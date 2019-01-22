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на тему Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.

Додано: Вів 22 січ, 2019 13:23 Итоги: Прогнозы 22.01.19



Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил свой октябрьский прогноз роста мирового ВВП до 3,5% с 3,7%, говорится в январском обзоре мировой экономики (World Economic Outlook, WEO).



В 2020 году МВФ ожидает роста мировой экономики на 3,6%.



Прогноз для стран с формирующимся рынком и развивающихся стран на текущий год также снижен на 0,2 п.п. - до 4,5%, в 2020 году рост ускорится до 4,9%, полагает МВФ.



Оценка роста экономики Индии в 2019 году повышена на 0,1 п.п. - до 7,5%, в 2020 году ожидается ускорение роста до 7,7%. Прогноз роста китайской экономики на текущий год остался прежним - 6,2%, в следующем году ожидается такой же рост. ВВП Бразилии, по мнению МВФ, вырастет в 2019 году на 2,5% (ранее ожидалось повышение на 2,4%).



В экономиках стран СНГ в 2019 году МВФ прогнозирует рост на 2,2% (ранее оценивался в 2,4%). Без учета России, рост экономики которой ухудшен на 0,2 п.п. - до 1,6%, ВВП государств СНГ в текущем году будет расти темпами на уровне 3,7% (ранее ожидался рост в 3,6%), в 2020 году - также 3,7%.



Оценка роста ВВП развитых стран в 2019 году снижена на 0,1 п.п. - до 2%, в 2020 году, по мнению фонда, произойдет замедление роста до 1,7%.

Прогноз роста экономики США остался неизменным - 2,5% и 1,8% соответственно. В странах еврозоны, по оценке МВФ, ВВП вырастет в 2019 году на 1,6% (в октябре рост оценивался в 1,9%), в 2020 году - на 1,7%.



Оценка роста экономики Японии повышена на 0,2 п.п. - до 1,1% и 0,5% соответственно.

Прогноз роста ВВП Великобритании на 2019 год не изменился - 1,5%, в 2020 году подъем может составить 1,6%.



Прогнозы уже снижались в октябре из «негативных последствий повышения тарифов, введенного в США и Китае ранее в прошлом году», напоминает МВФ. Но новым очагом слабости стала Европа, где радикальные ухудшения претерпел прогноз по Германии (на 0,6 п.п. вниз).

По итогам прошлого года ВВП ФРГ вырос на лишь на 1,5% - минимальную за 5 лет величину, а в 2019-м рост замедлится до 1,3% из-за проблем автопрома, страдающего от новых нормативов выбросов вредных веществ для автомобилей.

На 0,5 п.п. снижен прогноз для Италии (до 0,9% роста), где «обеспокоенность в связи с суверенными и финансовыми рисками сдерживают внутренний спрос», пишет МВФ.



«Одним из основных источников риска для перспектив экономики остается нарастание напряженности в торговле сверх уровней, уже отраженных прогнозе. Финансовые условия уже ужесточились с прошедшей осени. Различные причинные факторы, помимо усиления напряженности в торговле, могут вызвать дальнейшее ухудшение отношения к риску, что будет иметь негативные последствия для роста, особенно ввиду высоких уровней государственного и частного долга. В числе этих потенциальных причинных факторов - выход Соединенного Королевства из Европейского союза без достижения договоренности и большее, чем ожидается, замедление роста в Китае», - говорится в бюллетене.



Российской экономике в 2019 году предстоит пережить новое снижение цен на сырьевые товары, обеспечивающие ей три четверти экспортных доходов, предупреждает МВФ.



На фоне торговой войны Китая и США, а также замедления глобального роста и мировой торговли, цены на останутся ниже $60 за баррель на горизонте ближайших двух лет, несмотря на усилия ОПЕК и России, добровольно сокращающих добычу, считает МВФ.



Прогноз на 2019 год снижен на 14,7% - с $66 до $58,95 за баррель. Практически на этом же уровне - $58,94 - нефтяные котировки останутся в 2020-м, полагает фонд, а в реальном выражении, с учетом долларовой инфляции, - снизятся.

Нефтегазовый экспорт, по данным ФТС, дает 65% всей поступающей в Россию иностранной валюты, еще около 8% дает продажа за рубеж промышленных металлов.

Их цены также снизятся - на 7,4% за 2019, прогнозирует МВФ. Причем будет более масштабным, чем предполагалось в рамках предыдущего прогноза, говорится в докладе.



Ухудшение ситуации на рынке нефти, над которым довлеют «страхи замедления мирового спроса», затормозит российскую экономику, предупреждает МВФ.

Прогноз по росту ВВП России на 2019 год снижен на 0,2 п.п. - с 1,8% до 1,6%. Ожидания МВФ на 2020 год также ухудшились - с 1,8% до 1,7%.



Это практически вдвое медленнее, чем, согласно прогнозу, будет расти мировая экономика - на 3,5% в этом году и 3,6% в следующем.



Впрочем, оценки глобального роста также снижены до 3-летнего минимума- на 0,2 п.п. на текущий год и 0,1 п.п. - на 2020й.



Высказывания премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по Brexit



- ЕС крайне маловероятно продлит статью 15 без плана для соглашения;

- Отмена статьи 15 противоречит результатам референдума;

- Партия имеет обязанность провести результат референдума по Brexit;

- Второй референдум может укрепить националистов;

- Еще одно голосование по Brexit может подорвать веру в демократию;

- Не верит, что есть большинство в парламенте за второй референдум;

- Великобритания должна полностью уважать соглашение в Белфасте;

- Будут обсуждать «бэкстоп» на этой неделе с DUP;

- Будет искать мнения вне правительства во второй фазе переговоров по Brexit;

- Парламент должен высказаться о будущих связях с ЕС;

- Гарантирует права рабочих после Brexit;

- Мы уже обязались, что гражданам ЕС не придется платить за то, чтобы получить статус жителя;

- Гарантирует права граждан ЕС в Великобритании даже в случае отсутствия соглашения;

- Откажутся от платы для граждан ЕС за регистрацию в Британии;

- Нарастят усилия, чтобы страны ЕС предложили те же права гражданам Британии в их странах;

- Будут встречаться с членами всех сторон в парламенте по Brexit;

- Для того, чтобы гарантировать отсутствие соглашения, мы должны идти к соглашению;

- Вы не можете исключить отсутствие соглашения.



Лидер оппозиции Корбин:



- Правительство показало отсутствие гибкости в переговорах с партиями;

- Ничего не изменилось после голосования на прошлой неделе;

- Правительство должно исключить отсутствие соглашения;

- Правительство переводит деньги на планирование Brexit без соглашения;

- Лейбористы будут поддерживать поправки, которые исключают отсутствие соглашения;

- Лейбористы не исключают отдельный референдум.



Великобритания: Тереза Мэй выступила против идеи проведения повторного референдума.



Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отвергла возможность внесения изменений в Белфастское соглашение 1998 года с целью решить проблему границы на острове Ирландия. Об этом она заявила, представляя в понедельник в Палате общин британского парламента альтернативный план по выходу страны из состава Евросоюза.

«Правительство не будет менять Белфастское соглашение, я никогда не намеревалась сделать это», - сказала она, комментируя последние публикации в британских СМИ на эту тему. При этом Мэй сказала, что выступает против идеи проведения повторного референдума о членстве страны в ЕС. «Это создало бы сложный прецедент», - сказала британский премьер.



Сохранение на украинском валютном межбанке во вторник нисходящего тренда в безналичной паре доллар-гривня на фоне отсутствия в должном объеме поступлений внешнеторговой выручки из-за рубежа (накануне США были выходными), казалось бы, должно было стать сенсацией. Действительно, поступившая на счета экспортеров валюта 22-го не могла тотчас появиться на межбанке во вторник.

Однако по зрелому размышлению мы пришли к выводу, что ничего удивительного в сохранении присутствия на рынке безналичного доллара «зеленых медведей», нет. И вот почему.



Во-первых, курс доллара 22-го на межбанке снижался из-за дефицита покупателей. Меж тем, как известно, импортеры появляются там с покупками СКВ лишь в самом конце месяца. На рынок со спросом выходят нерезиденты в дебюте месяца, когда настает очередной сезон репатриации дивидендов. Так что, в значительной степени нехватка спроса на доллар связана с календарем.



Во-вторых, у возможных покупателей доллара не было резона появляться на рынке во вторник. Хотя бы потому, что 22-го там было мизерное предложение доллара. Регулятор с грехом пополам «наскреб», проводя гривневую интервенцию с платформы Matching по курсу 27,91 UAH/USD до $10,0 млн. в свои «закрома».



Другое дело торги 23-го, когда на межбанке появится двойная порция отложенной из-за длинных выходных в США внешнеторговой выручки. Думается, и ликвидность, и активность покупателей в среду заметно вырастут, составив конкуренцию регулятору, который наверняка явится на межбанк для пополнения своих резервов.







В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



www.bloomberg.com , http://www.dw.de , http://deposit.finance.ua/?mpl=co_ad&mp ... ogi_121218 , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/ , https://finance.ua/credits/all?mpl=co_a ... ogi_121218 , https://finance.ua/cards/all?mpl=co_ad& ... ogi_121218 МВФ понизил оценку роста мирового ВВП в 2019 г. до 3,5%.Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил свой октябрьский прогноз роста мирового ВВП до 3,5% с 3,7%, говорится в январском обзоре мировой экономики (World Economic Outlook, WEO).В 2020 году МВФ ожидает роста мировой экономики на 3,6%.Прогноз для стран с формирующимся рынком и развивающихся стран на текущий год также снижен на 0,2 п.п. - до 4,5%, в 2020 году рост ускорится до 4,9%, полагает МВФ.Оценка роста экономики Индии в 2019 году повышена на 0,1 п.п. - до 7,5%, в 2020 году ожидается ускорение роста до 7,7%. Прогноз роста китайской экономики на текущий год остался прежним - 6,2%, в следующем году ожидается такой же рост. ВВП Бразилии, по мнению МВФ, вырастет в 2019 году на 2,5% (ранее ожидалось повышение на 2,4%).В экономиках стран СНГ в 2019 году МВФ прогнозирует рост на 2,2% (ранее оценивался в 2,4%). Без учета России, рост экономики которой ухудшен на 0,2 п.п. - до 1,6%, ВВП государств СНГ в текущем году будет расти темпами на уровне 3,7% (ранее ожидался рост в 3,6%), в 2020 году - также 3,7%.Оценка роста ВВП развитых стран в 2019 году снижена на 0,1 п.п. - до 2%, в 2020 году, по мнению фонда, произойдет замедление роста до 1,7%.Прогноз роста экономики США остался неизменным - 2,5% и 1,8% соответственно. В странах еврозоны, по оценке МВФ, ВВП вырастет в 2019 году на 1,6% (в октябре рост оценивался в 1,9%), в 2020 году - на 1,7%.Оценка роста экономики Японии повышена на 0,2 п.п. - до 1,1% и 0,5% соответственно.Прогноз роста ВВП Великобритании на 2019 год не изменился - 1,5%, в 2020 году подъем может составить 1,6%.Прогнозы уже снижались в октябре из «негативных последствий повышения тарифов, введенного в США и Китае ранее в прошлом году», напоминает МВФ. Но новым очагом слабости стала Европа, где радикальные ухудшения претерпел прогноз по Германии (на 0,6 п.п. вниз).По итогам прошлого года ВВП ФРГ вырос на лишь на 1,5% - минимальную за 5 лет величину, а в 2019-м рост замедлится до 1,3% из-за проблем автопрома, страдающего от новых нормативов выбросов вредных веществ для автомобилей.На 0,5 п.п. снижен прогноз для Италии (до 0,9% роста), где «обеспокоенность в связи с суверенными и финансовыми рисками сдерживают внутренний спрос», пишет МВФ.«Одним из основных источников риска для перспектив экономики остается нарастание напряженности в торговле сверх уровней, уже отраженных прогнозе. Финансовые условия уже ужесточились с прошедшей осени. Различные причинные факторы, помимо усиления напряженности в торговле, могут вызвать дальнейшее ухудшение отношения к риску, что будет иметь негативные последствия для роста, особенно ввиду высоких уровней государственного и частного долга. В числе этих потенциальных причинных факторов - выход Соединенного Королевства из Европейского союза без достижения договоренности и большее, чем ожидается, замедление роста в Китае», - говорится в бюллетене.Российской экономике в 2019 году предстоит пережить новое снижение цен на сырьевые товары, обеспечивающие ей три четверти экспортных доходов, предупреждает МВФ.На фоне торговой войны Китая и США, а также замедления глобального роста и мировой торговли, цены на останутся ниже $60 за баррель на горизонте ближайших двух лет, несмотря на усилия ОПЕК и России, добровольно сокращающих добычу, считает МВФ.Прогноз на 2019 год снижен на 14,7% - с $66 до $58,95 за баррель. Практически на этом же уровне - $58,94 - нефтяные котировки останутся в 2020-м, полагает фонд, а в реальном выражении, с учетом долларовой инфляции, - снизятся.Нефтегазовый экспорт, по данным ФТС, дает 65% всей поступающей в Россию иностранной валюты, еще около 8% дает продажа за рубеж промышленных металлов.Их цены также снизятся - на 7,4% за 2019, прогнозирует МВФ. Причем будет более масштабным, чем предполагалось в рамках предыдущего прогноза, говорится в докладе.Ухудшение ситуации на рынке нефти, над которым довлеют «страхи замедления мирового спроса», затормозит российскую экономику, предупреждает МВФ.Прогноз по росту ВВП России на 2019 год снижен на 0,2 п.п. - с 1,8% до 1,6%. Ожидания МВФ на 2020 год также ухудшились - с 1,8% до 1,7%.Это практически вдвое медленнее, чем, согласно прогнозу, будет расти мировая экономика - на 3,5% в этом году и 3,6% в следующем.Впрочем, оценки глобального роста также снижены до 3-летнего минимума- на 0,2 п.п. на текущий год и 0,1 п.п. - на 2020й.Высказывания премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по Brexit- ЕС крайне маловероятно продлит статью 15 без плана для соглашения;- Отмена статьи 15 противоречит результатам референдума;- Партия имеет обязанность провести результат референдума по Brexit;- Второй референдум может укрепить националистов;- Еще одно голосование по Brexit может подорвать веру в демократию;- Не верит, что есть большинство в парламенте за второй референдум;- Великобритания должна полностью уважать соглашение в Белфасте;- Будут обсуждать «бэкстоп» на этой неделе с DUP;- Будет искать мнения вне правительства во второй фазе переговоров по Brexit;- Парламент должен высказаться о будущих связях с ЕС;- Гарантирует права рабочих после Brexit;- Мы уже обязались, что гражданам ЕС не придется платить за то, чтобы получить статус жителя;- Гарантирует права граждан ЕС в Великобритании даже в случае отсутствия соглашения;- Откажутся от платы для граждан ЕС за регистрацию в Британии;- Нарастят усилия, чтобы страны ЕС предложили те же права гражданам Британии в их странах;- Будут встречаться с членами всех сторон в парламенте по Brexit;- Для того, чтобы гарантировать отсутствие соглашения, мы должны идти к соглашению;- Вы не можете исключить отсутствие соглашения.Лидер оппозиции Корбин:- Правительство показало отсутствие гибкости в переговорах с партиями;- Ничего не изменилось после голосования на прошлой неделе;- Правительство должно исключить отсутствие соглашения;- Правительство переводит деньги на планирование Brexit без соглашения;- Лейбористы будут поддерживать поправки, которые исключают отсутствие соглашения;- Лейбористы не исключают отдельный референдум.Великобритания: Тереза Мэй выступила против идеи проведения повторного референдума.Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отвергла возможность внесения изменений в Белфастское соглашение 1998 года с целью решить проблему границы на острове Ирландия. Об этом она заявила, представляя в понедельник в Палате общин британского парламента альтернативный план по выходу страны из состава Евросоюза.«Правительство не будет менять Белфастское соглашение, я никогда не намеревалась сделать это», - сказала она, комментируя последние публикации в британских СМИ на эту тему. При этом Мэй сказала, что выступает против идеи проведения повторного референдума о членстве страны в ЕС. «Это создало бы сложный прецедент», - сказала британский премьер.Сохранение на украинском валютном межбанке во вторник нисходящего тренда в безналичной паре доллар-гривня на фоне отсутствия в должном объеме поступлений внешнеторговой выручки из-за рубежа (накануне США были выходными), казалось бы, должно было стать сенсацией. Действительно, поступившая на счета экспортеров валюта 22-го не могла тотчас появиться на межбанке во вторник.Однако по зрелому размышлению мы пришли к выводу, что ничего удивительного в сохранении присутствия на рынке безналичного доллара «зеленых медведей», нет. И вот почему.Во-первых, курс доллара 22-го на межбанке снижался из-за дефицита покупателей. Меж тем, как известно, импортеры появляются там с покупками СКВ лишь в самом конце месяца. На рынок со спросом выходят нерезиденты в дебюте месяца, когда настает очередной сезон репатриации дивидендов. Так что, в значительной степени нехватка спроса на доллар связана с календарем.Во-вторых, у возможных покупателей доллара не было резона появляться на рынке во вторник. Хотя бы потому, что 22-го там было мизерное предложение доллара. Регулятор с грехом пополам «наскреб», проводя гривневую интервенцию с платформы Matching по курсу 27,91 UAH/USD до $10,0 млн. в свои «закрома».Другое дело торги 23-го, когда на межбанке появится двойная порция отложенной из-за длинных выходных в США внешнеторговой выручки. Думается, и ликвидность, и активность покупателей в среду заметно вырастут, составив конкуренцию регулятору, который наверняка явится на межбанк для пополнения своих резервов.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 70192 З нами з: 29.05.06 Подякував: 4505 раз. Подякували: 8199 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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