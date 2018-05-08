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Як відкрити вклад
"для ледачих"

Як відкрити вклад "для ледачих"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 16:08

Як відкрити вклад "для ледачих"

Пропонуємо до обговорення:
У нашому новому матеріалі журналіcти finance.ua розбиралися, як працює така послуга.

Дивися повний текст Як відкрити вклад \"для ледачих\".
R2
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 16:08

Посилання з української версії новини веде на московську версію статті, при тому, що стаття українською присутня.
0mage0
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 23:09

  0mage0 написав:Посилання з української версії новини веде на московську версію статті, при тому, що стаття українською присутня.

Московская версия? Это как? Может имелась ввиду русскоязычная?
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deniska
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