Итоги: Энергетика 21.01.19

Додано: Пон 21 січ, 2019 13:27

В центре внимания рынков в понедельник находится статистика из Китая.



Согласно официальным данным, рост ВВП КНР в 2018 году составил 6,6% против 6,8% в 2017 году, что стало худшим показателем за последние 28 лет, но лучше официального прогноза. Власти Китая устанавливали планку роста ВВП на 2018 год на уровне около 6,5%.



Кроме того, аналитики отмечают, что цены на нефть поддерживает сокращение добычи странами ОПЕК+.

«Стоимость Brent может держаться выше $60 за баррель на фоне выполнения сделки странами соглашения ОПЕК+, грядущего истечения срока исключений из нефтяных санкций против Ирана и замедления роста добычи в США», - таково мнение экспертов J.P. Morgan.



США в прошлом году восстановили все санкции против Ирана, однако предоставили временные исключения из нефтяных санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции до 5 мая 2019 года.



В свою очередь аналитики Bernstein Energy полагают, что сокращение добычи странами ОПЕК может привести к дефициту сырья на рынке на протяжении большей части 2019 года. Это поможет ценам вырасти до $70 за баррель.

На прошлой неделе был опубликован ежемесячный доклад ОПЕК, согласно которому страны организации снизили добычу нефти в декабре на 780 тысяч баррелей в сутки по отношению к уровню октября - до 31,578 миллиона баррелей в сутки.

Число активных буровых на нефть в США на неделе, по данным Baker Hughes, снизилось на 21 до 852. Это третья подряд неделя снижения числа активных буровых. Размер снижение был наиболее сильным с января 2016 г. Снижение числа буровых может предполагать замедление будущей активности в добыче.

Данные по бурению от Администрации энергетической информации США, которые включают ожидания по шельфовой добыче в феврале, выйдут во вторник, после выходного на день Мартина Лютера Кинга.



Цены на нефть в четверг снизились под давлением данных, показавших рост недельной добычи нефти в США, однако после закрытия выросли после сообщения Wall Street Journal о том, что официальные лица США обсуждают ослабление тарифов на китайский импорт, для того, чтобы дать Китаю стимул сделать больше уступок по торговому спору. Оптимизм продлился даже при том, что представитель казначейства заявил WSJ, что позиции остаются на стадии обсуждения. Источник заявил также, что ни секретарь казначейства Мнучин, не представитель по внешней торговле Лайтизер не делали как-то конкретных рекомендаций, и переговоры по-прежнему продолжаются.



Мировой спрос на нефть, как ожидается, будет сильнее в этом году, чем в прошлом, так как более низкие цены компенсируют эффект замедления экономической активности, отмечается в месячном докладе Международного энергетического агентства (IEA), который вышел в пятницу. Прогноз, однако, остаётся уязвимым к более сильному откату, как заявляет доклад.



IEA сохранила своё мнение, что спрос вырастет на 1,3 млн. баррелей в день в 2018 г., и на 1,4 млн. баррелей в день в 2019 г.



Мировые цены на нефть растут в понедельник утром, стоимость марки Brent находится в районе максимума с 7 декабря в 63 доллара после выхода данных по ВВП Китая.Цены на нефть в пятницу выросли, недельный рост продолжается третью неделю подряд, так как новости о переговорах между США и Китаем повысили ожидания завершения торгового противостояния, а данные по добыче показали снижение объёма мирового предложения.По данным Baker Hughes, снижение числа активных буровых на нефть стало самым сильным за три года, это также помогло росту цен.Число нефтяных буровых в США сократилось на рекордную за последние три года величину.Число активных нефтяных буровых в США за неделю до 18 января сократилось на рекордную за последние почти три года величину, сообщает Baker Hughes.Третья по величине в мире нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes опубликовала еженедельный отчет об изменении количества активных буровых установок на территории США.За неделю до 18 января:количество нефтяных установок сократилось на 21 до 852 шт. (рекордное снижение с февраля 2016 года);количество газовых установок сократилось на 4 до 198 шт.;общее количество установок сократилось на 25 до 1050 шт.Разбивка по регионам выглядит следующим образом:Permian: 481 шт. (-7 шт.);Eagle Ford: 73 шт. (+2 шт.);DJ Niobrara: 31 шт. (без изменений);Williston: 56 шт. (без изменений);Cana Woodford: 62 шт. (+5 шт.).С Католического Рождества, то есть меньше чем за месяц, цены на черное золото выросли на 25%, однако американские нефтяники не спешат наращивать добычу. Возможно, они хотят убедиться, что текущий рост котировок является устойчивым и не представляет собой лишь техническую коррекцию после осенне-зимнего обвала на 40% с лишним.Колин Дэвис, аналитик Sanford C. Bernstein, полагает, что количество активных буровых в США может продолжить сокращаться и дальше.Напомним, что на прошлой неделе Минэнерго США отчиталось о росте объема добычи нефти в стране до нового рекордного значения в 11.9 млн. баррелей в сутки.Запасы сырой нефти при этом снизились на 2,68 млн. баррелей, а бензина и дистиллятов выросли на 7,5 млн. баррелей и 3 млн. баррелей соответственно.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: