потеряв 0,08 пункта или 0,01%.



Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 3,47 млн. грн.



К полудню понедельника, 21 января, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник преимущественно растут после выхода данных по ВВП Китая.



По состоянию на 07.50 индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,46% - до 2608 пунктов, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,56%, до 1329,49 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index повышался на 0,33% - до 27177,65 пункта, южнокорейский KOSPI - снижался на 0,03%, до 2123,57 пункта. Японский Nikkei 225 рос на 0,32% - до 20731,91 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднялся по итогам торгов на 0,18% - до 5890,4 пункта.



В центре внимания рынков в понедельник оказалась статистика из Китая. Согласно официальным данным, темпы роста ВВП КНР в 2018 году составили 6,6% против 6,8% в 2017 году. Это стало худшим показателем за последние 28 лет, однако лучше официального прогноза. Власти Китая устанавливали планку роста ВВП на 2018 год на уровне около 6,5%. ВВП страны в IV квартале вырос в годовом исчислении на 6,4%, а в квартальном - на 1,5%, что совпало с прогнозами аналитиков.

Как сказал агентству экономист Macquarie Capital Ларри Ху, реакция рынков на статистику оказалась не слишком активной, - «инвесторы уже знали, что рост экономики КНР замедляется, и можно ожидать поддерживающей политики от властей».



Во-вторых, основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник закрылись в «плюсе» на статистике из КНР и новостях по торговым отношениям Китая и США.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,56% - до 2610,51 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,61%, до 1330,17 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,39% - до 27196,54 пункта, корейский KOSPI - на 0,02%, до 2124,61 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,18% - до 5890,4 пункта.



Японский Nikkei 225 вырос на 0,26% - до 20719,33 пункта.



Рынки отыгрывали данные по ВВП Китая за прошлый год, согласно которым рост экономики страны замедлился до 6,6% с 6,8% в 2017 году. Показатель превысил официальный прогноз властей в 6,5%, но при этом оказался худшим за последние 28 лет. Объем промышленного производства в стране в декабре вырос на 5,7% в годовом выражении, оказавшись выше прогноза аналитиков в 5,3%. Розничные продажи при этом выросли на 8,2% в годовом исчислении, совпав с прогнозами экспертов.



Участники торгов также обратили внимание на заявления главы государственного статистического управления Китая Нин Цзичжэ о том, что страна по итогам 2018 года сохранила статус второй по величине экономики мира, а влияние торгового конфликта с США на экономику Китая находится под контролем. Чиновник отметил, что торгово-экономические разногласия с США начали проявляться во втором квартале прошлого года, и правительство КНР приняло ряд мер по обеспечению стабильности.



Рост будет оставаться под давлением в ближайшие месяцы, и усилия властей будут направлены, скорее, на то, чтобы остановить замедление роста, а не пытаться существенно его ускорить.



Также определенное влияние на настроения рынков оказали пятничные сообщения СМИ о том, что Пекин предложил Вашингтону 6-летнюю сделку по наращиванию импорта американской продукции для преодоления торгового дисбаланса между странами.







В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://deposit.finance.ua/?mpl=co_ad&mp ... ogi_121218 , http://www.metalinfo.ru/ , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , https://finance.ua/credits/all?mpl=co_a ... ogi_121218 , https://finance.ua/cards/all?mpl=co_ad& ... ogi_121218 . Основные фондовые рынки США в пятницу выросли на фоне оптимизма инвесторов по поводу развития торговых отношений с Китаем.Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 1,38%, до 24706,35 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,03%, до 7157,23 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,32%, до 2670,71 пункта.Накануне издание Wall Street Journal сообщило, что высокопоставленные представители американской администрации обсуждают возможность отмены пошлин на китайские товары. По данным газеты, идея полной или частичной отмены пошлин принадлежит главе минфина Стивену Мнучину. Против отмены пошлин выступает торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, который опасается, что подобные уступки могут показаться признаком слабости.Позднее в четверг казначейство США опровергло информацию о каких-либо рекомендациях Мнучина по этому вопросу.Внутренняя статистика оказалась неоднозначной. Так, объем промышленного производства в США в декабре 2018 года в месячном выражении вырос на 0,3%, тогда как аналитики ожидали роста показателя лишь на 0,2%.Меж тем, индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в январе, по предварительной оценке, упал до 90,7 пункта. Эксперты прогнозировали снижение индикатора лишь до 97 пунктов.Акции американского автопроизводителя Tesla рухнули на 12,99% после того, как Илон Маск в обращении к сотрудникам объявил о планах сократить штат компании на 7% по всему миру.Маск также сообщил, что, согласно предварительным данным, прибыль компании за IV квартал снизилась по сравнению с III-ьим.В целом корпоративные отчеты пока хороши. Кроме некоторых исключений, в целом и доходы банков неплохие, что отражает состояние экономики в целом.Европейский фондовый рынок в пятницу вырос.Европейские фондовые рынки последовали за ралли в мировых акциях, после сообщения, что США могут снизить тарифы на китайский импорт, что усилило надежды инвесторов на то, что две страны разрешат их долгосрочный торговый конфликт.Оптимистичный прогноз от крупной горнодобывающей компании Rio Tinto поддержал рост акций горнодобывающего сектора.В пятницу общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 1,80%, после слабого роста в четверг. Рост в пятницу стал четвёртым подряд для Stoxx 600, за неделю индекс вырос на 1,9%.Фунт был под давлением, пара фунт-доллар снизилась на 0,7%, пара евро-доллар снизилась на 0,2%.Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник закрылись в «плюсе» на статистике из КНР и новостях по торговым отношениям Китая и США.Рынки отыгрывали данные по ВВП Китая за прошлый год, согласно которым рост экономики страны замедлился до 6,6% с 6,8% в 2017 году. Показатель превысил официальный прогноз властей в 6,5%, но при этом оказался худшим за последние 28 лет. Объем промышленного производства в стране в декабре вырос на 5,7% в годовом выражении, оказавшись выше прогноза аналитиков в 5,3%. Розничные продажи при этом выросли на 8,2% в годовом исчислении, совпав с прогнозами экспертов.Участники торгов также обратили внимание на заявления главы государственного статистического управления Китая Нин Цзичжэ о том, что страна по итогам 2018 года сохранила статус второй по величине экономики мира, а влияние торгового конфликта с США на экономику Китая находится под контролем. Чиновник отметил, что торгово-экономические разногласия с США начали проявляться во втором квартале прошлого года, и правительство КНР приняло ряд мер по обеспечению стабильности.Рост будет оставаться под давлением в ближайшие месяцы, и усилия властей будут направлены, скорее, на то, чтобы остановить замедление роста, а не пытаться существенно его ускорить.Также определенное влияние на настроения рынков оказали пятничные сообщения СМИ о том, что Пекин предложил Вашингтону 6-летнюю сделку по наращиванию импорта американской продукции для преодоления торгового дисбаланса между странами.Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18.00 Киева снизился на 0,21%, до 66,23 RUB/USD, курс евро - на 0,44%, до 75,26 RUB/EUR.Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2019 года на бирже ICE в Лондоне поднялась на 2,81% - до $62,9 за баррель.Бумаги Сбербанка подорожали на 2,37%, «Газпрома» — на 1,03%, «АЛРОСы» — на 1,14%, Московской биржи — на 3,18%. Бумаги «ЛУКОЙЛа» просели в цене на 0,18%.За третью неделю января индекс Мосбиржи вырос на 1%, обновил январский максимум на уровне 2 457,35 пункта и достиг пика с 9 октября прошлого года. Рост довольно выраженный, но основан он на отсутствии внешнего негатива и единичных корпоративных историях.Долгосрочных ярких идей на площадке РФ по-прежнему нет. Рынок РФ растет, потому что не падает — в данном случае это именно так.В таких условиях рублевый индикатор может подняться в область 2 465—2 475 пунктов, но стоит помнить, что чем больше шкаф, тем громче он падает. Индекс РТС стоит у максимума с 17 октября 2018 года.Как сообщалось, в четверг 17 января ПФТС-индекс понизился на 2,32 пункта или на 0,42% до уровня 553,97 пункта.С начала 2019 года ПФТС-индекс понизился на 4,81 пунктов или на 0,86% с 559,36 пункта.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 244,30 пунктов или на 77,54% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 18 января, сессия в ПФТС.Пришло время обзора отечественного фондового рынка за неделю.К полудню понедельника, 21 января, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 70150 З нами з: 29.05.06 Подякував: 4499 раз. Подякували: 8190 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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